Moscova anunță că păstrează legătura cu Washingtonul în negocierile privind Ucraina

Rusia continuă contactele cu Statele Unite în contextul eforturilor diplomatice pentru identificarea unei soluții la conflictul din Ucraina, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit Reuters.

Oficialul rus a subliniat că Moscova consideră important rolul Washingtonului în facilitarea dialogului și și-a exprimat speranța că aceste demersuri vor continua.

Declarațiile vin pe fondul unor informații apărute în presa rusă potrivit cărora o delegație de parlamentari ar putea efectua în curând o vizită în Statele Unite, într-un posibil demers de relansare a contactelor bilaterale.

Potrivit lui Dmitri Peskov, Rusia și Statele Unite păstrează canale de comunicare active, utilizate pentru schimbul de informații și evaluări privind evoluția situației din Ucraina.

„Moscova continuă să mențină contactul cu americanii prin canalele existente. Primim actualizări privind situația. Salutăm eforturile continue ale părții americane de a crea condițiile necesare pentru ajungerea la o soluționare a problemei ucrainene”, a declarat Peskov.

Acesta a adăugat că Rusia rămâne deschisă dialogului, fără a oferi detalii suplimentare despre formatul sau nivelul acestor discuții.

Informațiile privind o eventuală vizită a unor membri ai Dumei de Stat în Statele Unite au fost publicate anterior de cotidianul rus Vedomosti, care a citat surse apropiate situației. Conform acestora, deplasarea ar putea avea loc în viitorul apropiat.

Întrebat despre acest subiect, Peskov a afirmat că autoritățile de la Moscova privesc favorabil orice formă de dialog cu Washingtonul.

„Kremlinul salută toate formele de dialog cu Washingtonul și, dacă vizita va avea loc, aceasta va fi în interesul ambelor țări”, a spus acesta.

Nu au fost furnizate detalii despre componența delegației sau despre agenda discuțiilor care ar putea avea loc în cadrul unei astfel de vizite.

Declarațiile oficialului rus intervin într-un context internațional în care eforturile diplomatice pentru soluționarea conflictului din Ucraina continuă la nivel global.

Statele Unite au fost implicate în diferite inițiative de sprijin și mediere, iar Moscova indică faptul că aceste demersuri sunt considerate relevante pentru evoluția situației.

Peskov a evidențiat importanța menținerii canalelor de comunicare deschise, în condițiile în care tensiunile dintre cele două state persistă. În același timp, nu au fost anunțate negocieri directe sau întâlniri oficiale la nivel înalt în perioada imediat următoare.

