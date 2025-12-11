Ministrul Justiției, despre opinia lui Nicușor Dan în contextul problemelor din sistem: A exprimat un mare adevăr domnul preşedinte

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, susține punctul de vedere al președintelui Nicușor Dan, potrivit căruia problemele din sistemul judiciar ar trebui rezolvate din interior, de către magistrați, care își exercită independența și aleg membrii CSM. Marinescu a precizat, într-o intervenție la Digi 24, că magistrații, fiind cei care aplică legea și soluționează cazurile, sunt în măsură să gestioneze ajustările necesare funcționării sistemului.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat la Digi 24 că apreciază punctul de vedere al președintelui Nicușor Dan. Potrivit acestuia, cele mai importante corecții în funcționalitatea sistemului judiciar trebuie să vină de la magistrați, care aleg membrii CSM și aplică legea în cazurile concrete.

„Este firesc ca magistraţii să găsească soluţia în interiorul acestui sistem care îşi clamează şi îşi susţine independenţa. Şi vedeţi acum că discutăm de reforma pensiilor speciale. Şi se discută de independenţa justiţiei. Responsabilitatea se însoţeşte cu statutul de independenţă pe care societatea ţi l-a dat” a declarat Ministrul Justiției.

Marinescu a subliniat că este firesc ca magistrații să găsească soluțiile în interiorul sistemului care își susține independența. El a mai menționat că responsabilitatea se însoțește cu statutul de independență conferit de societate, referindu-se și la reformele privind pensiile speciale.

La remarca făcută de moderatoarea emisiuni că ministrul Justiției nu poate fi doar un „spectator”, Radu Marinescu a afirmat că sub nicio formă nu a fost și nu este un spectator. El a precizat că președintele Nicușor Dan s-a referit la istoricul problemelor din justiție, considerând că ministerul nu a răspuns întotdeauna așteptărilor societății.

Ministrul a precizat că Ministerul Justiției este implicat în prezent în reformarea sistemului de pensii. El a amintit că în trecut vârsta de pensionare a fost redusă de la 65 la 50 de ani, ceea ce face necesar efortul actual de reechilibrare a sistemului.

Președintele Nicușor Dan a declarat că a văzut documentarul realizat de jurnaliștii Recorder espre justiție și a subliniat că, deși este ușor să ne revoltăm și să aruncăm vina generic, soluțiile reale necesită implicare directă. Șeful statului a anunțat că lucrează la un raport cu date despre problemele din sistem și îi invită pe magistrați să îi comunice direct dificultățile întâmpinate.

Nicușor Dan a precizat că reducerea luptei anticorupție și numirile politice ale procurorilor-șefi au avut impact politic. Președintele a afirmat că, deși societatea semnalează probleme de mult timp, la nivelul Ministerului Justiției nu se vede întotdeauna voința de a le aborda, iar soluțiile trebuie să vină din interiorul profesiei.

Fosta judecătoare și membră a CSM, Andrea Chis, a declarat în materialul Recorder că sistemul judiciar a dobândit un grad ridicat de independență, anchetând și trimițând în judecată înalți demnitari, ceea ce a afectat echilibrul cu Parlamentul și Executivul începând din 2017. Ea a precizat că există magistrați care, cunoscând detalii interne, pot influența funcționarea sistemului.

Chis a menționat în același material că redistribuirea unor atribuții ale CSM ar putea reduce concentrarea puterii. Ea a oferit ca exemplu modelul Olandei, unde Consiliul Judiciar are competențe mai restrânse decât CSM-ul român.