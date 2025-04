Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 18 aprilie 2025. Vinerea Mare







18 aprilie

Astăzi sunt avantajate zodiile Taur, Balanţă, Capricorn. Pe 18 aprilie s-au născut Leopold Stokowski, regina Frederika, Mildred Bailey, Louis Adolphe Thiers, Ion Voinescu, Florin Codre, Eugen Cristea.

Astăzi continuă seria zilelor de muncă din calendarul poporului român, în „Kalendar”. În calendarul creştin-ortodox fix sunt Sfinţii: Ioan, ucenicul lui Grigorie Decapolitul, Cosma din Calcedonia şi Ioan din Ianina. Dar în calendarul mobil creştin este Vinerea Mare, vinerea patimilor...

Sunt multe obiceiuri, tradiţii, superstiţii, în perioada pascală.

Vinerea Paștilor: Vinerea Patimilor; Vinerea Mare; Vinerea Seacă; Vinerea Șchioapă; Vinerea Frumoasă; Vinerea Scumpă

Prin excelență sărbătoare creștină, integrată într-un ciclu mai amplu, care culminează cu Duminica Paștilor, ziua abundă în credințe cu un caracter mai mult sau mai puțin apocrif și în practici magice indispensabile lecturii „în cheie populară“ a momentului celebrat. Elementele dominante fiind vopsirea ouălor și facerea pascăi, este de înțeles de ce ingredientele, produsele finite sau resturi ale acestora, au căpătat mai apoi o putere magică deosebită, ele fiind utilizate ca instrumente apotropaice în tot cursul anului.

Tradiții: Vinerea Seacă, din Săptămâna Paștelui, îi mai zice și Vinerea Mare, căci în acea zi sunt cuprinse toate vinerile unui an întreg (Speranția, IV, f. 161).

✦ Se fac ouăle roșii și se pregătește pasca. Ouăle se fac vineri (uneori și joi sau sâmbătă), deoarece Iisus vineri a vărsat sângele său pe cruce.

✦ Nu se colorează ouăle, decât roșii, fiindcă morții le găsesc seci pe lumea cealaltă (Speranția, VI, f. 16).

✦ Zice că după ce a născut Maica Domnului pe Iisus Hristos, jidovii voiră numaidecât să pună mâna pe ea și pe fiul ei, anume ca să le curme firul vieții. Maica Domnului, auzind despre aceasta, luă pe fiul său în brațe și prinse a fugi cu el încotro o duceau ochii și picioarele. Jidovii, după dânsa, și cât pe ce s-o ajungă. Maica Domnului însă, ca să n-o poată prinde, face ouă roșii și le aruncă în urma sa jos. Jidovii, ajungând la ouă și văzând că sunt roșii, se opreau, le ridicau de jos, se uitau la ele și nu se puteau mira destul de frumusețea lor. Și așa scăpă de ei Maica Domnului (Marian, 1994, II, p. 131).

✦ După ce a înviat Domnul nostru Iisus Hristos, Maica Domnului a fost cea dintâi care a făcut ouă roșii și pască și, mergând plină de bucurie cu dânsele ca să-l vadă pe fiul său, fiecărui om pe care îl întâlnea îi zicea: „Hristos a înviat!“ și-i dăruia câte un ou roșu și câte o păscuță. Și de atunci au început apoi oamenii a face ouă roșii de Paști (Marian, 1994, II, p. 133).

✦ Zice că pe timpul Învierii Domnului stătea o jidancă în piață cu două coșuri pline cu ouă albe de vânzare. Veni Maria Magdalena, care, c-o față veselă, îi zise femeii: „Hristos a înviat!“ Aceasta, auzind-o, îi spuse disprețuitor: „Da, cum nu... Atunci va învia Hristos, când se vor face roșii ouăle din coșurile mele!“ N-a apucat a rosti ea bine aceste cuvinte, că ouăle cele albe se făcură roșii (Marian, 1994, II, p. 133).

✦ Se crede că Antihrist are de ros un lanț mare și, când l-o termina de ros, se sfârșește lumea. Și el tot roade până în ziua de Paști, și atunci e gata. Dar copiii umblă atunci cu ouă roșii, și el se uită la ei și-și uită de muncă, iar între timp lanțul iar se îngroașă și lumea mai scapă un an de potop. Când oamenii n-or mai înroși ouă la Paști, atunci și lumea se va potopi (Marian, 1994, II, p. 145).

✦ Dacă moare cineva în sat în Joia Paștilor, apoi ouăle roșii nu ies frumoase (Gorovei, 1995, p. 181).

✦ Se ține de oameni în credința că, dacă vor lucra în această zi, le va merge tot în sec în lucrările lor în tot cursul anului. Nu e bine să se pună nici un răsad, că seacă; nici ouă la cloști, nici să se rază cineva, nici să se laie, că-i cade părul (Speranția, III, ff. 99 v; 194 v).

✦ Nu mănâncă urzici, pentru că l-a bătut pe Mântuitorul cu urzici, și zice că e păcat (Speranția, V, f. 348 v).

✦ Vinerile Scumpe sunt douăsprezece pe an, înaintea fiecărei sărbători mari. Vinerea Scumpă se ține de arsuri (Speranția, III, f. 12 v; II, f. 51 v).

Pentru bunul mers al vieții și al treburilor: Cei bătrâni ajunează. Joia Mare și Vinerea Frumoasă le țin ca să le meargă bine, să aibă belșug în casă și să le ajute Dumnezeu la toate cele bune (Speranția, I, f. 369).

✦ În Vinerea Paștilor se suie fetele în clopotnița bisericii și sună clopotul, ca să crească cânepa (Candrea, 1999, p. 301).

Apărător de rele și durere: Nu se coace pâine, nu se seamănă nimic în această zi. Nu intră la lucru în vie, ca să nu sece via. Tot ce s-ar semăna s-ar usca sau ar crește monstruos. Ziua este însă respectată pentru a se usca și a trece bubele. În Vinerea Seacă oamenii se scaldă, ca să nu se umple de bube sau să nu fie bolnavi peste an (Marian, 1994, II, pp. 111, 115).

Părinții își scaldă copiii la râu, ca să fie sănătoși tot anul; să nu aibă friguri; cei cu boli de piele se vindecă, dacă se cufundă de trei ori în apă curgătoare, înainte de răsăritul soarelui, ca să sece bolile (Fochi, p. 279).

În ziua de Vinerea Seacă, cine se scaldă nu are nici o boală peste an; seacă tot răul. În acea zi oamenii se scaldă la pârâu, de bube, dar cine e sănătos, să nu se scalde la urmă, că se umple de bube (Niculiță-Voronca, I, p. 199). Vinerea Seacă e ziua frigurilor, care se vindecă dacă oamenii se scaldă în apa unui râu, ținând în mână un ou de găină, căruia i se dă drumul în apă când omul intră în apă (Speranția, IV, f. 214).

✦ Vinerea Seacă și Șchioapă se ține pentru sluțenie (Speranția, II, f. 62).

✦ Se ține pentru a feri vitele de rele (Speranția, II, f. 241 v).

✦ Cine ia un ou din seara Domnului Iisus Hristos (Vinerea Paștelui) și-l îngroapă în vie nu-i bate piatra via în acel an (Gorovei, 1995, p. 252).

✦ Pentru a se proteja de animale, casa și livezile erau înconjurate și afumate de trei ori (Marian, 1994, II, p. 111).

✦ În seara de vineri, lumea care vine de la biserică, având lumânările aprinse, ocolește casa de trei ori și face cruce cu lumânarea pe pereți, ca să fie ferită de foc, boli și trăsnet (Marian, 1994, II, p. 117).

✦ Nu-i mai mare păcat decât a coace în Săptămâna Mare, vinerea. Câtă dihanie este pe lume: șerpi, șopârle, toate la pâinea ceea vin! (Niculiță-Voronca, I, p. 200).

✦ Vinerea Mare se ține pentru gândaci. Cine n-a ținut-o, i-au mâncat gândacii legumele (Speranția, VII, f. 228).

✦ Se feresc foarte mult de pișcături (furt), căci, dacă îi pișcă cineva, tot anul avutul lor spun că va seca (Speranția, VII, f. 253 v).

Despre muncile câmpului: Dacă ar ara oamenii porumb nu se face, nu răsare, iese sec (Speranția, II, f. 106 v; III, f. 155).

Magie: Având asupra sa lingura cu care s-au amestecat vopselele de ouă, pot fi văzute strigoaicele din sat (Marian, 1994, II, p. 185).

✦ În acea zi de va strivi trei smincele de anin în dinți și se va usca, nu fac gușă (Speranția, III, f. 175 v).

Despre vreme: De plouă în Vinerea Seacă, are să fie anul îmbelșugat (Gorovei, 1995, p. 19).

✦ Dacă plouă în Vinerea Paștilor, zilele din Paști în Rusalii vor fi ploioase (Gherman-4, p. 123).

Obiceiuri: În noaptea spre sâmbătă (uneori spre Joi Mari) are loc strigarea peste sat: satirizarea tinerilor, a sătenilor. Era o mare onoare pentru cineva care a rămas nestrigat. Strigoaicele cărora li se strigă numele nu mai au putere (Marian, 1994, II, pp. 106, 107) – spune doamna Antoaneta Olteanu în Calendarele Poporului Român.

Vietnamul de Sud?!! Probabil că o să credeţi că profesorul vostru de stare de bine a început să uite. Vietnamul de Sud nu există! Da, NUMAI există, ia puneţi mâna pe cărţile scrise de Robert McNamara şi aflaţi şi de ce nu mai există!

În State, la începutul prieteniei mele cu medicul militar Kevin, colonel trecut în rezervă cu menţiuni excepţionale, îi povesteam istoria ţării mele, cum ne-au călcat romanii, popoarele migratoare, ungurii, turcii, slavii, nemţii, din nou ruşii. Kevin m-a ascultat cu atenţie şi mi-a răspuns: „See, my friend, era mai bine dacă îi băteaţi voi pe turci, unguri, ruşi şi nemţi - noi avem nevoie de aliaţi, nu să luptăm noi în locul vostru!” Era doar o discuţie între doi civili, la un foc de tabără în misterioasa pădure a Virginiei.

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi în marile momente ale istoriei noastre, în toiul bătăliilor, întotdeauna vodă se războia şi cu boierii. Ştefan cel Mare înaintea epicei bătălii de la Podul Înalt, „...a miruit cu buzduganul ceva boieri care se sumeţiseră...” după cum spune cronicarul. Mihai Viteazul a fost şantajat de boieri în timpul bătăliei hotărâtoare cu iobăgia ţăranilor. Iată, mai recent, din sfada Regelui cu Mareşalul a ieşit ce a ieşit...

Oare suntem blestemaţi de neprieteni ca în momentele hotărâtoare ale neamului, când războiul bate la uşă, să fim conduşi de posesori cu exces de testosteron? Care îşi văd doar de afacerile lor, de vanitatea lor stupidă, de aerele lor de mahalagii, sau mai curând de băştinaşi din Bali-Bali care se ceartă a cui e mai groasă şi mai lungă...

Vietnamul de Sud... ar fi trebuit să fie primăvară şi acolo...

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi gândiţi-vă în Vinerea Mare, în ziua Sacrificiului, la ţările care numai există, la tragediile locuitorilor şi la greşelile celor mari şi puternici.

Ce-i de făcut?

Am mai spus-o de o mie de ori! Cumpăraţi arme! F-16, Leopard, Oerlikon, Apache, rachete cât cuprinde... Cu cât sunt mai multe cu atât nu o să fie folosite, pentru că prezenţa lor descurajează o agresiune. Nu că am putea să le ţinem piept ruşilor, sau altora la fel de puternici, dar le-am putea cauza pierderi semnificative, în cazul, Doamne fereşte, al unui război direct. Şi asta pune întotdeauna agresorul pe gânduri! Aţi văzut, pe Youtube, cum un pisoi cât un pumn punea pe fugă un Rottweiler uriaş? Cu gheruţele, erau minuscule, dar ascuţite ca nişte ace! F-16, Leopard şi tunuri Cesar, ascultaţi ce spune un om care a fost opt ani în războaie care nu erau ale lui.

După ce trece criza militară putem vinde armele mai departe, în Africa, Asia, sau America Latină. Recuperăm banii, vă găsesc eu cumpărători, nicio grijă!

Vietnamul de Sud a făcut greşeala să se bazeze pe alianţe şi tratate. Nu a cumpărat suficiente arme... Astăzi numai există!

Ar fi trebuit să fie primăvară şi acolo!

Soarta Aurei şi a Argentinei... Haideţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi speranţa nu moare niciodată, nu cum spun unii proşti că moare ultima, pentru că a rămas în cutia imortală a Pandorei. Poate, doar, să fie o cursă a înarmărilor ca soluţie la criza economică. Războiul a fost întotdeauna o locomotivă a istoriei, dar acum ameninţarea cu războiul mi se pare mult mai eficientă!

Dacă credeţi că nu am dreptate, aşteptaţi ziua de mâine, mereu mâine este o altă zi!

Iată sfaturile mele bune, horoscopul meu pe zodii, consultaţi-l, se pare că mă pricep puţin mai mult în afacerile cu viitorul, de 12 ani de zile tot avertizez de posibilitatea unui război în zonă, dar ca orice Cassandră, mi se dă dreptate, după... Voi nu fiţi proşti, citiţi, pregătiţi-vă pentru bine sau rău, pentru mult sau puţin. Eu vă spun mereu, și am mereu dreptate: mâine este o altă zi !

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 18 aprilie 2025

BERBEC Ştii foarte bine că ritmul vieţii impus de sistem o să te distrugă, până la urmă! Nu trebuie să adaugi şi graba ta! Opreşte-te, este Vinerea Mare, zi de reculegere şi trăire spirituală! Simţi nevoia unui grad de libertate personală mai mare, care în sistemul actual „ticăloşit” înseamnă doar bani mulţi. Pe care, evident, nu-i ai pentru că banii sunt la „ticăloşi” şi la „băieţii deştepţi”. Aşa că stai liniştit şi fă-ţi planuri pe care nu o să poţi să le atingi. Sau mai bine, sub influenţa planetei Venus, vrei să te simţi bine şi să te distrezi. Ceea ce se poate întâmpla în a doua parte a zilei. Nu ar fi rău sa vizitezi un muzeu sau un supermarket. Până la urmă este acelaşi lucru pentru că nu ai bani să cumperi „exponatele”!

TAUR Nu te încânta de „promoţiile” pascale, acum se vinde tot ce este vechi şi dubios. Gândeşte-te de trei ori înainte să cumperi ceva, verifică cu atenţie şi... chiar îţi este absolut necesar? Dedică ziua familiei şi încearcă să descifrezi relaţiile şi dorinţele fiecărui membru al familiei. Oferă-le ajutorul. Dar fii precis şi evită neclarităţile. „Se vorbeşte de o manieră ambiguă dacă nu apare un sens precis, pentru că o clauză poate fi ambiguă dacă poate fi interpretată în mai multe moduri” spune Dreptul Roman. Trebuie să-ţi clarifici astăzi exact legăturile cu oamenii tăi, familie sau anturaj şi cu partenerii de afacerisau colegii de serviciu. Aceasta te poate ajuta foarte mult în „folosirea” lor cât mai eficient posibil. Clarificare care trebuie făcută doar pentru scopurile tale şi uzul tău personal, în nici un caz să nu apară că eşti într-un proces de catalogare.

GEMENI Vorbeşte, discută, dialoghează, nu mai ţine în tine! Tocmai tu, specialistul zodiacului în comunicare şi relaţii publice. Sigur, când este vorba de propriile sentimente este mult mai greu! Graba şi enervarea nu au fost niciodată productive. Nici astăzi. Trebuie să dai dovadă de tact, calm şi diplomaţie. Nu te baza pe intuiţie, cel puţin nu astăzi. Încearcă să nu te enervezi şi mai ales să nu iei decizii importante. Ai tendinţa logică să amâni nişte lucruri şi până la urmă nu este chiar o idee rea. Stelele spun că doreşti puţină solitudine ca să ai o vedere de perspectivă asupra ultimei perioade de timp şi să faci planuri de viitor. Totuşi, nu în această perioadă. Eşti solicitat, din nou. Toate treburile par că încep, încet-încet, să se aranjeze cum îţi doreşti tu şi cum ar fi normal să fie.

RAC Astăzi eşti puţin prea încăpăţânat, după părerea anturajului. Dacă depinde de tine, amână tot ceea ce pare decizie importantă şi mai ales dacă este în legătură cu planurile tale de Sf. Paşti. Casa familiei şi a rudelor este mai slab aspectată, probabil mici probleme de rutină, dar fii atent la acest domeniu. Este bine să iei toate măsurile de siguranţă pe care este înţelept să le iei în astfel de cazuri. Nu exagera, însă, pentru că defensiva şi măsurile exgerate de protecţie atrag cu siguranţă un necaz. Prevenit, înseamnă pregătit! Nu risca inutil şi amână tot ce se poate amâna. Nu lua iniţiative periculoase şi nu te băga în faţă, cel puţin până după Înviere când aspecte favorabile te avantajează, din nou. Astăzi evită hotărârile strategice şi întâlnirile importante, amână, dacă nu se poate altfel.

LEU Eşti în dezacord cu un membru al familiei, sau cu un coleg, la serviciu. Nu scoate ghearele, nu-ţi arăta colţii, aşteaptă, pentru că dezvoltarea situaţiei îţi poate da o dreptate clară! Trebuie să faci pe Solomon în familie, sau în anturajul tău apropiat. Oricum, nu lăsa problemele, mai ales în familie, să se dezvolte fără să le controlezi. Totuşi, partea socială a zodiacului te avantajează. Carisma ta este în creştere şi poţi cere favoruri care îţi vor fi acordate. De exemplu, un împrumut pe termen lung, sau chiar nerambursabil, de la cineva din familie.

Partea negativă a horoscopului este în domeniul energiei vitale. Te simţi ceva mai obosit şi mai tensionat ca de obicei. De asemenea, această configuraţie disarmonică se resfrânge negativ şi asupra sănătăţii – în special asupra danturii şi a gâtului. Atenţie, deci, la durerile de dinţi, răceli, sau viroze. Pe de altă parte este ceva care te îngrijorează, dar care nu are formă precisă. Vremurile!

FECIOARĂ O zi densă, mai ales prin aglomerarea lucrurilor de făcut. Dar, o seară plăcută cu cei dragi, la cină, cu planuri şi proiecte de viitor, cu siguranţă despre mica vacanţa de Sf. Paşti. Astăzi trebuie să eviţi orice promisiune sau orice chestiune legată de bani, de proiecte viitoare sau de relaţii şi grupuri sociale. Nu-ţi asuma, mai ales, obligaţii pe termen lung. Amână cu distincţie şi cu zâmbetul pe buze orice îţi pare legat de domeniul banilor sau al poziţiei. Peste câteva zile configuraţia planetară îţi este din nou binevoitoare şi poţi beneficia de influenţe cosmice ce îţi vor umple buzunarele, sau în orice caz nu le vor goli. Poţi onora obligaţiile trecute, dar şi astea numai în sume mititele. Aspectele negative sunt punctuale interesând mai toate domeniile vieţii, atenţie la legăturile şi alergăturile cu femeile, la scandaluri şi la incidente.

BALANŢĂ Nu poţi să faci totul singur, nu poţi să pregăteşti totul pentru masa de Sf. Paşti! Cere ajutorul “jumătăţii”, în familie, în duo. Solo, deleagă cumpărăturile prietenilor, sau comandă pe net! Apare un aspect malefic, o cuadratură, dar se poate să fie doar o influenta negativa generala, o perioada mai neconfortabila care se intinde pe cateva zile, o indispozitie ca sa zicem asa, si mai putin un necaz concentrat astăzi. Banii sunt mediocru aspectati, in special cei obtinuti prin comert. Se încasează cu intarziere si in general activitatea treneaza. Totusi, in a doua parte a zilei umblă vorba pe unde lucrezi că ai o ocazie mare sa-ti umplii buzunarele sau ai o incasare arierata. Planurile facute astăzi aduc în viitor rezultate bune. Evită spaţiile largi şi locurile aglomerate. Evită schimbările de orice fel, mai ales dacă este vorba de afaceri sau de o viitoare călătorie.

SCORPION Configuraţia astrologică îţi este favorabilă, în special în ceea ce priveşte noile idei, noile proiecte, noile căi de urmat. Tragi concluzia că nu ai pierdut timpul, experienţa contează! O zi, cum se spune, cu vibraţii amestecate, evită confuziile şi interpretările greşite. Fii foarte precis şi direct. Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente. În a doua parte a intervalului trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii. Perioada nu este foarte rea, dar nici excesiv de bună! Mai este un aspect minor negativ, dar pe care îl interpretez ca pe o obosela cronică. Odihneşte-te mai mult şi oferă-ţi mediul şi anturajul care îţi face plăcere, mai ales cel familial.

SĂGETĂTOR Atenţie la discuţiile în contradictoriu despre programul vacanţei de Sf. Paşti. Eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Veşti bune, pe seară. Zi favorabilă relaţiilor sentimentale. Este bine să eviţi orice ştii dinainte că te poate enerva sau decepţiona. Astăzi nu intra in conflicte pentru că nu le poţi duce. Horoscopul arată că eşti singur, ca un drumeţ în calea lupilor. Dar, nu mor caii, cînd vor câinii! Soluţia este disimularea inteligentă. Nici oglinda în care te uiţi nu trebuie să-ţi ştie gândurile, nimeni să nu bănuiască ce vei face mâine sau unde pleci poimâine. Proverbul oriental spune: „dacă un dinte ştie ce gândeşti, scoate-l!”. Fereşte-te mai ales de cei de la serviciu sau unde îţi desfăşori activitatea. Uneori, în afaceri ca şi în dragoste discreţia aduce succesul.

CAPRICORN Se pare ca au trecut şocurile şi trăirile intense, acum este loc de relaxare şi puţină reflecţie. De fapt tu ştii foarte bine ce-i de făcut, trebuie doar să aştepţi momentul potrivit! Azi ai aspecte bune mai ales în ceea ce priveşte relaţiile umane. Organizează întâlniri şi plănuieşte petreceri. Eşti avantajat. Dacă ai vreo afacere de încheiat, o tranzacţie de aranjat, pe cineva de convins - perioada dimineţii este indicată. Carsima personală, magnetismul cum îi spunea Mesmer, este, de asemenea, în creştere, profită pentru promovarea intereselor tale.

Dragostea şi aplicaţia practică, adică sexul, sunt bine aspectate mai ales în a doua parte a zilei. Aspectele disarmonice se referă la anturajul de la serviciu şi la un eveniment pe care-l aşteptai şi-l doreai, dar care se lasă aşteptat. Sănătatea este bine aspectată, trebuie însă să eviţi elementul aer - probabil stelele se referă la aerul rece, aducător de răceli şi gripe şi la fumat, care încă o dată, este o plăcere şi un rafinament – nu o obligaţie automată sau un tic nervos.

VĂRSĂTOR În familie, în duo, anumite pretenţii ale “jumătăţii” te deranjează. Încearcă să obţii o soluţie negociată, dar mai renunţă şi din partea ta. Nu e bine să te cerţi în Vinerea Mare! Eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Cu răbdare şi dacă se poate fără tutun, succesul este de partea ta. Dragostea este o flacără preţioasă şi trebuie întreţinută cu grija cu care primii oameni şi-au apărat micul foc dăruit de titanul Prometeu. Dragostea, floare sensibilă de lotus cu o mie de petale, este uşor de ofensat. Nu lăsa nici un prilej de reproş, nici în ziua aceasta şi nici în alt timp. Nu este dragostea sentimentul suprem, ultima trăire omenească care ne face egali zeilor? Nu este veşnicul început, înfloritor şi împovărător totodată, mereu adăugat cu roadele unor noi simţăminte şi încă cu mai multă dragoste?

PEŞTI Astăzi fă abstracţie de logică şi raţionament, ignoră „sfaturile bune” de la tv. Urmează-ţi vocea interioară, sufletul tău bun! Ai unele probleme personale, dar le poţi rezolva cu succes! Ziua de astăzi este un fel de trecere, cam cenuşie şi obtuză, între o perioadă nefastă şi una mai binevoitoare. În principal, perioada este cu faţa spre trecut. Trebuie să refaci legăturile cu relaţii avantajoase, dar de care nu ai mai uzat de mai mult timp. Poţi să cheltuieşti, sau să investeşti, sau să pariezi orice sumă astăzi, sau nu, oricum nu vei regreta. Orice investiţie sau plată făcută în perioada în curs nu este rau aspectată. O întâlnire neaşteptată, întâmplătoare, sau mai multe asemenea prilejuri te slujesc astăzi foarte bine. Dragostea este bine aspectată, la fel şi călătoriile începute astăzi. Îţi cade în zilele următoare un drum profitabil, sau plăcut, în orice caz confortabil.