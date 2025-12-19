Ministrul Radu Miruță nu scapă de probleme. Organizația Roma for Democracy îl acuză de rasism

Ministrul Economiei, Radu Miruță, propus de USR pentru portofoliul Apărării, este acuzat de rasism după ce a folosit expresia „ca țiganul cu cortul” pentru a explica de ce nu se mută. Organizația Roma for Democracy România a reacționat vineri seară, subliniind că afirmația nu reprezintă o simplă scăpare, ci perpetuează un stereotip rasist vechi, care leagă comunitatea romă de instabilitate, dezordine și lipsă de demnitate.

„Un astfel de limbaj nu este doar ofensator, ci şi periculos, pentru că normalizează discriminarea exact din poziţia puterii”, a transmis organizaţia.

Reprezentanții acesteia au adăugat că rasismul nu este compatibil cu funcţiile publice de rang înalt.

Roma for Democracy România a transmis un comunicat de presă, adresat nu doar publicului, ci și președintelui Nicușor Dan, premierului Ilie Bolojan și președintelui USR, Dominic Fritz.

„Declaraţia ministrului Economiei, vehiculat ca viitor ministru al Apărării, Radu Miruţă, în care foloseşte expresia Deci, am rămas unde stăteam înainte. Nu mă mut ca ţiganul cu cortul, este inacceptabilă într-un stat democratic şi profund jignitoare pentru o parte a cetăţenilor României”, arată organizația.

Roma for Democracy România a explicat că nu este vorba despre o simplă scăpare, ci despre reproducerea unui stereotip rasist vechi, care asociază romii cu instabilitatea, dezordinea și lipsa de demnitate. Organizația a subliniat că un astfel de limbaj nu este doar ofensator, ci și periculos, deoarece normalizează discriminarea tocmai din poziția puterii.

Organizația mai spune că rolul unui ministru este să îi apere pe toți cetățenii României, indiferent de etnie, religie sau statut social.

„Rolul său este să apere toţi cetăţenii României, indiferent de etnie, religie sau statut social. Un ministru care foloseşte expresii rasiste transmite, implicit, că nu îi vede pe toţi cetăţenii ca fiind egali, demni de protecţie şi respect. Rasismul nu este compatibil cu funcţiile publice de rang înalt. Nu poţi conduce o instituţie fundamentală pentru securitatea naţională dacă porţi, chiar şi la nivel de limbaj, o viziune care exclude sau umileşte”, mai arată organizaţia.

Reprezentanții organizației au subliniat că România are deja o istorie marcată de discriminare și violență împotriva romilor.

„Tocmai de aceea, de la liderii săi se aşteaptă responsabilitate, maturitate şi respect, nu perpetuarea prejudecăţilor. Un ministru al Apărării trebuie să fie un garant al egalităţii şi al coeziunii sociale. Un rasist nu ar trebui să conducă unul dintre cele mai importante ministere ale României. Tăcerea în faţa unui astfel de derapaj nu este neutralitate. Este complicitate”, explică sursa.

Ministrul propus la Apărare, Radu Miruță, câștigă peste 20.000 de lei lunar din funcțiile publice pe care le deține simultan. Întrebat dacă încasează atât indemnizația de ministru, cât și pe cea de parlamentar, Miruță a explicat că respectă legea și primește 12.000 de lei de la minister și 10.800 de lei de la Parlament, fiind totodată membru al Camerei Deputaților.

„Eu încasez 12.000 de lei de la minister şi 10.800 de la Parlament, pentru că sunt şi membru al Parlamentului. Nu încasez, că n-am vrut, ce mi s-a părut exagerat, am dreptul la cazare şi de la Parlament şi de la Guvern şi evident că n-am la două, că nu stau în două cazări”, spunea el.

Ministrul a explicat că plata cazării este asigurată de Parlament.

„La Parlament, măcar e patru ani, la Guvern vedeţi că sunt câteva luni, nu se ştie ce şi cum. Deci, am rămas unde stăteam înainte. Nu mă mut, ca ţiganul cu cortul. Stau unde am stat, într-un apartament în zona Iuliu Maniu, în sectorul 6 şi mi-e foarte bine acolo”, a mai afirmat el.