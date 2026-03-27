Prințul Harry și Meghan Markle, despre hotărârea istorică pronunțată de o instanță din SUA: Adevărul a fost auzit

Prințul Harry și Meghan Markle au discutat despre hotărârea istorică pronunțată de o instanță din SUA împotriva marilor companii din domeniul tehnologiei. Miercuri, un juriu a decis că Meta și Google, compania-mamă a YouTube, sunt vinovate într-un proces intentat de o femeie care susținea că dependența ei de rețelele sociale din copilărie i-a agravat problemele de sănătate mintală, potrivit express.co.uk.

Hotărârea reprezintă un moment important, în contextul creșterii numărului de acțiuni în instanță împotriva companiilor din domeniul tehnologiei. Juriul a recomandat acordarea unei despăgubiri de 6 milioane de dolari reclamantei, în vârstă de 20 de ani. Cu toate acestea, ambele companii au anunțat că vor contesta decizia.

„Acest verdict este un moment de responsabilizare. De prea mult timp, familiile au plătit prețul pentru platforme create cu o totală indiferență față de copiii cărora li se adresează. Suntem alături de fiecare părinte și tânăr care a refuzat să fie redus la tăcere. Astăzi, adevărul a fost auzit. Fie ca aceasta să fie schimbarea prin care siguranța copiilor noștri va fi în sfârșit pusă pe primul plan, înaintea profitului”, au afirmat Harry și Meghan.

Înainte de pronunțarea verdictului, un purtător de cuvânt al cuplului a descris procesul drept un „moment decisiv” pentru companiile din domeniul tehnologiei.

Cazul s-a concentrat pe acuzațiile potrivit cărora platformele deținute de Meta, printre care Facebook, Instagram și WhatsApp, precum și YouTube, au fost concepute în mod deliberat pentru a crește implicarea utilizatorilor.

Între timp, ambele companii au venit cu propriile argumente. Un purtător de cuvânt al Meta a declarat că „sănătatea mintală a adolescenților este extrem de complexă și nu poate fi pusă pe seama unei singure aplicații”, iar Google a susținut că hotărârea judecătorească a interpretat greșit YouTube, insistând că acesta este „o platformă de streaming concepută în mod responsabil, nu o rețea de socializare”.

Alte platforme importante, printre care Snapchat și TikTok, au fost, de asemenea, menționate în proces, dar au ajuns la o înțelegere înainte de începerea procesului.

Decizia din California vine pe fondul unei atenții tot mai mari din partea justiției și a opiniei publice asupra companiilor de social media.

În 2025, Harry și Meghan au inaugurat la New York un monument comemorativ dedicat tinerilor care și-au pierdut viața din cauza efectelor nocive ale rețelelor de socializare.