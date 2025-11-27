Moșteanu, moment de relaxare cu o cafea în timp ce se intona „Deșteaptă-te, române!” în Parlament

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a fost surprins consumând cafea chiar în momentul în care se intona imnul național în Parlament — un gest care a atras atenția înainte de prezentarea Strategia Națională de Apărare 2025–2030.

Scena, relatată de presa națională, are loc la câteva zile după ce ministrul Apărării a afirmat că vrea ca România să devină „a doua putere militară din regiune, după Polonia”.

Conform relatărilor, ministrul Apărării se afla în prezidiul Parlamentului, în compania altor oficiali — între care Cătălin Predoiu (vice-prim-ministru) și Ciprian Șerban (ministrul Transporturilor) — în așteptarea prezentării strategiei de apărare.

Imnul de stat, Deșteaptă-te, române!, a fost intonat înainte de discursul de deschidere, moment solemn în care toți cei prezenți s-au ridicat în picioare ― însă mass-media notează că Moșteanu a fost văzut sorbind din cafeaua sa.

În presa online, gestul a fost prezentat ca unul ieșit din comun pentru un moment solemn al instituțiilor statului.

Situația vine într-un moment sensibil pentru portofoliul Apărării: recent, Moșteanu a subliniat importanța aprobării strategiei 2025–2030 și a crescut cheltuielile militare, dorind ca România „să devină a doua putere militară din regiune, după Polonia”.

În același timp, criticile publice la adresa sa s-au intensificat după ce au apărut acuzații privind modul în care ar fi prezentat datele din CV-ul său.

Evenimentul din Parlament riscă să adâncească tensiunile din jurul ministrului Moșteanu, într-un context în care portofoliul Apărării este supus unei atenții sporite — dată fiind situația de securitate regională şi promisiunile de creștere a bugetului de apărare.

În plus, controversele legate de CV-ul său şi solicitările de demisie venite din partea unor politicieni de opoziție complică și mai mult climatul politic.

Anterior, la preluarea mandatului, Moșteanu promisese o armată „atractivă pentru tineri, echipată și pregătită pentru vremurile complicate în care trăim”.

Ulterior, a reiterat nevoia ca România să își sporească cheltuielile de apărare și să își consolideze capabilitățile militare, în contextul securității regionale.

Totodată, ministrul va trebui probabil să facă față întrebărilor privind comportamentul său în Parlament, în special având în vedere că scena a fost surprinsă și făcută publică.