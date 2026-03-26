Ministerul Finanțelor a introdus o nouă funcție care simplifică completarea Declarației Unice

Ministerul Finanțelor a anunțat, joi, introducerea funcției de precompletare automată a Declarației Unice (D212) în SPV, ceea ce simplifică semnificativ procesul de declarare pentru persoanele fizice.

Decizia a fost luată în colaborare cu Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), potrivit unui comunicat emis joi.

„Noua aplicație permite importul automat al datelor fiscale existente în sistemele ANAF direct în formularul electronic. Veniturile raportate prin declaraţii informative precum D205, sunt afișate automat, contribuabilul având posibilitatea de a le verifica, modifica sau completa înainte de depunere”, a transmis Ministerul Finanţelor.

Instituția a anunțat că precompletarea se adresează tuturor persoanelor fizice obligate să depună Declarația Unică, inclusiv celor care obțin venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, investiții, activități agricole sau din surse din străinătate. De asemenea, funcționalitatea este utilă pentru persoanele care datorează contribuții sociale (CAS, CASS) sau aleg să le plătească.

Ministerul susține că implementarea acestui sistem aduce mai multe avantaje:

reduce semnificativ timpul de completare;

diminuează erorile de introducere a datelor;

oferă transparență asupra sursei informațiilor;

permite verificarea și corectarea fiecărei valori.

„Precompletarea este un instrument de asistență şi nu înlocuiește responsabilitatea contribuabilului. Datele afișate reflectă informaţiile raportate de terţi şi pot fi incomplete sau eronate”, a transmis Ministerul Finanţelor.

Instituția a explicat că, înainte de depunere, contribuabilii trebuie să verifice toate informațiile precompletate, să adauge manual veniturile care nu apar în sistem, precum cele din străinătate sau din activități independente, și să compare datele cu documentele justificative, cum sunt contractele, extrasele bancare și evidențele contabile.

De asemenea, ministerul a avertizat că precompletarea se poate realiza o singură dată, la deschiderea formularului. „Dacă a fost deja depusă o declaraţie, sistemul va propune automat o declarație rectificativă. Veniturile cu reţinere la sursă pot necesita corecţii prin intermediul plãtitorilor de venit”, a anunțat Ministerul Finanţelor.

Pentru anul fiscal 2025, termenul limită de depunere a Declarației Unice D212 este 25 mai 2026 inclusiv, iar contribuabilii pot primi o bonificație de până la 3% dacă depun și plătesc obligațiile până pe data de 15 aprilie 2026 inclusiv.