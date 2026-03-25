Reforma companiilor de stat, misiune prea grea pentru Oana Gheorghiu. Explicația premierului Bolojan

Vicepremierul Oana Gheorghiu are de gestionat un proces dificil de restructurare a companiilor de stat, a declarat premierul Ilie Bolojan. Acesta a explicat că atribuțiile sale sunt îngreunate de faptul că aceste companii nu se află în subordinea directă a vicepremierului, ceea ce necesită o cooperare constantă cu ministerele și alte instituții.

Premierul a atras atenția asupra unor deficiențe majore în conducerea acestor entități, explicând că, în multe cazuri, managerii nu operează pe baza unor criterii clare de performanță. În lipsa unor astfel de indicatori, rezultatele companiilor rămân sub potențial.

„Doamna Oana Gheorghiu nu are o misiune uşoară pentru că nu sunt în subordinea ei directă şi trebuie să lucreze cu ministerele, cu autorităţile în aşa fel încât să genereze această schimbare”, a spus şeful Executivului.

În acest context, Ilie Bolojan a explicat că Guvernul a început să condiționeze anumite decizii și derogări de implementarea unor măsuri concrete de reformă internă, menite să crească eficiența și responsabilitatea managerială.

Declarațiile vin într-un moment în care reforma companiilor de stat este considerată o prioritate strategică, pe fondul presiunilor pentru creșterea performanței economice și reducerea pierderilor din sectorul public.

Președintele Nicușor Dan a discutat recent, la Bruxelles, cu vicepremierul Oana Gheorghiu despre necesitatea accelerării reformei companiilor de stat, considerată „indispensabilă şi nu mai poate fi amânată”.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, șeful statului a transmis că acest an este „crucial” pentru finalizarea ecosistemului de carte electronică de identitate și pentru dezvoltarea portofelelor digitale.

„Am avut, zilele trecute, la Bruxelles, o discuţie cu Oana Gheorghiu, viceprim-ministru, despre digitalizarea statului român şi reforma companiilor de stat. Am convenit că anul acesta este crucial pentru finalizarea ecosistemului de carte electronică de identitate şi a portofelelor digitale”, afirmă Nicuşor Dan.

La începutul lunii martie, vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că reforma companiilor de stat presupune o schimbare profundă de viziune, explicând că, până de curând, acestea erau percepute mai degrabă ca instrumente de influență decât ca surse reale de venit pentru buget. Oficialul a explicat că această transformare nu poate avea loc rapid, fiind nevoie de timp, consecvență și sprijin atât din partea societății, cât și a mediului politic.