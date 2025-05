Sport Mirel Rădoi, în lacrimi după meciul Universitatea Craiova - Rapid: Mi-e greu să înțeleg







Mirel Rădoi a fost profund marcat de eșecul din Bănie. Antrenorul s-a prezentat în fața jurnaliștilor cu ochii în lacrimi, încercând să-și stăpânească emoțiile, dar nu a reușit și a părăsit interviul.

Mirel Rădoi: Mi-e greu să-mi găsesc cuvintele

Mirel Rădoi a avut dificultăți în a-și găsi cuvintele după meciul Universitatea Craiova - Rapid, încheiat cu scorul de 1-2. Cu lacrimi în ochi, a părăsit la nici trei minute flash-interviul.

„Mi-e greu să-mi găsesc cuvintele, cu atât mai mult să descriu ce simt. Din păcate trebuie să acceptăm ceea ce am făcut. Nu am făcut nimic! Nu știu dacă aș putea descrie trăirile oamenilor sau felul nostru de a fi în teren. Am fost aici, dar nu am fost.

Am fost prezenți, dar probabil că doar fizic, emoțional și tactic am fost în altă parte. Nu știu să găsesc calea prin care să-mi găsesc echilibrul, să am grijă la cuvinte și să o fac în așa fel încât jucătorii să nu simtă gândurile mele”, a spus în prima fază un Mirel Rădoi.

Rădoi: Felul de a aborda o partidă așa mi-e greu să-l înțeleg

După această înfrângere, Universitatea Craiova s-a distanțat semnificativ de titlu. Oltenii mai au doar șanse teoretice de a câștiga campionatul, având 6 puncte în spatele FCSB-ului. Campioana va juca luni, de la ora 20:30, pe Arena Națională, împotriva celor de la Dinamo.

În acest context, Mirel Rădoi spune că poate înțelege că există limite, că asta e valoarea, dar felul de a aborda o partidă îi este greu să o înțeleagă.

„Nu a fost vorba despre vis, despre speranțe, nici măcar despre victorie. Am încercat să întoarcem în favoarea noastră ce s-a întâmplat săptămâna asta, să arătăm că indiferent de supărarea rezultatelor, avem mai presus de orice onoare și demnitate. Din păcate, nu am putut să le arătăm”, a mai declarat Rădoi.

Antrenorul a amintit despre o altă umilință trăită de el

Mirel Rădoi a menționat că a mai experimentat o umilință similară cu echipa națională, în meciul împotriva Norvegiei, când scorul a fost 0-4. El a subliniat că diferența de valoare era semnificativă între Haaland și națională.

„Putem înțelege că avem limite, că asta e valoarea... dar felul de a aborda o partidă așa mi-e greu să-l înțeleg. Am mai trăit o neînțelgere ca asta la 0-4 cu Norvegia la echipa națională. Dar am înțeles că valoarea lor era prea mare. Între Haaland și noi. Dar aici, în seara asta, mi-e greu să înțeleg”, a mai spus Mirel Rădoi cu ochii în lacrimi, potrivit gsp.ro.