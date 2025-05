Social Munca în schimburi afectează sănătate. Cum se macină organismul







Celulele musculare au propriile lor ceasuri circadiene, iar perturbarea acestora prin munca în schimburi poate avea un impact profund asupra îmbătrânirii. Un studiu publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences evidențiază daunele pe care munca în schimburi le are asupra sănătății. Cercetătorii de la King's College London au descoperit că celulele musculare au un mecanism intrinsec de cronometrare care reglează rotația proteinelor, modulând creșterea și funcția musculară.

Noaptea, ceasul muscular activează descompunerea proteinelor defecte, refăcând mușchii în timp ce organismul se odihnește. Alterarea acestui ceas muscular intrinsec a fost asociată cu declinul muscular observat odată cu vârsta, cunoscut sub numele de sarcopenie. Acest lucru implică faptul că perturbarea ritmurilor circadiene, ca în cazul muncii în schimburi, accelerează procesul de îmbătrânire.

Oamenii de știință au folosit pești zebră, care sunt adesea utilizați în studiile biologice datorită faptului că până la 70% din genele lor sunt aceleași cu cele găsite la om. Pentru a investiga impactul perturbării circadiene asupra celulelor musculare, ei au afectat funcția ceasului muscular la peștii zebră prin supraexprimarea unei proteine a ceasului care funcționează defectuos. Ei au monitorizat peștii timp de doi ani, comparându-i cu martori sănătoși.

Cercetătorii au investigat rotația proteinelor, un proces esențial pentru menținerea masei musculare, adesea afectat odată cu îmbătrânirea. Ei au arătat că, în timpul odihnei nocturne, ceasul muscular reglează degradarea proteinelor musculare defecte, care se acumulează pe parcursul zilei din cauza utilizării. Această eliminare nocturnă este esențială pentru menținerea funcției musculare, astfel încât acumularea de proteine defecte poate determina declinul muscular accelerat observat la peștii în vârstă cu un ceas muscular disfuncțional și la lucrătorii în schimburi.

Înțelegerea modului în care perturbarea circadiană contribuie la sarcopenie este esențială pentru dezvoltarea de strategii care să îmbunătățească sănătatea și bunăstarea lucrătorilor în schimburi. Studiile preclinice care utilizează medicamente pentru modularea proteinelor specifice ale ceasului sunt în curs de desfășurare, deschizând calea pentru terapiile viitoare care ar putea îmbunătăți îmbătrânirea lucrătorilor în schimburi.

