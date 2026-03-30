Moment neașteptat pentru regele Charles. Ceremonie oficială întreruptă de un incident neplanificat

Regele Charles al III-lea a fost protagonistul unui incident neprevăzut, dar tratat cu umor, în timpul unei vizite oficiale desfășurate pe 27 martie 2026 la sediul companiei Oxford Photovoltaics din Yarnton, Anglia, potrivit People.

Evenimentul, organizat pentru a marca progresul în domeniul energiei regenerabile, a inclus și dezvelirea unei plăci comemorative, moment care nu s-a desfășurat conform planului.

În cadrul ceremoniei, monarhul în vârstă de 77 de ani a încercat să dezvelească o placă metalică montată pe un șevalet, acoperită cu o pânză albastră.

În momentul în care a tras de material, placa s-a desprins și a căzut pe podea. Reacția regelui a fost una imediată și relaxată, acesta descriind situația drept „un dezastru”.

Potrivit imaginilor surprinse la fața locului, incidentul nu a afectat desfășurarea vizitei, fiind tratat într-o notă destinsă.

Regele a întrebat ulterior dacă există un loc potrivit unde ar putea fi amplasată placa și a sugerat în glumă ca aceasta să fie expusă „în toaleta de jos”.

Vizita regelui a avut ca scop întâlnirea cu specialiștii care dezvoltă tehnologii avansate în domeniul energiei solare.

Oxford Photovoltaics este recunoscută la nivel internațional pentru cercetările sale în domeniul panourilor solare de ultimă generație, capabile să capteze o gamă mai largă din spectrul luminii solare și să genereze energie mai eficient.

În timpul turului, monarhul a analizat imagini realizate cu microscopul electronic ale suprafeței de perovskit, un material utilizat pentru creșterea eficienței panourilor solare. Acesta permite absorbția diferitelor componente ale luminii, contribuind la producerea unei energii curate și accesibile.

În cadrul discuțiilor purtate cu reprezentanții companiei, regele a subliniat importanța accelerării tranziției de la combustibili fosili la surse regenerabile. Regele Charles a declarat:

„Sper că puteți accelera puțin tranziția. Cred că sunteți remarcabili, modul în care ați reușit să mențineți totul în funcțiune, dar este nevoie de timp pentru a ajunge în punctul în care puteți comercializa efectiv toate aceste lucruri.”

El a adăugat: „Avem mare nevoie de toate acestea, de toate produsele voastre. Fantastic, aplicabil pe unul sau două acoperișuri.”

La finalul vizitei, regele a primit un cadou simbolic — o celulă solară personalizată. Acceptând obiectul, acesta a glumit: „Chiar va face ceva?”, continuând apoi: „Foarte bine. Vă mulțumesc foarte mult.”

Vizita la compania din Yarnton a avut loc la doar câteva zile după un alt moment neobișnuit în care au fost implicați regele Charles și regina Camilla. Cei doi au participat la un eveniment organizat la Eden Project, cu ocazia aniversării a 25 de ani de activitate a organizației.

Conform imaginilor distribuite public, regina Camilla a încercat să atragă atenția regelui în timpul unei discuții cu participanții la eveniment.

După mai multe încercări nereușite, aceasta l-a prins de braț și l-a întors pentru a-i arăta un tort decorat, amplasat pe o masă din apropiere. Ulterior, cei doi au participat la tăierea desertului folosind o sabie ceremonială.

Aparițiile recente ale regelui Charles evidențiază implicarea sa constantă în promovarea inițiativelor legate de sustenabilitate și energie verde, dar și momentele spontane care apar în cadrul evenimentelor oficiale.

Incidentul de la Yarnton nu a afectat agenda vizitei și a fost integrat natural în desfășurarea întâlnirii cu specialiștii din domeniu