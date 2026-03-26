Decizie istorică pentru contribuabili. ANAF, obligat să plătească și actualizarea cu inflația, nu doar dobânda fiscală

O decizie recentă a instanței readuce în prim-plan un principiu esențial în litigiile fiscale: prejudiciul suferit de contribuabili trebuie reparat integral. Echipa de avocați Băncilă, Diaconu și Asociații a obținut o soluție favorabilă în acest context, care stabilește clar că ANAF trebuie să acorde nu doar dobânda fiscală, ci și actualizarea cu rata inflației, atunci când restituirea unor creanțe fiscale este întârziată sau când o obligație fiscală este impusă nelegal.

Concret, instanța a arătat că restituirea sumei principale sau plata dobânzii legale nu mai este suficientă într-un mediu economic marcat de inflație.

Potrivit avocaților, actualizarea cu rata inflaței are o natură juridică și economică distinctă și urmărește conservarea valorii reale a creanței, astfel încât contribuabilul să fie repus în situația patrimonială în care s-ar fi aflat dacă actul fiscal nelegal nu ar fi fost emis sau dacă plata ar fi fost efectuată la termen.

„Actualizarea cu rata inflației urmărește repunerea contribuabilului în situația patrimonială anterioară, adică în poziția în care s-ar fi aflat dacă actul fiscal nelegal nu ar fi fost emis sau dacă suma datorată de fisc ar fi fost restituită în termenul legal. Tocmai aici se află miza practică a litigiilor fiscale moderne: nu doar anularea unei obligații nelegale, ci recuperarea integrală a pierderii produse de timp, blocaj și deprecierea monetară”, spun apărătorii.

Contextul economic face această decizie extrem de relevantă. În prezent, dobânda fiscală este de 7,3% pe an, în timp ce rata oficială a inflației depășește 10% și se estimează că va menține același nivel și în 2025.

În aceste condiții, compensarea doar prin dobânda legală nu mai acoperă pierderea reală suferită de contribuabil, iar soluția obținută garantează recuperarea integrală a prejudiciului economic, potrivit avocaților.

„Această evoluție nu apare din senin. Jurisprudența CJUE, inclusiv în cauzele Enel Maritsa și Rafinăria Steaua Română, a consolidat dreptul contribuabililor de a primi dobânzi, atunci când rambursările de TVA sunt făcute cu întârziere, influențând în mod direct arhitectura regimului intern de accesorii fiscale prin obligarea legiuitorului de a transpune acest drept în Codul de procedură fiscală. Cu toate acestea, având în vedere nivelul mare al dobânzilor acordate în favoarea contribuabililor, în anul 2015 Codul de Procedură Fiscală a fost modificat segregând în mod artificial cuantumul accesoriilor în două categorii – dobânzi 7,3% și o penalitate (care se aplică doar în favoarea fiscului de 29,2% pe an)”, mai arată aceștia.

Emanuel Băncilă, Partener și coordonator al practicii de litigii fiscale, alături de Andreea Dincovici și Iulia Guină, Senior Associate, au reprezentat contribuabilii în acest dosar, evidențiind importanța reparării prejudiciului economic integral, nu doar formal.

Această decizie marchează un pas important în protecția contribuabililor și stabilește un precedent clar: în litigiile fiscale, recuperarea integrală a pierderilor nu mai poate fi tratată ca un principiu decorativ, ci ca o obligație reală a autorităților fiscale.

„Semnificația acestei victorii depășește, așadar, dosarul concret. Ea confirmă o direcție juridică importantă pentru companiile care au contestat decizii de impunere nelegale sau care urmăresc restituirea unor creanțe fiscale certe. Pentru acești contribuabili, miza nu mai este doar să „câștige procesul”, ci să recupereze integral prejudiciul economic creat de conduita nelegală sau întârziată a autorității fiscale.

În fond, diferența dintre dobândă și actualizarea cu inflația nu este una semantică, ci una de substanță. Dobânda compensează întârzierea. Actualizarea conservă valoarea reală a banilor. Iar atunci când cele două nu se suprapun, solicitarea doar a dobânzii legale riscă să lase nerecuperată exact partea de prejudiciu care doare cel mai mult în practică: pierderea economică reală”, explică avocații.