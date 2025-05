Horoscop Horoscopul lui Dom' Profesor, 2 mai 2025. ”Aventurierii”, Baronul Roşu şi Serge Reggiani







2 mai

Astăzi sunt avantajate zodiile Berbec, Gemeni, Leu, Balanţă, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Peşti.

Pe 2 mai s-au născut: Benjamin Spock, Bing Crosby, Hedda Hopper, Axel Springer, Manfred von Richthofen, Novalis, Serge Reggiani, Philippe Herreweghe, A.M. Rosenthal, David Suchet, Nicolae G. Iorga (artistul plastic).

Pe 2 mai sunt în calendarul creştin-ortodox fix aducerea moaştelor lui Sf. Atanasie cel Mare. Sf. Ier. Atanasie al III-lea Patelarie, Sf. Matrona de la Moscova.

O zi fastă. Tradiţia cea veche arată că astăzi erau sărbătoriţi tinerii. Sub diverse forme sărbătoarea a fost recunoscută de mai toate sistemele politice.

Acum două, trei mii de ani aveau loc la Marea cea Mare Serbările Tinerilor, care făceau parte din Misterele Afroditei, doar ne aflăm în zodia guvernată de ea. Dansul, cântecul, dragostea... Dar şi vesele întreceri. Se pecetluiau prietenii, se jurau iubiri şi se promiteau căsătorii, înrudiri şi alianţe...

Această sărbătoare fusese adusă de colonii greci, dar a coincis, aproape, cu ziua în care strămoşii noştri se spălau ritual de păcate în Marea cea Mare. Ne-am înţeles bine, întotdeauna, cu grecii, cei care au „inventat” civilizaţia europeană, logica şi democraţia.

Şi astăzi se mai serbează, parcă se numeşte Ziua Naţională a Tineretului, stabilită prin lege.

Sunt obiceiuri, lucruri, tradiţii la care nu se poate renunţa! Iau altă denumire, sunt creştinate, dar continuă să existe. Din aceste tradiţii, ritualuri, chiar alimentare, este format spiritul unui popor. Distrugeţi tradiţia şi aţi distrus un popor!

Astăzi îl pomenim pe Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen, pe Baronul Roşu, celebru aviator din Primul război mondial. Tatăl meu a fost aviator în al Doilea război mondial, a zburat pe Foke Wulf 190, Flugzeugpanzerjager, într-o escadrilă germană, ai noştri nu aveau tipul acesta de avion pe care îl prefera, dar nu-i plăcea să vorbească despre cariera sa militară. A fost un om al păcii. Von Richthofen a fost celebru... dar pentru mine şi pentru alţii ca mine, care îmi place să cred că sunt mulţi pe lumea asta, nu contează numărul de victorii, câte avioane a doborât, cât, mai ales, spiritul său cavaleresc, fair-play-ul său desăvârşit.

Baronul Roşu dobora avioane, distrugea tehnica de luptă, evita să tragă în piloţi şi uneori onora şi ajuta “duşmanul”. Acest mod de angajare a luptei s-a răspândit printre piloţii germani şi în al Doilea război mondial, dar nu a fost deloc respectat de aliaţi şi mai ales de sovietici. Războiul are regulile lui şi arată cine este onorabil şi cine, nu! Chiar dacă învingătorii măsluiesc istoria, adevărul nu moare niciodată! Cam atît despre Baronul Roşu... altădată mai mult!

Mi se face pielea de găină când aud sau citesc despre personajele grobiene cu feţe de studiu frenologic şi cefe late, care sunt numiţi “baroni locali”. Nefericita noastră presă uită să pună ghilimelele de rigoare şi respectivii chiar se simt “nobili” în găinaţul lor, acolo... Se poate obiecta că au făcut bani mulţi... da, sigur că da, este un punct de vedere. Dar, băi proştilor (vedeţi, am discurs de prim ministru) cu cât are cineva mai mulţi bani făcuţi cu alba-neagra, cu atât este mai în pericol, devine ţintă! Măi tată, nu-i mai numiţi “baroni”, că ei poate chiar cred!

Dar astăzi pomenim încă un om de excepţie, pe italianul care a ales să fie francez şi ce francez, Serge Reggiani! Luptător în Rezistenţă, actor şi cântăreţ. A avut o viaţă de câine... de câine din România! Dar nu a cedat, s-a luptat cât a putut, cu ochii lui trişti de căţel fără stăpân... mă duc să-l ascult cântând pe versurile altui preferat al meu, Jacques Prevert. Lucruri obişnuite: viaţă, dragoste, moarte! Apoi o să văd un film care m-a influnţat mult, “Les Aventuriers” cu Alain Delon, Lino Ventura, Joanna Shimkus, un film din 1967, în care Serge parcă are un rol mic... Vi-l recomand, filmul este un omagiu adus prieteniei și aventurii!

Nu dispreţuiţi horoscopul meu, este un alt mod să vă spun că mă interesează mult soarta domniilor voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi şi aş vrea să vă apăr de rele. Ne naştem cu propietaţi spirituale pe care apoi, din prostie, sau snobism, le dispreţuim, dar viitorul o să ne deschidă ochii pentru că este clar: mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Fii pragmatic. Analizează cu atenţie şi dă curs deciziilor profitabile. Sufletul tău bun te împinge spre compromisuri. Este şi aşa bine, fii generos cu cine merită. Limitează-te doar la activităţile de rutină, pentru că ziua este incertă pentru promovarea propriilor interese. Relaţiile sociale sunt, însă, bine aspectate. Este bine sa-ti vezi de treburile tale, fara prea multe proiecte de viitor si cheltuilei insemnate. Ofera-ti prilejuri de multumire si satisfactie. Odihneste-te mai mult si respira aer curat. Domeniul familiei este aspectat bine. Dragostea este usor influentata de aspectele negative ale lui Marte ceea ce amplifica vanitatea personala. Ceva neasteptat, dar nu in primul rand negativ, iti schimba programul. Nu uita că timpul lucreaza in favoarea ta. Temporizeaza si vei castiga!

TAUR Evită să fii prea sensibil cu cine nu merită. Fii precaut în discurs şi promisiuni. Bioritmul este defavorabil, dublu critic fizic şi intelectual şi cu emoţionalul la negativ. Adică, eşti depresiv, obosit şi cu gândul aiurea, fără putere de concentrare. Venus, planeta ta protectoare, afectată, indica o indiscretie sau chiar o tradare. Iartă, dar să nu uiţi. Crede in forțele tale si in ajutorul celor ce te privesc drept in ochi. Decât o mie de prieteni de petreceri, mai bine unul singur de incredere. Calităţile tale magnetice şi carisma te avantajează, foloseşte-le fie în afaceri, fie în dragoste. Nu amesteca, însă, plăcutul cu utilul. Nu-ţi fă planuri pe termen lung, decât ca să zăpăceşti anturajul. Uită ieri, trăieşte astăzi, mâine – mai vedem...

GEMENI Trebuie să stai ca muntele sfant Kogaionon, nemişcat, în spaţiu, timp şi gând. Contemplează, configurează, meditează... Stai în Panteonul tău, dispreţuitor, nemuritor şi superior, adică stai bine-merçi comod şi relaxat fie pe o canapea fie pe pătura de picnic. Astăzi aspectele generale ale horoscopului tău arată că preocuparea ta majoră este să menţii o situaţie sau o pozitie actuală care te avantajează. Nu vinde blana ursului din padure, nu promite ceva in afara posibilitatilor tale, pentru ca s-ar putea sa produci deceptii nemeritate. Un termen, sau un prag. Dacă este vorba de o întâlnire importantă, atunci astăzi este ziua. Probabil că este o întâlnire veselă la un grătar. Omul superior ascultă, omul materialist trăncăneşte, înţeleptul configurează – spune înţeleptul chinez. Tu – distrează-te!

RAC Ai multe de terminat, dar şi unele inexactităţi din trecut te bântuie şi te întrebi de ce ţi se întâmplă tocmai ţie. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba. Ceva se întâmplă – mare atenţie la călătorii sau deplasări. Dacă eşti precaut, vigilent şi prudent - totul este bine, aproape bine! Evită locurile aglomerate, spaţiile deschise, curentul şi datoriile noi. Evită, în special, în a doua parte a zilei, promisiunile, angajamentele, sau asociaţiile. Tot ceea ce este început în perioada în chestiune se poate să sfârşească prost, chiar dacă este vorba de o distracţie. Limitează-te la activităţile de rutină, cu oamenii pe care îi cunoşti bine.

LEU Karma, legea acţiunii şi a reacţiunii spirituale, funcţionează de multe ori derizoriu şi cu întârziere. Nu că ar fi ceva de capul karmei, înţelepţii tibetani, cei adevăraţi, spun că este excepţia, o particularizare dintr-o regulă mult mai cuprinzătoare, de ei ştiută. Mai curând, în ziua de astăzi, se răsfrâng ecouri ale acţiunilor, gesturilor şi gândurilor tale din trecut. În general ai o atitudine defensivă şi cauţi anturajul prietenilor noi în încercarea de schimbare. Pe de altă parte, Mercur şi Marte, arată o perioadă foarte bună sub aspectul casei banilor, a proprietăţilor şi a valorilor personale. Este, de asemenea, perioada în care trebuie să te araţi harnic. Poate ar fi cazul să te gândeşti la garderoba de vară. Vremea devine rapid toridă. Spiritul gregar şi „conducerea colectivă” nu au făcut parte niciodată din opţiunile tale. Stai puţin, fumează o ţigare, poate una fictivă şi gândeşte-te – gândeşte-te la tine...

FECIOARĂ Fii mai strâns la pungă şi mai calculat în tot ceea ce înseamnă cheltuială, consum, aruncatul cu banii ! Banii făcuţi uşor se termină la fel de uşor, iar cei munciţi nu ajung niciodată. Nu trebuie să te prinzi în jocul celorlaţi. Nu întreprinde nimic important sau riscant. Ia lucrurile mai uşor, aproape în glumă. Amână orice ai de făcut până după amiază când configuraţia stelelor îţi este mai favorabilă. Evită discuţiile în contradictoriu şi disensiunile în cursul dimineţii. Cineva îţi aminteşte de o promisiune mai veche. Limitează-te doar la activităţile de rutină, pentru că ziua este incertă pentru promovarea propriilor interese. Relaţiile sentimentale sunt bine aspectate. Est indicat să ai după prânz un program plăcut şi patriarhal. Seara, odihneşte-te şi lasă grijile deoparte. Dragostea este relativ bine aspectată. Nu te lăsa enervat de incidente minore!

BALANŢĂ Dincolo de imagini si cuvinte se afla sensulul ascuns al lucrurilor. Descifreaza scopurile reale ale celor din anturajul tau si vei fi foarte popular, daca le vei spune ceea ce doresc să audă. Este o zi liniştită, în care poţi înregistra realizări cu dinamică pozitivă, atât în mijloace materiale cât şi în trăiri existenţiale. Din punct de vedere emoţional eşti pe lungimea de undă a anturajului şi în special a celor dragi şi apropiaţi, cărora, ţi se pare că în această perioadă, le înţelegi mai bine atitudinile, scopurile şi motivaţiile. Totodată, în dragoste, realizezi că este greu să ramâi obiectiv, mai ales în această perioadă de timp în care păpuşarii işi scriu scenariile, intrigile, pentru viitor. O perioadă complexă, dar care perioadă nu este complicată ?!

SCORPION Zi dedicata in special rezolvarii problemelor personale. Dragostea este bine aspectata. Nu neglija problemele care tin de sanatate, chiar daca este vorba de o banala indispozitie. In general evita sa te simti coplesit de oboseala. Promovează-ţi cu îndrăzneală interesele şi solicită ceea ce ţi se cuvine. Stelele îţi sunt favorabile şi intuiţia ta funcţionează excelent. Ziua de astăzi este o perioadă de timp legată de protecţie. În aceiaşi măsură doreşti să oferi protecţie, cât şi să te bucuri tu însuţi de ea. Protecţia însemnând tot ceea ce te face să te simţi bine şi în siguranţă, de la bani la o vorbă bună, de la un gest de prietenie la o promisiune avantajoasă.

SĂGETĂTOR În cursul dimineţii evită disensiunile, mai ales dacă discuţi cu mai mulţi oameni, un colectiv de oameni. Nu da ocazia formării unor opinii colective. Un mic amănunt te enervează disproporţionat. Ceva legat de o construcţie, sau de o proprietate. Eşti la mijlocul micii vacanţe şi te gândeşti că se apropie vara cu vacanţele şi stelele din nou sunt favorabile călătoriilor şi distracţiilor, vai, aşa de plăcute dar care consumă aşa de mult timp. Nu lăsă pe mâine cînd poţi să laşi pe poimâine, dar la un moment dat lucrurile se aglomerează şi intri în criză de timp, apoi lasi lucrurile neterminate. Ziua de care vorbim te ajută să pui lucrurile tale materiale şi spirituale într-o anumită ordine care te face să te simţi bine şi în siguranţă. Respectă-ţi cuvântul dat, mai ales ţie însuţi!

CAPRICORN Lucruri aproape fara importanta, detalii cotidiene iti vor arata ca esti un norocos si un rasfatat al cursei vietii. Domeniile avantajate de stele sunt astazi cele legate de partenerul de viata. Fa-i un mic cadou, asa, fara nici un motiv aparent! Evită intimităţile despre secretele altora, ca să nu faci compromisuri costisitoare. Ascultă, însă, cu atenţie. Astăzi este ziua concesiilor. Nu, nu sunt cedări în faţa altora – cum este definit termenul. Uită-te în sufletul tău! Îţi place ce simţi? Rememorează visurile tale secrete! Îţi mai aduci aminte? Concesiile trebuie să le faci faţă de tine însuţi!

Uită un pic de convenţiile sociale, de obligaţiile şi responsabilităţile acumulate pe umerii tăi, uită de avere şi de afaceri... Confiscat de toate aceste acte reflexe ai uitat tocmai de tine... Ai impresia că ceea ce faci tu hotărăşti! Oare?! Nu eşti cumva marioneta momentului? Nu faci cumva ceea ce trebuie să faci? Ai uitat de tine, dragă prietene şi stelele sancţioneză acest lucru...

VĂRSĂTOR Evenimente sociale şi/sau din sfera culturii şi a artei. Tu ai, insa, tendinţa sa vorbesti mai mult, sa cauti solutii la problemele si incertitudinile tale. Pe de altă parte perioada este lovită de inconsistenţă, dar, cu un Mercur favorabil eşti mai sensibil la comunicare şi mai abil în analiză şi sinteză. Lucrurile îţi par mai serioase decât de obicei şi ai un dar special să punctezi exact ceea ce trebuie şi când trebuie şi să asculţi cu atenţie. Pe de altă parte Saturn arată că s-a strâns o componentă de oboseală cronică, de stres şi enervare – energie negativă – pe care trebuie să le rezolvi. Fii sincer cu tine, gaseste-ti motivele de enervare si vezi daca poti sa le rezolvi singur. Relaxează-te, distrează-te doar este o mică vacanţă!

PEŞTI O dimineaţă foarte dinamică, cu multe întâlniri în care se discută din nou despre vechi proiecte şi idei, chiar dacă este vacanţă. Discuţii, în general sterile. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Cu oamenii te descurci astăzi ceva mai bine. Dar nu arunca cu banii, nu cheltui ca să te simţi important! Ţine cu dinţii de bani! Nu fi generos cu cine nu trebuie! Nu da bani cu împrumut! Fii ferm! Sigur, răsplăteşte valoarea şi mai ales loialitatea faţă de tine. Şi încă odată, chiar dacă ai avea un miliard de Euro, fii cumpătat, nu zgârcit, fă cheltuieli raţionale şi decente, nu risipii banul. Pentru că, după cum îmi spunea multimiliardarul Molavi: „banul se răzbună când nici nu te aştepţi, dacă îl arunci, şi el te aruncă”!