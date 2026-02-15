Ministrul Muncii critică nivelul alocațiilor: Nu vorbim despre teorii, ci despre realități zilnice

Ministrul Muncii, Florin Manole, a atras atenția că discuțiile despre disciplina bugetară nu pot ignora realitatea socială, în special situația copiilor și a altor grupuri vulnerabile. Potrivit ministrului, politica fiscală și protecția socială trebuie privite împreună, nu separat.

Declarațiile vin în contextul tensiunilor dintre Guvern și Partidul Social Democrat. Premierul Ilie Bolojan a criticat PSD pentru ceea ce a numit „zarvă politică”, iar un consilier al său a afirmat la RFI că social-democrații urmăresc doar câștig electoral. În acest cadru, Manole a spus că resimte o „revoltă interioară” față de modul în care sunt tratate politicile sociale.

Ministrul a atras atenția asupra situației copiilor cu dizabilități, subliniind că indemnizația minimă acordată prin ANPD este de doar 80 de lei. „Suntem stat membru al Uniunii Europene și vorbim despre sume care nu mai au legătură cu realitatea”, a afirmat Manole, catalogând situația drept o abdicare de la umanitate.

El a explicat că înghețarea alocațiilor pentru copii a generat un impact bugetar de aproximativ un miliard de lei, însă Ministerul Muncii a venit cu o propunere de compensare de circa 320 de milioane de lei. Pachetul se adresează copiilor cu dizabilități, copiilor din familii care beneficiază de venitul minim de incluziune și celor care primesc tichete pentru grădiniță, sprijinind participarea lor la educația timpurie.

Manole a mai subliniat că aceste categorii au nevoi obiective mai mari și că efectele inflației și ale creșterii TVA-ului afectează disproporționat familiile cu venituri mici, unde cea mai mare parte a banilor este cheltuită pe consumul curent. „Nu vorbim despre teorii, ci despre realități zilnice”, a spus ministrul.

Florin Manole a lansat un mesaj către toate partidele parlamentare, menționând că obiectivul creșterii beneficiilor pentru copii ar trebui să fie unul comun. El i-a invitat explicit pe reprezentanții USR, PNL și UDMR să contribuie, „oricât de puțin”, la un pachet de solidaritate mai consistent, dezvoltat împreună cu Ministerul Muncii și organizația Salvați Copiii.