Ministerul Oanei Țoiu, acuzat că a redeschis ilegal concursul pentru Corpul Diplomatic

O funcționară din Ministerul Afacerilor Externe acuză instituția condusă de Oana Țoiu că ar fi viciat concursul de admitere în Corpul Diplomatic, prin redeschiderea nejustificată a perioadei de înscrieri. Cazul a fost înaintat Curții de Apel București, în timp ce platforma online utilizată pentru depunerea dosarelor este semnalată ca fiind vulnerabilă la tentative de fraudă, potrivit Mediafax.

Oana-Costinela Constantinescu, un consilier juridic care lucrează pentru Ministerul Afacerilor Externe, a acționat în judecată instituția condusă de Oana Țoiu, solicitând anularea concursului pentru admiterea în Corpul Diplomatic și Consular, profilul Afaceri consulare.

Reclamanta susține că procesul de selecție a fost viciat prin redeschiderea nelegală a perioadei de înscriere și aplicarea unor criterii arbitrare, care ar fi afectat rezultatul final al evaluării dosarelor. Cazul se află pe rolul Curții de Apel București.

Oana-Costinela Constantinescu, consilier juridic în Ministerul Afacerilor Externe, are aproape 11 ani de experiență în instituție și a fost implicată în proiecte finanțate din fonduri externe, precum și în organizarea Președinției Consiliului UE și a Summitului de la Sibiu. Angajată direct, nu detașată, ea a făcut parte din mai multe comisii de concurs, declarând că regulile nu au fost respectate în cazul selecției recente.

Potrivit regulamentului publicat în Monitorul Oficial, înscrierile trebuiau să se desfășoare între 26 septembrie și 5 octombrie 2025, fără posibilitatea modificării dosarelor ulterior. Totuși, pe 15 octombrie, Ministerul Afacerilor Externe a anunțat redeschiderea platformei cariera.mae.ro pentru o nouă perioadă de înscrieri, între 16 și 20 octombrie 2025.

Două liste publicate de Ministerul Afacerilor Externe în octombrie 2025 indică modificări în situația candidaților între selecția inițială și cea finală, fără clarificări oficiale privind schimbările. Ea arată că redeschiderea perioadei de înscrieri a influențat componența listei finale și accesul egal la concurs.

Constantinescu mai menționează că platforma online utilizată pentru înscriere și testare nu respectă integral criteriile de transparență și integritate, fiind dezvoltată fără licitație publică.

În februarie 2025, avocata Emilia-Nicoleta Negrea, din Bihor, a câștigat definitiv procesul împotriva Ministerului Afacerilor Externe, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat decizia Curții de Apel Oradea de anulare a concursului pentru admiterea în Corpul Diplomatic și Consular la care participase.