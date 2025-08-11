EVZ Special Mori: Cum a transformat Ioana Mihai coliva într-un desert reinventat și plin de viață







Coliva este un desert încărcat de semnificații adânci în cultura românească, fiind nelipsită de la momentele ritualice legate de comemorarea celor plecați dintre noi. Însă pentru Ioana Mihai, fondatoarea brandului Mori – Colive de Viață, coliva este mult mai mult decât un simplu desert funerar. Este un simbol al vieții, al comuniunii și al bucuriei, un motiv de celebrare și de legătură între oameni.

Pasiunea Ioanei pentru colivă a început încă din copilărie, când a crescut în mijlocul unei familii tradiționale, în care bunica făcea cea mai bună colivă. Pentru ea, coliva a fost mereu asociată cu viața și cu momentele de a fi împreună, nu cu tristețea pierderii. A fost atât de profundă această legătură, încât la doar 16 ani a avut o idee neobișnuită: să deschidă o cofetărie specializată exclusiv pe colivă, un spațiu în care oricine să poată cumpăra colivă „fără să moară nimeni sau să fie vreun parastas”.

Anii au trecut, iar visul a rămas viu, Ioana a ales să-și construiască între timp o carieră în strategia de brand și publicitate, domeniu în care s-a perfecționat și a acumulat experiență, câștigând chiar un concurs în cadrul Publicis Groupe ce i-a finanțat primul pas către lansarea afacerii proprii.

În 2024, după o investiție consistentă și sprijinul programului Startup Nation, brandul Mori a văzut lumina zilei, iar coliva a început să capete noi forme, gusturi și un loc demn în gastronomia românească.

Unul dintre aspectele inovatoare ale brandului Mori este modul în care fiecare sortiment de colivă poartă un nume care reflectă o emoție sau o stare de spirit, dar și o reinterpretare creativă a rețetei tradiționale:

Mori de Poftă – coliva clasică, cu nuci caramelizate, apropiată de rețeta tradițională.

– coliva clasică, cu nuci caramelizate, apropiată de rețeta tradițională. Mori de Ciudă – o colivă cu ganache de ciocolată și strat crocant, un mix care îi face pe mulți să „moară de ciudă" când o gustă.

Mori de Drag – un desert feminin, cu piure de mango, fructul pasiunii și cremă de fistic, preferat în special de doamne și domnișoare.

Mori de Somn – combină ciocolata cu lapte și o infuzie de cafea, perfect pentru iubitorii aromelor intense.

Mori de Dor – un desert acrișor și fresh, cu fructe de pădure și ciocolată albă.

Această gamă diversă arată felul în care coliva poate fi privită ca un desert versatil, în care tradiția se întâlnește cu inovația și creativitatea, într-o manieră care respectă originea dar deschide noi orizonturi gustative.

Pe lângă monoporții, Mori a introdus și torturile de colivă, o noutate ce a presupus numeroase teste pentru a asigura stabilitatea și textura potrivită. Ioana povestește cu mândrie că primul tort a fost creat pentru ea și prietenii săi, un experiment menit să valideze viabilitatea produsului.

Torturile sunt concepute astfel încât să păstreze esența colivei, dar să ofere și o experiență gourmet completă, cu un design care atrage privirile și invită la degustare.

Mori nu este doar o afacere, ci o misiune culturală: să transforme percepția asupra colivei, să o aducă în cotidianul oamenilor ca un desert obișnuit, dar cu o semnificație profundă, un simbol al vieții și al comuniunii.

Ioana își dorește ca brandul să devină un reper gastronomic național, similar modului în care alte culturi au transformat deserturile lor tradiționale în simboluri recunoscute internațional – precum cannoli în Sicilia sau strudelul în Austria.

Drumul spre recunoașterea și protejarea brandului Mori nu a fost lipsit de obstacole. Una dintre cele mai mari provocări a fost respingerea înregistrării mărcii la OSIM, care a considerat că termenii „mori” și „colivă” sunt prea generici și folosiți frecvent, lipsind caracterul distinctiv necesar unui brand.

Ioana a purtat o discuție intensă cu reprezentanții OSIM, încercând să explice unicitatea și originalitatea proiectului său, însă fără succes. Nu s-a lăsat însă descurajată și plănuiește să aplice pentru înregistrarea mărcii la nivel european, direct la Oficiul European de Proprietate Intelectuală.”

Planurile de viitor ale brandului Mori sunt ambițioase:

Extinderea gamei cu deserturi tradiționale reinterpretate, precum griș cu lapte, cremă de zahăr ars sau ștrudel de casă.

Deschiderea de Mori Store, spații care să funcționeze nu doar ca puncte de vânzare, ci și ca locuri de întâlnire culturală, unde tradiția și comunitatea se întâlnesc.

Consolidarea prezenței în marile orașe din România și extinderea către diaspora românească, dar și piața internațională.

Posibila dezvoltare a unui sistem de francize pentru a crește rapid accesibilitatea produselor.

În paralel, Ioana continuă să susțină afacerea din activitatea sa de consultant freelance în strategie de brand, ceea ce îi permite să investească cu pasiune în dezvoltarea proiectului.

Prin fiecare porție de colivă Mori, Ioana Mihai își asumă misiunea de a schimba percepțiile tradiționale asupra acestui desert emblematic. Mai mult decât un simplu produs, coliva devine un ambasador al culturii românești, transmițând povești, emoții și conexiuni autentice între oameni. Într-o epocă marcată de transformări rapide, Mori invită consumatorii să redescopere rădăcinile și să celebreze viața cu bucurie și umor, transformând astfel un simbol al ritualurilor funerare într-un element viu al gastronomiei contemporane.

Produsele Mori pot fi comandate online de pe site-ul oficial moridepofta.ro, iar coliva este disponibilă și în anumite locații partenere din București, precum restaurante și cafenele selectate.

Mori – Colive de Viață reușește să aducă un suflu nou și modern în tradiția românească, punând în valoare un desert vechi, plin de simboluri, într-o manieră care celebrează viața și bucuria, oferind o experiență unică consumatorilor din România și nu numai.

Cu pasiune, curaj și o strategie clară, Ioana Mihai transformă coliva într-un brand care are potențialul să devină parte integrantă din identitatea gastronomică românească și din inimile oamenilor.

Pentru cei interesați să afle mai multe despre povestea brandului Mori și despre viziunea Ioanei Mihai, podcastul „Picătura de Business” poate fi urmărit integral pe canalul de YouTube „Hai România”.