Ella Vișan de la „Insula Iubirii”: Am avut ședințe de hipnoză
- Raluca Dan
- 26 septembrie 2025, 09:19
Ella Vișan, fosta concurentă de la „Insula Iubirii”, a vorbit pentru prima dată despre experiențele dificile prin care a trecut. „L-am pierdut la 10 ani, într-un accident de mașină. Nu am putut să merg la înmormântare”, a spus aceasta, făcând referire la tatăl său, la „Un podcast mișto by Bursucu'”.
Povestea de viață a fostei concurente de la „Insula Iubirii”
Ella Vișan a început să vorbească deschis despre viața ei după încheierea emisiunii. Deși unii telespectatori au criticat relația ei cu ispita Teo și au crezut că cei doi vor continua împreună, situația s-a dovedit diferită.
Fosta concurentă a povestit că cel mai greu moment din viața ei a fost pierderea tatălui, la doar 10 ani. Spune că a visat accidentul în care acesta a murit și că a avut nevoie de terapie pentru a depăși acea perioadă.
„S-a întâmplat noaptea târziu, el venea de la părinții lui și a fost foarte copleșitor totul. Nu am înțeles cum de s-a întâmplat asta. Am știut dintotdeauna cum a fost accidentul și am știut că a murit. Nu a fost nevoie să îmi spună nimeni. Am simțit și am văzut. Mi-a apărut în vis. Am văzut mașina, era exact așa cum era în visul meu”, a spus aceasta.
Ea a adăugat: „Mama m-a anunțat. Pentru că am simțit că s-a întâmplat ceva, nu eram bine atunci. Mama a izbucnit în plâns, iar în momentul în care mi-a spus că tati nu mai e a fost ca o confirmare pentru mine. Am fost la psiholog, am avut ședințe de hipnoză pentru a face să dispară acest vis din capul”.
Relația cu familia, dificilă
După moartea tatălui, legătura Ellei cu familia s-a slăbit treptat. Relația cu mama s-a deteriorat, iar cu sora ei nu a mai păstrat legătura.
„S-a născut exact când eu le ceream la ai mei un câine sau o pisică să nu mai fiu singură. Mi-au pus-o în coș și mi-au adus-o. A fost cadoul meu. Îmi doream foarte mult. Nu (n.r nu vorbim)… a fost o neînțelegere reciprocă. Nu am știut să ne ascultăm una pe cealaltă”, a spus aceasta.
Ella Vișan: Problemele mi-au luat un drept
Un alt moment greu pentru Ella a fost vestea medicală primită recent: nu mai are șansa de a deveni mamă.
„Ce probleme ai avut?”, a întrebat Bursucu.
„Unele care mi-au luat un drept…”, a spus Ella, cu glasul stins.
„Tu nu o să mai ai copii?”
„Da”, a răspuns aceasta.
