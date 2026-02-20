Sport

Control financiar la clubul Steaua, mai multe secții sunt în pericol de desființare. Bugetul, micșorat cu 12 milioane de euro

Control financiar la clubul Steaua, mai multe secții sunt în pericol de desființare. Bugetul, micșorat cu 12 milioane de euro
Clubul Steaua se află sub control financiar amplu, iar bugetul pentru 2026 ar putea fi redus semnificativ. Mai multe secții sportive riscă să fie închise, relatează gsp.ro.

La clubul Steaua, autoritățile au declanșat un control financiar fără precedent. Acțiunea a fost dispusă de ministrul Apărării, Radu Miruță, și implică trei entități ale ministerului, Direcția de audit intern, Corpul de control și inspecție al ministrului și Direcția antifraudă.

Ce vizează ancheta de la clubul Steaua, care, în 2025, a avut un buget imens

Scopul este verificarea modului în care au fost gestionate fondurile clubului, având în vedere că bugetul alocat pentru 2025 a fost de 32 de milioane de euro.

Potrivit surselor, ancheta vizează atât cheltuielile cu chiria și infrastructura, cât și costurile pentru deplasări internaționale. Problemele identificate până acum includ chiria ridicată pentru arena din Ghencea și costurile mult mai mari decât media pentru săli închiriate în Chiajna. De asemenea, au fost semnalate depășiri ale plafoanelor legale privind deplasările sportive la competiții internaționale.

Reducerea bugetului clubului Steaua pe 2026 ar putea afecta grav activitatea

Surse apropiate clubului afirmă că bugetul Stelei pentru 2026 ar putea fi redus cu aproximativ 35%, ajungând la circa 20 de milioane de euro. O astfel de reducere ar avea efecte directe asupra funcționării secțiilor sportive. Este posibil ca unele secții să fie închise, în special cele care nu au baze proprii sau care au obținut rezultate sub standarde în ultimii ani.

În prezent, Steaua are 34 de secții sportive și un total de 414 angajați cu contracte de muncă, majoritatea ofițeri. Sportivii activi sunt plătiți prin contracte specifice de activitate sportivă și nu intră în categoria angajaților administrativi.

Sursele indică faptul că aproape 45% din buget se duce pe salariile angajaților, în timp ce o parte semnificativă este alocată întreținerii celor nouă baze sportive ale clubului, inclusiv stadionul din Ghencea, bazinul de înot, sălile și complexele de la Predeal, Mangalia sau Săftica.

Radu Miruță

Controlul de la clubul Steaua a fost dispus de ministrul Apărării, Radu Miruță. Sursa foto: Facebook/Radu Miruță

Fondurile rămase pentru sport sunt reduse

După aceste cheltuieli, pentru activitatea sportivă propriu-zisă rămân doar aproximativ 12 milioane de euro. Comparativ cu alte cluburi de stat, precum CS Dinamo, CSM București, CSM U Craiova sau Corona Brașov, Steaua alocă mai puține fonduri exclusiv pentru performanță sportivă. La fotbal, clubul cheltuiește aproximativ 2 milioane de euro, dar la alte discipline sumele sunt mult mai reduse, în comparație cu cluburile rivale din handbal feminin sau masculin.

Specialiștii și sursele din domeniu consideră că aceste reduceri ar putea afecta în primul rând secțiile cu rezultate mai slabe sau cele fără infrastructură proprie. În plus, planurile pentru promovarea echipei de fotbal ar putea fi amânate sau ajustate, din cauza limitărilor financiare.

Deciziile finale depind de bugetul național

Până în prezent, nu există o comunicare oficială privind bugetul pentru 2026. Reducerea cu 35% este un scenariu bazat pe informațiile interne, iar hotărârile finale vor depinde de stabilirea bugetului public la nivel național.

Autoritățile continuă investigațiile, iar clubul Steaua se află într-o perioadă de incertitudine financiară majoră.

