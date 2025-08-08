EVZ Special Mori: brandul care dă viață colivei cu sortimente creative și o viziune autentică







În cadrul podcastului „Picătura de Business”, Ioana Mihai a vorbit în detaliu despre sortimentele brandului Mori: Colive de Viață și despre viziunea sa culturală, care combină tradiția cu inovația.

Ioana a descris fiecare sortiment, subliniind mesajele din spatele denumirilor: „Mori de Poftă este coliva clasică, cu nuci caramelizate, cea mai apropiată de rețeta tradițională. Mori de Ciudă este o colivă cu ganache de ciocolată și strat crocant – o idee simplă care îi face pe mulți să «moară de ciudă» când o gustă.”

Continuă cu „Mori de Drag, un mix feminin cu piure de mango, fructul pasiunii și cremă de fistic, preferat în special de doamne și domnișoare. Mori de Somn conține ciocolată cu lapte și o infuzie de cafea, iar Mori de Dor este un desert acrișor și fresh, cu fructe de pădure și ciocolată albă.”

Denumiți cu emoție și umor, aceste sortimente reflectă legătura poporului român cu viața și moartea, „mori” fiind o expresie populară cu multiple sensuri pozitive. „Nu este doar despre moarte, ci despre viață, despre trăiri și emoții diverse.”

Ioana a povestit și despre torturile de colivă, o inovație a brandului: „Primul tort a fost pentru mine și prietenii mei, ca să testăm ideea. A fost nevoie să folosesc straturi speciale pentru stabilitate, a fost o provocare cofetărească, dar a ieșit un produs spectaculos.”

Pe lângă rețetele inovatoare, Ioana își dorește să „normalizeze” consumul de colivă, să o transforme într-un desert obișnuit, cu semnificație culturală profundă, dar consumat cu bucurie: „Coliva este o celebrare a vieții și o comuniune care merită să fie cunoscută mai bine și în afara ritualurilor funerare.”

Pentru viitor, planurile includ extinderea gamei cu deserturi tradiționale reinterpretate, cum ar fi griș cu lapte, cremă de zahăr ars sau ștrudel, precum și crearea unor spații Mori Store, unde tradiția și comunitatea se vor întâlni.

Pentru mai multe informații și comenzi, vizitați moridepofta.ro.