Reguli noi pentru companiile de stat. Situația în care restructurarea va fi obligatorie

Guvernul pregătește reguli mai dure pentru companiile de stat care acumulează pierderi consecutive. Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat că orice societate controlată de stat care înregistrează pierderi timp de doi ani consecutiv va fi obligată să intre într-un proces strict de reorganizare, supravegheat direct de Ministerul Finanțelor.

Într-o intervenție la Digi 24, vicepremierul a explicat că analiza financiară a fost realizată de AMEPIP și că deja au început discuțiile aplicate cu ministerele de resort și cu fiecare companie în parte.

„De săptămâna trecută au început întâlnirile cu ministerele împreună cu fiecare companie în parte”, a declarat Oana Gheorghiu.

Printre primele companii analizate se numără Tarom, Metrorex și CFR, iar în această săptămână sunt programate întâlniri cu societățile din domeniul energetic. Oficialul a precizat că au existat consultări și cu sindicatele pentru a avea o perspectivă completă asupra situației.

Termenul estimat pentru finalizarea evaluării este sfârșitul lunii februarie. „Este absolut necesar ca această restructurare să fie făcută pe baza unei analize serioase și cu hotărâre”, a subliniat vicepremierul.

Oana Gheorghiu a criticat practica din trecut, când companiile cu pierderi repetate au fost susținute financiar fără reforme clare.

„S-au dat bani de la buget, chiar dacă aceste companii au avut pierderi ani și ani la rând, fără să se impună măsuri foarte clare”, a explicat ea.

Noua regulă este explicită: „O companie care are pierderi doi ani la rând trebuie să treacă într-un sistem de restructurare și de reorganizare foarte serios, sub monitorizarea Ministerului de Finanțe”.

Întrebată dacă există rezistență la schimbare, vicepremierul a admis că este un fenomen firesc, însă a semnalat o problemă mai profundă legată de asumarea responsabilității.

„Conducerile companiilor par să nu-și înțeleagă responsabilitatea pe care o au în faptul că acea companie înregistrează pierderi de mulți ani”.

Ea a precizat că scopul reformei nu este concedierea angajaților, ci eficientizarea activității. „Obiectivul acestei reforme nu este să concediem oameni, dar este să aducem companiile în limite în care funcționează eficient”.

Vicepremierul a confirmat și existența unor dezechilibre de personal. „Sunt companii în care sunt mult prea mulți angajați în raport cu standardele companiilor care funcționează eficient”.

În plus, distribuția personalului este problematică. „În unele locuri sunt prea mulți angajați în zona de personal TESA, personal din birou și prea puțini în zona operațională”.

Întrebată despre eventuale blocaje, Gheorghiu a spus că totul depinde de determinarea politică. „Această reformă depinde de voință politică. Pot să vă zic că atunci când o să văd că nu există voință politică o să vă spun foarte clar”.

Ea a mai arătat că finanțarea companiilor trebuie condiționată strict. „Companiile trebuie finanțate doar în condiții foarte stricte și cu un plan foarte clar de restructurare, care trebuie să fie și monitorizat”.

În opinia sa, lipsa monitorizării a fost una dintre marile probleme. „Ce nu s-a făcut până acum, acest plan nu a fost monitorizat. Consiliile de administrație nu și-au făcut treaba așa cum trebuie”.

În final, vicepremierul a anunțat măsuri privind selecția conducerii. „Împreună cu AMEPIP lucrăm la profesionalizarea consiliilor de administrație, la selecții corecte, la selectarea unor oameni cu adevărat profesioniști”.