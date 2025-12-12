Legea armelor, votată definitiv. Interdicții pentru Transnistria și noi condiții obligatorii pentru obținerea permisului

Republica Moldova. Persoanele care nu au avut domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova cel puțin cinci ani consecutiv nu vor mai putea obține permise de portarmă. Interdicția îi vizează și pe locuitorii din regiunea transnistreană, conform unei legi aprobate în lectura finală pe 12 decembrie. Dezbaterile din plen au adus în prim-plan nereguli procedurale, nemulțumiri ale deputaților și necesitatea revizuirii Regulamentului Parlamentului.

Persoanele care nu au avut domiciliu pe teritoriul Republicii Moldova cel puțin cinci ani consecutiv nu vor putea obține permise de portarmă. Interdicția va fi aplicată și persoanelor care au domiciliul în regiunea transnistreană, potrivit unui proiect de lege votat în lectură finală de Parlament.

Potrivit documentului, care înăsprește condițiile pentru obținerea și reînnoirea permiselor pentru armele cu destinație civilă, interdicția nu va fi aplicată persoanelor cu domiciliul în localitățile aflate sub control constituțional — Cocieri, Coșnița, Doroțcaia, Molovata Nouă, Pârâta și Pohrebea din raionul Dubăsari, municipiul Bender (Tighina), precum și satele Gâsca, Chițcani, Zahorna, Merenești și Cremenciug din raionul Căușeni.

Legea reduce termenul de valabilitate a permisului de armă de la cinci la trei ani, iar titularii vor fi obligați să prezinte, la reînnoire, dovada absolvirii unui curs de calificare de minimum 40 de ore privind mânuirea armelor. Sunt prevăzute excepții pentru sportivi, antrenori de tir, vânători și colecționari atestați.

Proiectul introduce obligativitatea utilizării Registrului de stat al armelor — un sistem informațional automatizat ce va permite urmărirea completă a traseului armelor și munițiilor, de la producție și import până la transfer, reparare sau distrugere.

Totodată, este introdus pașaportul european pentru arme de foc, document care permite transportul legal al armelor personale în statele membre ale Uniunii Europene, conform legislației acestora.

Autoritățile afirmă că aceste măsuri vor întări siguranța publică, vor preveni utilizarea ilegală a armelor și vor alinia Republica Moldova la standardele UE.

Dezbaterile din lectura finală au fost dominate de discuții privind faptul că proiectul a fost votat inițial în legislatura precedentă, iar termenul pentru amendamente expirase, ceea ce a blocat orice posibilă intervenție asupra textului.

Vicepreședintele Comisiei securitate națională, Renato Usatîi, a declarat:

„În prima lectură, proiectul a fost votat de legislativul trecut. Cu amendamente noi putem veni doar în termenele prevăzute după votarea în prima lectură. Noi am fi vrut să îmbunătățim acest proiect cu amendamente venite din partea specialiștilor, dar acum suntem într-o situație în care trebuie să înregistrăm un proiect de lege nou”, a menționat Usatîi.

Președintele Comisiei, Lilian Carp, a insistat asupra modificării Regulamentului pentru a preveni situații similare.

„Ori stabilim foarte clar că un proiect de lege trebuie votat în ambele lecturi în cadrul aceleiași legislaturi, ori permitem ca, în cazul în care lectura a doua revine unui nou legislativ, să poată fi depuse amendamente. În lipsa unei asemenea clarificări, nu putem accepta modificări fără riscul ca legea să fie anulată la Curtea Constituțională”, a punctat Carp.

Deputatul PSRM Adrian Lebedinschi a avertizat că reluarea procedurii ar fi întârziat legea:

„Dacă pornim o procedură nouă, aceasta va dura foarte mult timp și va crea incomodități atât pentru cetățeni, cât și pentru organele de drept. Mai bine să avem o lege clară acum, decât să intrăm într-un proces legislativ prelungit.”

Deputatul PAS Vasile Grădinaru a subliniat necesitatea respectării regulamentului.

„Regulamentul este foarte clar în privința termenelor pentru amendamente. Aceste termene au fost depășite, iar Parlamentul trebuie să respecte propriile reguli, chiar și atunci când acestea nu sunt comode”, a menționat Grădinaru.

Proiectul de modificare a Legii privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă a fost aprobat cu votul a 65 de deputați. Noile prevederi vor intra în vigoare la șase luni după publicarea în Monitorul Oficial.