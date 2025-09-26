Monden

Ella Vișan de la „Insula Iubirii”: Am avut ședințe de hipnoză

Ella Vișan de la „Insula Iubirii": Am avut ședințe de hipnoză
Ella Vișan, fosta concurentă de la „Insula Iubirii”, a vorbit pentru prima dată despre experiențele dificile prin care a trecut. „L-am pierdut la 10 ani, într-un accident de mașină. Nu am putut să merg la înmormântare”, a spus aceasta, făcând referire la tatăl său, la „Un podcast mișto by Bursucu'”.

Povestea de viață a fostei concurente de la „Insula Iubirii”

Ella Vișan a început să vorbească deschis despre viața ei după încheierea emisiunii. Deși unii telespectatori au criticat relația ei cu ispita Teo și au crezut că cei doi vor continua împreună, situația s-a dovedit diferită.

Fosta concurentă a povestit că cel mai greu moment din viața ei a fost pierderea tatălui, la doar 10 ani. Spune că a visat accidentul în care acesta a murit și că a avut nevoie de terapie pentru a depăși acea perioadă.

„S-a întâmplat noaptea târziu, el venea de la părinții lui și a fost foarte copleșitor totul. Nu am înțeles cum de s-a întâmplat asta. Am știut dintotdeauna cum a fost accidentul și am știut că a murit. Nu a fost nevoie să îmi spună nimeni. Am simțit și am văzut. Mi-a apărut în vis. Am văzut mașina, era exact așa cum era în visul meu”, a spus aceasta.

Ea a adăugat: „Mama m-a anunțat. Pentru că am simțit că s-a întâmplat ceva, nu eram bine atunci. Mama a izbucnit în plâns, iar în momentul în care mi-a spus că tati nu mai e a fost ca o confirmare pentru mine. Am fost la psiholog, am avut ședințe de hipnoză pentru a face să dispară acest vis din capul”.

Relația cu familia, dificilă

După moartea tatălui, legătura Ellei cu familia s-a slăbit treptat. Relația cu mama s-a deteriorat, iar cu sora ei nu a mai păstrat legătura.

„S-a născut exact când eu le ceream la ai mei un câine sau o pisică să nu mai fiu singură. Mi-au pus-o în coș și mi-au adus-o. A fost cadoul meu. Îmi doream foarte mult. Nu (n.r nu vorbim)… a fost o neînțelegere reciprocă. Nu am știut să ne ascultăm una pe cealaltă”, a spus aceasta.

Ella Vișan: Problemele mi-au luat un drept

Un alt moment greu pentru Ella a fost vestea medicală primită recent: nu mai are șansa de a deveni mamă.

„Ce probleme ai avut?”, a întrebat Bursucu.

„Unele care mi-au luat un drept…”, a spus Ella, cu glasul stins.

„Tu nu o să mai ai copii?”

„Da”, a răspuns aceasta.

Proiecte speciale