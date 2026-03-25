Obligații fiscale pentru românii cu venituri din străinătate. Ce trebuie să facă până pe 26 mai, potrivit ANAF

Persoanele fizice care obțin venituri din România sau din străinătate, inclusiv activități independente, chirii, dividende sau alte surse, au anumite obligații fiscale. Potrivit capital.ro, trebuie să depună Declarația Unică 212 anual la ANAF, până la 26 mai. Astfel, se stabilește impozitul pe venit și contribuția la sănătate (CASS).

Declarația Unică 212 reprezintă formularul fiscal utilizat în România pentru declararea veniturilor realizate de persoanele fizice din surse interne sau externe. Documentul este folosit pentru stabilirea obligațiilor privind impozitul pe venit, dar și, după caz, a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Formularul trebuie depus anual la Agenția Națională de Administrare Fiscală, în mod obișnuit până la data de 26 mai, pentru veniturile obținute în anul precedent.

Persoanele fizice rezidente în România intră sub obligația depunerii Declarației Unice în mai multe situații. Printre acestea se numără obținerea de venituri plătite din străinătate pentru activități desfășurate în România, cum ar fi cele ale artiștilor, sportivilor sau consultanților.

De asemenea, sunt vizate veniturile din activități independente, drepturi de autor, chirii, dividende, dobânzi, premii sau câștiguri din jocuri de noroc. În aceeași categorie intră veniturile din activități agricole, piscicultură sau silvicultură, precum și pensiile private sau remunerațiile primite de membrii consiliilor de administrație, administratorii ori cenzorii.

Obligația se extinde și asupra tranzacțiilor care implică transferuri de proprietăți sau instrumente financiare, inclusiv instrumente derivate.

În cazul veniturilor obținute din afara României, contribuabilii trebuie să declare sumele chiar dacă acestea au fost deja impozitate în statul de origine. Impozitul datorat în România este ajustat în funcție de taxele achitate anterior în străinătate.

România aplică prevederile convențiilor de evitare a dublei impuneri, ceea ce permite evitarea situațiilor în care același venit ar fi impozitat de două ori.

Pe lângă impozitul pe venit, unele persoane datorează și contribuția de asigurări sociale de sănătate. CASS se aplică în funcție de nivelul veniturilor anuale sau de opțiunea contribuabilului de a se asigura în sistemul public de sănătate.

Pentru anul 2026, calculul este raportat la un salariu minim de 4.050 lei, iar pragurile stabilite sunt următoarele: pentru venituri între 24.300 și 48.600 lei, contribuția este de 2.430 lei. Pentru venituri între 48.600 și 97.200 lei, suma ajunge la 4.860 lei. Pentru venituri de cel puțin 97.200 lei, CASS se ridică la 9.720 lei.

Cota standard de contribuție este de 10%, aplicată în funcție de aceste praguri anuale.

Există și situații în care persoanele fizice nu au obligația depunerii formularului.

Este vorba despre contribuabilii care nu au obligații fiscale declarative, cei care obțin venituri cu impozit final reținut la sursă sau persoanele care nu datorează CASS și se încadrează în categoriile exceptate de la plata acestei contribuții.