Monden

Misha Miller, incident în munți la filmarea videoclipului „Vântule”: „A trebuit să ne adaptăm”

Comentează știrea
Misha Miller, incident în munți la filmarea videoclipului „Vântule”: „A trebuit să ne adaptăm”
Din cuprinsul articolului

Un drum îngust, abrupt, roțile mașinii în șanț și echipa artistei care nu se aștepta deloc la întâmplări periculoase. Așa au început filmările pentru „Vântule”, noul videoclip al Mishei Miller. Ceea ce trebuia să fie o zi liniștită de filmări s-a transformat într-o adevărată aventură.

Misha Miller, incident în munți la filmarea videoclipului „Vântule”

Filmat în munții din apropiere de Râmnicu Vâlcea, videoclipul surprinde cadre pitorești și frumusețea sălbatică a locului. De la styling, până la locația autentică, a fost totul gândit să redea vizual forța și vulnerabilitatea versurilor din single-ul “Vântule”.

Însă, pentru ca să ajungă acolo, Misha Miller a trebuit să facă sacrificii. Mașina s-a blocat pe drum, iar echipa a continuat pe jos, contracronometru, pentru a nu fi prinși de noapte.

Funcția ascunsă din Google Maps care îți permite să călătorești în timp
Funcția ascunsă din Google Maps care îți permite să călătorești în timp
Armele nucleare, marea amenințare pentru omenire. Ce sunt teribilele instrumente care pot rade viața de pe Pământ
Armele nucleare, marea amenințare pentru omenire. Ce sunt teribilele instrumente care pot rade viața de pe Pământ

Un drum cu peripeții

„A fost un drum periculos și ne-am speriat când mașina a început să se miște foarte tare. Eu eram îmbrăcată deja în hainele pentru filmare, spectaculoase într-adevăr, dar deloc practice pentru un urcuș pe munte. Totuși, a trebuit să ne adaptăm.”, povestește Misha Miller.

În ciuda emoțiilor, filmările au prins o notă magică. Exact în momentul în care camerele porneau, vântul s-a sincronizat și bătea cu forță.

Aceași forță neașteptată pe care au simțit-o în munți se regăsește în mesajul piesei „Vântule”. Single-ul esteprimul extras de pe viitorul album al Mishei Miller și marchează piesa centrală a proiectului, ce poartă un nume simbolic: “13:13”.

„M-am bucurat să descopăr o parte din România”

După emoțiile trăite în munți și puterea pe care piesa o transmite, ziua s-a încheiat fără accidente. Artista alături de echipă au avut parte de o seară liniștită, cu o masă tradițională și povești autentice despre viața la țară.

„M-am bucurat să descopăr o parte din România așa cum este ea, simplă, autentică și frumoasă. Iar carnea la garniță a fost o adevărată bunătate”, spune Misha Miller zâmbind.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:34 - Viața jurnalistei Ioanei Popescu. Lumea mondenă în care a trăit până la 45 de ani
15:23 - Funcția ascunsă din Google Maps care îți permite să călătorești în timp
15:14 - Mutu, vizită controversată la Moscova: A jucat pentru ruși
15:06 - Șefii de stat major din NATO, reuniți în Letonia după ce Rusia a încălcat spațiul aerian de mai multe ori
14:57 - Hamas ar putea elibera ostaticii, conform planului Trump. Acord de principiu
14:44 - Armele nucleare, marea amenințare pentru omenire. Ce sunt teribilele instrumente care pot rade viața de pe Pământ

HAI România!

„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale

Proiecte speciale