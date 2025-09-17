Ministrul Finanțelor anunță noi proiecte și investiții în PPP după vizita din SUA

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost într-o vizită oficială în SUA, unde a participat la discuții cu principalele autorități financiare americane. La întoarcerea în țară, el a precizat că a discutat și cu reprezentanți ai Departamentului de Comerț, americanii oferind astfel sprijin pentru dezvoltarea proiectelor în parteneriatul public-privat.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că vizita sa în Statele Unite reprezintă o inițiativă importantă, menită să reînnoiască relațiile la cel mai înalt nivel guvernamental. El a subliniat că, începând cu sfârșitul anului trecut, nu au mai avut loc astfel de vizite la Washington și că era momentul ca aceste contacte să fie reluate.

”Ce pot să vă spun e că sunt într-o relație cu Departamentul de Comerț. Primele vizite la Washington, la Departamentul de Comerț, le-am făcut în anii 2009 - 2010. Există o relație foarte bună construită la nivelul Departamentului”, a precizat Nazăre.

Nazare a precizat că în timpul vizitei a avut întâlniri cu principalele instituții financiare americane, inclusiv JP Morgan, Bank of America și Citi, dar și cu Departamentul de Comerț. Oficialul a explicat că discuțiile s-au concentrat pe sprijinirea investițiilor străine, creșterea atractivității României pentru investitori și asistența Departamentului de Comerț în derularea proiectelor în parteneriat public-privat (PPP).

Alexandru Nazare a declarat că pe baza discuțiilor purtate în SUA este optimist că în perioada următoare vor fi aduși la București specialiști care să colaboreze cu Ministerul de Finanțe. Aceștia vor contribui la construirea proiectelor și la analiza portofoliului de investiții în parteneriat public-privat (PPP) al României.

Oficialul a subliniat că implicarea Departamentului de Comerț american va facilita atragerea investițiilor din SUA, consolidând astfel legătura dintre instituțiile românești și partenerii americani. Potrivit ministrului, aceste demersuri vor sprijini dezvoltarea proiectelor PPP și vor crea un cadru mai favorabil pentru investițiile străine în România.

Ministrul a declarat că România nu mai poate aștepta investitorii și trebuie să adopte o abordare proactivă. Potrivit acestuia, este esențial ca oferta de investiții a țării să fie prezentată activ pe toate piețele, având în vedere competiția intensă pentru atragerea de capital străin.

”Pentru România, această deschidere înseamnă consolidarea parteneriatului economic cu Statele Unite, deschiderea către noi investiții și locuri de muncă și confirmarea poziției noastre de partener strategic” , a precizat acesta, într-o postare pe Facebook.