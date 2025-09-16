Ministrul Finanțelor, despre deficitul bugetar: Vorbim despre o ţintă care va depăşi 8%

Ministrul Finanțelor a declarat marți că România ar urma să încheie anul 2025 cu un deficit bugetar care va depăși pragul de 8% din PIB. Alexandru Nazare a mai subliniat faptul că autoritățile române se află în prezent în discuții cu Comisia Europeană pentru a stabili o nouă țintă fiscală „nu vreau să formulez exact această ţintă în momentul de faţă, pentru că este încă în negociere”.

„Ținta actualizată privind deficitul bugetar este în curs de negociere cu reprezentanții Comisiei Europene, a anunțat ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare. Oficialul a precizat că discuțiile continuă atât la nivel european, cât și în plan intern.

Ministrul Finanțelor a mai subliniat că noua estimare pentru deficit este analizată în dialog cu Comisia Europeană. Vor fi consultări suplimentare în timpul reuniunii informale a Ecofin din acest weekend, iar săptămâna viitoare subiectul va fi abordat și în cadrul coaliției de guvernare.

Potrivit ministrului, nivelul preconizat al deficitului va depăși pragul de 8%, însă cifra exactă nu a fost comunicată, întrucât discuțiile sunt încă „în negociere. De asemenea, Alexandru Nazare a atenționat că „vorbim despre o ţintă de deficit care va începe cu 8, deci va depăşi 8%”.

Executivul pregătește o rectificare bugetară amplă, în contextul în care actualul buget nu reflectă, potrivit ministrului de resort, realitățile economice. Alexandru Nazare a explicat că documentul aflat în vigoare a fost construit pe estimări nerealiste, ceea ce impune o corectare semnificativă pentru a acoperi necesitățile imediate ale statului.

Rectificarea are în vedere asigurarea resurselor necesare pentru finanțarea cheltuielilor indispensabile, dar și pentru continuarea absorbției fondurilor europene „fie că e vorba de fonduri de coeziune, fie că e vorba de PNRR”. În acest fel, autoritățile urmăresc menținerea unui ritm susținut al investițiilor publice.

„Ne propunem să acoperim cheltuielile, acele cheltuieli care erau parțial acoperite prin bugetul în curs”, a precizat ministrul Finanțelor, subliniind că intervenția bugetară este necesară pentru a menține echilibrul financiar și pentru a asigura continuitatea proiectelor aflate în derulare.

Ministrul Finanțelor a mai declarat că procesul de rectificare bugetară nu este întârziat, ci reprezintă o etapă firească de negociere. Acesta a explicat că, în contextul evaluărilor semestriale prevăzute în procedura de deficit excesiv, discuțiile privind rectificarea sunt esențiale pentru a asigura o înțelegere clară și eficientă cu Comisia Europeană.

„În situația în care avem evaluări din șase în șase luni în procedura de deficit excesiv, chestiunile legate de rectificare sunt sensibile și trebuie discutate înainte astfel încât înțelegerea finală pe care o avem cu Comisia Europeană și semnalul pe care îl dăm către agențiile de rating să fie unul cât mai bun”

Ministrul Finanțelor a mai amintit că „în paralel se duc și negocierile politice în coaliție și discuțiile cu fiecare ordonator în parte”, astfel ca până al finalul lunii să „avem rectificarea gata”, a concluzinat Ministrul Finanțelor în intervenția de la digi24.ro.