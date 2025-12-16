Politica

Modificările aduse Legii Sportului, atacate la CCR de Nicușor Dan

Comentează știrea
Modificările aduse Legii Sportului, atacate la CCR de Nicușor DanNicușor Dan. Sursa foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

Președintele Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională cu privire la modificările aduse în noiembrie Legii Sportului, prin care Ordinul ministrului sportului 500/2022, emis de Novak, ce impune cluburilor din România să folosească minimum 40% sportivi români în toate competițiile interne, să devină parte integrantă a legii.

Controverse în sport după modificarea Legii Sportului

Pe 19 noiembrie, Ordinul ministrului sportului 500/2022, emis de Novak, care prevedea obligativitatea utilizării a 40% sportivi români de către cluburile din România, la toate sporturile și la meciurile organizate în țară, a fost aprobat pentru a deveni parte integrantă a legii. Din sezonul viitor, toate cluburile ar urma să aplice această regulă.

Decizia a stârnit numeroase reacții critice în lumea sportului. Mai multe persoane au semnat o petiție adresată președintelui, printre care Dan Șucu, Mihai Rotaru, Mihai Stoica și Iuliu Mureșan, dar și Adrian Cosman, directorul SCM Craiova, și Iulian Pîslaru, director general la CSM București.

Nicușor Dan a atacat modificările aduse legii la CCR

Președintele Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituțională legea care obligă echipele să aibă minimum 40% sportivi români. Judecătorii CCR urmează să stabilească dacă actul normativ este constituțional.

ANRE pregătește noi tarife la energie electrică de la 1 ianuarie. Cu cât vor crește facturile
ANRE pregătește noi tarife la energie electrică de la 1 ianuarie. Cu cât vor crește facturile
Alegerile anulate din 2024, analizate în raportul CSAT: TikTok și influențele Rusiei au avut un impact major
Alegerile anulate din 2024, analizate în raportul CSAT: TikTok și influențele Rusiei au avut un impact major
fotbal

Fotbal. Sursa foto: Freepik

Dacă legea va fi promulgată, începând din sezonul viitor, fiecare club sportiv din România va fi nevoit să aibă minimum 40% jucători români pe teren pe toată durata unui meci. Nerespectarea regulii va le va aduce cluburilor amenzi între 500.000 și 1.000.000 de lei.

Legea sportivilor români, criticată de experți și foști miniștri

Un expert juridic a declarat pentru G4Media că proiectul care obligă cluburile să folosească minimum 40% sportivi români este neconstituțional.

Legea a fost criticată și de Ionuț Stroe, fost ministru al Sportului, care a spus că aceasta reprezintă un „autogol legislativ” împotriva sportului românesc și a României europene. Stroe a precizat că sprijinul real pentru sportul românesc se face prin alte măsuri, nu prin reguli obligatorii pentru cluburi.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:15 - Diaspora este activă. Cum văd românii de peste hotare viitorul României
17:08 - Ministrul Muncii susține majorarea alocațiilor copiilor, începând de anul viitor: Avem tot felul de creşteri de preţuri
17:04 - Înalta Curte respinge recursul lui Vlad Pascu; condamnarea de 10 ani de închisoare rămâne definitivă. Update
17:00 - Ajutorul de 750 de lei pentru repartitoare, amânat din nou. Cât trebuie să mai aștepte solicitanții
16:48 - ANRE pregătește noi tarife la energie electrică de la 1 ianuarie. Cu cât vor crește facturile
16:42 - Valentina Aldea nu scapă nepedepsită. Procesul cu soția înșelată continuă

HAI România!

Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume

Proiecte speciale