Ministrul Apărării anunță nereguli la CSA Steaua: Diurne de 22-23.000 de euro pe plecare

Ministrul Apărării anunță nereguli la CSA Steaua: Diurne de 22-23.000 de euro pe plecare
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a vorbit public despre ceea ce a descris drept disfuncționalități serioase în administrarea Clubului Sportiv al Armatei Steaua, invocând tarife stabilite peste nivelul pieței, cheltuieli ridicate și decizii care ar fi afectat activitatea sportivă.

Stadionul din Ghencea ar fi fost închiriat la un tarif mai mare

Potrivit ministrului, stadionul din Ghencea ar fi fost închiriat la un tarif mai mare decât cel practicat pentru Arena Națională, deși aceasta are o capacitate superioară.

„Stadionul e modern, stadionul e nou, e un stadion frumos. Nu produce bani pentru că stadionul național, care este mai mare, se închiria cu 35.000 de euro. Iar stadionul ăsta se pusese din pix, din minister, 45.000. Adică au pus 10.000 de euro în plus ca să nu vină nimeni să-l închirieze, să nu cumva să înceapă să respire”, a declarat ministrul, precizând că a decis reducerea tarifelor pentru a atrage evenimente.

Steaua București

Steaua București. Sursă foto: Facebook

Diurne de 22-23.000 de euro la  CSA Steaua

Radu Miruță a menționat și situația echipei de handbal, care ar fi plătit pentru închirierea unei săli din Chiajna o sumă de cinci ori mai mare decât prețul maxim stabilit prin hotărâre de consiliu local.

„Primăria Chiajna avea o hotărâre de consiliu local cu preț maxim. CSA-ul a plătit de cinci ori mai mult. De cinci ori mai mult decât prețul maxim. Evident că e caz penal, dar până la penal se consumă banii”, a afirmat el.

Ministrul a adăugat că au existat și cheltuieli ridicate pentru deplasări, vorbind despre „diurne de vreo 22-23.000 de euro pe plecare, în funcție de cât permite legea”, precum și despre angajări realizate fără ca posturile să fie prevăzute în organigramă.

Ce buget are CSA Steaua

Conform declarațiilor sale, bugetul total al CSA Steaua este de aproximativ 32 de milioane de euro, sumă care acoperă toate secțiile, inclusiv fotbal, handbal, hochei și natație.

„Nu cu sportivii am ceva. Sunt sportivi care poate merită mult mai mulți bani. Eu am ceva cu zona administrativă care împrăștie banii ăștia”, a spus Miruță, anunțând că va susține o conferință de presă pentru a detalia situația.

În ceea ce privește echipa de fotbal și posibilitatea promovării în prima ligă, ministrul a arătat că există două variante.

„Sunt două metode. Fie schimbată lege, unde înțeleg că sunt și alții care (...) să nu se schimbe. Vom vedea cât reușesc. Fie printr-o asociație privată. Astea sunt cele două metode. (...) E provocarea mea să găsesc o metodă prin care cel care vine să investească să poată și decide”, a conchis ministrul.

Anterior, Radu Miruță afirmase că actualul mod de funcționare al clubului reprezintă „o bătaie de joc faţă de fiecare om din România”, subliniind că este nevoie de o reformă administrativă pentru a eficientiza cheltuirea fondurilor publice.

