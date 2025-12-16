Modificările aduse Legii Sportului, atacate la CCR de Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională cu privire la modificările aduse în noiembrie Legii Sportului, prin care Ordinul ministrului sportului 500/2022, emis de Novak, ce impune cluburilor din România să folosească minimum 40% sportivi români în toate competițiile interne, să devină parte integrantă a legii.

Pe 19 noiembrie, Ordinul ministrului sportului 500/2022, emis de Novak, care prevedea obligativitatea utilizării a 40% sportivi români de către cluburile din România, la toate sporturile și la meciurile organizate în țară, a fost aprobat pentru a deveni parte integrantă a legii. Din sezonul viitor, toate cluburile ar urma să aplice această regulă.

Decizia a stârnit numeroase reacții critice în lumea sportului. Mai multe persoane au semnat o petiție adresată președintelui, printre care Dan Șucu, Mihai Rotaru, Mihai Stoica și Iuliu Mureșan, dar și Adrian Cosman, directorul SCM Craiova, și Iulian Pîslaru, director general la CSM București.

Președintele Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituțională legea care obligă echipele să aibă minimum 40% sportivi români. Judecătorii CCR urmează să stabilească dacă actul normativ este constituțional.

Dacă legea va fi promulgată, începând din sezonul viitor, fiecare club sportiv din România va fi nevoit să aibă minimum 40% jucători români pe teren pe toată durata unui meci. Nerespectarea regulii va le va aduce cluburilor amenzi între 500.000 și 1.000.000 de lei.

Un expert juridic a declarat pentru G4Media că proiectul care obligă cluburile să folosească minimum 40% sportivi români este neconstituțional.

Legea a fost criticată și de Ionuț Stroe, fost ministru al Sportului, care a spus că aceasta reprezintă un „autogol legislativ” împotriva sportului românesc și a României europene. Stroe a precizat că sprijinul real pentru sportul românesc se face prin alte măsuri, nu prin reguli obligatorii pentru cluburi.