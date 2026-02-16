Monden

Monica Tatoiu război pe față cu iubita fiului: Îl dezmoștenesc

Monica Tatoiu război pe față cu iubita fiului: Îl dezmoștenescMonica Tatoiu. Sursa foto: Captură video Youtube
Monica Tatoiu are o problemă cu iubita fiului ei și a declarat public, ba chiar i-a spus și ei. Femeia de afaceri nu se ferește să spună ce anume o nemulțumește la iubita fiului ei.

Monica Tatoiu, nu se lasă

Nemulțumită de iubita fiului ei, fosta profesoară a explicat că se opune ferm relației. ”Are o relație, mie nu-mi place. Nu mă bag, dar i-am spus ei că nu-mi place.

Eu spun adevărul în față omului, eu nu bârfesc că pe urmă uit și mă fac de râs. I-am spus toată părerea mea despre ea. Cer de la oameni ce cer de la mine”, a explicat aceasta.

Nespălarea o scoate din sărite

Ce o deranjează cel mai tare este că fata nu prea ar fi prietenă cu spălatul și curățenia. ”Să spele vasele, să îi placă curățenia, să facă duș vara. Să nu își ia tricoul de două ori pe ea, același tricou. Să pună mâna pe aspirator.

Monica Tatoiu

Monica Tatoiu. Sursa foto Youtube

Și dacă face nuntă și nu mă cheamă nu mă duc. Mi se pare o mizerie. Robinetul pe care curg banii s-a închis. I-am spus toată părerea mea despre ea. I-am ridicat viza pentru a ajunge la casa mea”, a explicat femeia de afaceri.

Dacă se căsătorește îl dezmoștenesc

Acesta a mai povestit că fiul i-a spus că nu are voie să se amestece. Cu toate acestea, replica Monicăi Tatoiu a fost un dură, dar fermă. ”El a venit și mi-a spus că nu am dreptul să mă amestec. Dar cașcavalul e la mine.

Dacă se căsătorește din momentul acela robinetul cu bani de la mine către el s-a închis. Dacă e dragoste mare să înceapă de la furculiță și de la lingură, cum am început eu. În orice parteneriat fiecare să vină cu anumite competențe”, a mai explicat fosta profesoară de matematică.

