Să fie asta marea împăcare? Prințul Harry ar putea reveni în Marea Britanie. O posibilă invitație de la Regele Charles

Prințul Harry ar putea face un nou pas către reconcilierea cu familia regală britanică, în contextul în care acesta și-ar dori să petreacă timp alături de Regele Charles în această vară, potrivit Daily Express.

Potrivit unor informații apărute în presa britanică, Ducele de Sussex ar fi interesat să primească o invitație oficială la reședința regală de la Sandringham, unde ar putea merge împreună cu soția sa, Meghan Markle, și cei doi copii ai lor.

Subiectul readuce în atenție relația tensionată dintre Harry și familia regală, dar și problema securității, care continuă să influențeze deciziile privind deplasările sale în Regatul Unit.

Conform relatărilor, Prințul Harry speră să fie invitat la Sandringham, domeniul regal situat în Norfolk, pentru a petrece timp în familie. Sursele citate indică faptul că acesta își dorește o întâlnire într-un cadru privat, departe de tensiunile publice care au marcat relațiile din ultimii ani.

O persoană apropiată ducelui a declarat: „Dacă ar fi invitat de Rege, ar beneficia automat de un pachet de securitate care intră în vigoare. Și-ar dori o invitație la Sandringham. Ar merge? Ar depinde cine ar fi acolo. Dacă Regele i-ar spune: «Vino să petreci timp cu familia», i-ar plăcea foarte mult acest lucru.”

Aceeași sursă a subliniat că Harry își dorește să își vadă tatăl cât mai des posibil, ceea ce sugerează o disponibilitate pentru reluarea dialogului la nivel personal.

Un aspect important al acestei situații îl reprezintă faptul că cei doi copii ai Prințului Harry, Archie și Lilibet, nu și-au mai văzut bunicul patern din iunie 2022. În același timp, Meghan Markle nu a mai călătorit în Regatul Unit din septembrie 2022, ceea ce evidențiază distanța fizică și simbolică dintre cele două părți.

Eventuala vizită la Sandringham ar putea reprezenta prima ocazie după mai mulți ani în care familia ducelui de Sussex s-ar reuni cu membrii familiei regale într-un cadru extins. Totuși, nu există confirmări oficiale privind o astfel de invitație sau privind un calendar concret al întâlnirii.

Un element central în această situație rămâne problema securității în Regatul Unit. Prințul Harry a afirmat în repetate rânduri că nu consideră sigur să își aducă familia în Marea Britanie fără protecție adecvată oferită de autorități.

Potrivit aceleiași surse citate, „nu există niciun scenariu în care să își aducă copiii înapoi fără un pachet de securitate îmbunătățit în jurul lor. Dacă Regele vrea să îi vadă pe copii, tot ce trebuie să facă este să îi invite și acest lucru se poate întâmpla.”

Declarația evidențiază faptul că decizia finală nu depinde exclusiv de Harry, ci și de cadrul oficial și logistic care ar putea fi stabilit de familia regală și de autoritățile britanice.

Datele recente arată că Prințul Harry și Regele Charles s-au întâlnit doar de două ori în ultimii doi ani. Această frecvență redusă a întâlnirilor reflectă relația complexă dintre cei doi, în contextul tensiunilor apărute după retragerea ducelui și a soției sale din îndatoririle regale.

În lipsa unor declarații oficiale din partea Palatului Buckingham, situația rămâne deschisă, iar eventualele evoluții depind de mai mulți factori, inclusiv de deciziile privind securitatea și de disponibilitatea ambelor părți pentru dialog.