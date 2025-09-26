Misha Miller, incident în munți la filmarea videoclipului „Vântule”: „A trebuit să ne adaptăm”

Un drum îngust, abrupt, roțile mașinii în șanț și echipa artistei care nu se aștepta deloc la întâmplări periculoase. Așa au început filmările pentru „Vântule”, noul videoclip al Mishei Miller. Ceea ce trebuia să fie o zi liniștită de filmări s-a transformat într-o adevărată aventură.

Filmat în munții din apropiere de Râmnicu Vâlcea, videoclipul surprinde cadre pitorești și frumusețea sălbatică a locului. De la styling, până la locația autentică, a fost totul gândit să redea vizual forța și vulnerabilitatea versurilor din single-ul “Vântule”.

Însă, pentru ca să ajungă acolo, Misha Miller a trebuit să facă sacrificii. Mașina s-a blocat pe drum, iar echipa a continuat pe jos, contracronometru, pentru a nu fi prinși de noapte.

„A fost un drum periculos și ne-am speriat când mașina a început să se miște foarte tare. Eu eram îmbrăcată deja în hainele pentru filmare, spectaculoase într-adevăr, dar deloc practice pentru un urcuș pe munte. Totuși, a trebuit să ne adaptăm.”, povestește Misha Miller.

În ciuda emoțiilor, filmările au prins o notă magică. Exact în momentul în care camerele porneau, vântul s-a sincronizat și bătea cu forță.

Aceași forță neașteptată pe care au simțit-o în munți se regăsește în mesajul piesei „Vântule”. Single-ul esteprimul extras de pe viitorul album al Mishei Miller și marchează piesa centrală a proiectului, ce poartă un nume simbolic: “13:13”.

După emoțiile trăite în munți și puterea pe care piesa o transmite, ziua s-a încheiat fără accidente. Artista alături de echipă au avut parte de o seară liniștită, cu o masă tradițională și povești autentice despre viața la țară.

„M-am bucurat să descopăr o parte din România așa cum este ea, simplă, autentică și frumoasă. Iar carnea la garniță a fost o adevărată bunătate”, spune Misha Miller zâmbind.