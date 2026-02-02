Moderatorii TikTok rup tăcerea. Presiune, teamă și acuzații de represalii

O fostă angajată a platformei TikTok, împreună cu alți patru foști colegi, a lansat o acțiune în instanță împotriva companiei, acuzând un mediu de lucru marcat de hărțuire, intimidare și represalii, potrivit Sky News .

Cazul reprezintă al doilea proces intentat în ultimele luni de foști angajați din Regatul Unit împotriva companiei de social media.

Lynda Ouazar, care a lucrat timp de doi ani pentru TikTok, a vorbit public pentru prima dată despre experiența sa profesională într-un interviu. Ea susține că a fost supusă unui climat de lucru dificil, care i-ar fi afectat sănătatea mentală și relațiile profesionale.

Lynda Ouazar s-a alăturat companiei inițial în calitate de moderator de conținut, ulterior ocupând un rol de control al calității, unde verifica activitatea moderatorilor angajați prin agenții externe.

Potrivit declarațiilor sale, primele luni au fost satisfăcătoare din punct de vedere profesional, activitatea fiind percepută ca utilă și motivantă.

Situația s-ar fi schimbat în momentul în care a fost repartizată pe un flux de lucru care implica analizarea unor materiale extrem de sensibile.

„Nu vrei să vezi copii care sunt agresați sexual, nu vrei să vezi femei supuse abuzurilor, nu vrei să vezi persoane care se automutilează sau limbaj jignitor folosit constant. M-a afectat”, a declarat aceasta pentru Sky News.

Fosta angajată susține că, în ciuda naturii dificile a conținutului analizat zilnic, sprijinul oferit moderatorilor ar fi fost insuficient în practică. „Îmi era foarte greu să dorm noaptea, aveam flashback-uri, mă simțeam obosită, îmi pierdeam motivația”, a afirmat ea.

Deși TikTok precizează că le oferă moderatorilor pauze regulate și acces la o platformă de sprijin pentru sănătatea mintală, Ouazar afirmă că presiunea de a atinge anumite obiective de performanță era constantă.

„Ești monitorizat de inteligență artificială toată ziua. Uneori plângi, dar continui să lucrezi pentru că trebuie să atingi acele ținte. Altfel, bonusul, siguranța locului de muncă și salariul pot fi afectate”, a mai spus aceasta.

În contextul unui program de restructurare derulat de TikTok anul trecut, echipa din care făcea parte Ouazar a fost informată că se află în risc de concediere.

Dintr-un total de 24 de angajați, 11 au fost concediați. Potrivit documentelor depuse în instanță, toți cei concediați ar fi fost implicați în activități sindicale.

Cazul este susținut juridic de organizația Foxglove. „În acest caz, solicităm compensații pentru angajați. Aceștia au fost concediați ilegal pentru că s-au implicat în activități sindicale”, a declarat Stella Caram, șefa departamentului juridic al Foxglove.

Reprezentanții TikTok au respins acuzațiile formulate. Într-un punct de vedere transmis către Sky News, compania a declarat: „Respingem ferm aceste afirmații nefondate și inexacte. Am îmbunătățit constant tehnologiile de siguranță și moderare, fapt demonstrat de datele noastre: un procent record de conținut care încalcă regulile este eliminat automat (91%), iar 95% este eliminat în mai puțin de 24 de ore”.

Potrivit celui mai recent raport de transparență al companiei, peste 99% din conținutul dăunător este eliminat înainte de a fi raportat de utilizatori, iar datele colectate pentru Legea Serviciilor Digitale a Uniunii Europene indică rate ridicate de acuratețe în moderare.