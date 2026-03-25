Bonus pentru românii care depun la ANAF, până pe 15 aprilie, Declarația Unică precompletată

ANAF a pus la dispoziția contribuabililor Declarația Unică precompletată pentru veniturile aferente anului 2025. Formularul este disponibil în conturile din Spațiul Privat Virtual și conține o parte dintre informațiile pe care autoritatea fiscală le deține deja despre veniturile persoanelor fizice.

Potrivit consultantului fiscal Cornel Grama, această variantă precompletată este utilă în special pentru veniturile pentru care impozitul a fost reținut la sursă. Este vorba despre venituri precum drepturile de autor, dividendele, chiriile sau dobânzile, care sunt deja declarate de plătitorii de venituri.

Cu toate acestea, specialiștii avertizează că formularul nu trebuie depus fără o verificare atentă. Datele preluate automat pot fi incomplete sau pot necesita actualizări în funcție de situația reală a contribuabilului.

Cornel Grama a oferit detalii despre modul în care funcționează noul sistem de precompletare. Acesta a precizat: „Avem Declarația Unică precompletată. La secțiunea depuneri Declarație Unică și alte formulare, pe site ANAF, după atentificare o sa apară - Declaratie Unică 2026. Se pot importa datele precompletate în Declarația Unică, dar înainte să o depuneți să verificați corectitudinea datelor aduse în formular”.

Expertul a subliniat că, în cazul veniturilor din activități independente, informațiile sunt limitate: „Pentru venituri din activități independente, am văzut că se preiau doar datele contribuabilului, nr. autorizație, data eliberării acesteia. Se preia venitul brut pe 2024 și venit net pe 2024. Normal, pentru că alte informații pe 2025 nu are de unde să le ia”.

În schimb, pentru veniturile cu stopaj la sursă, formularul este mai complet: „Dar pentru veniturile cu stopaj la sursă declarate de plătitorul de venituri (drepturi de autor, dividende, chiirii, dobânzi) e folositoare, fiind preluate din declarațiiile 112, 205 sau din C168”.

Formularul 212, denumit oficial „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, trebuie completat și depus de persoanele fizice care au realizat venituri în anul 2025.

Această obligație se aplică celor care au obținut venituri sau pierderi, fie individual, fie în asociere, atât din România, cât și din străinătate, și care datorează impozit pe venit sau contribuții sociale, conform legislației fiscale.

De asemenea, formularul trebuie depus și de persoanele care aleg, în cursul anului 2026, să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate.

Declarația se completează pe fiecare sursă și categorie de venit, fie de către contribuabil, fie de către un împuternicit sau curator fiscal desemnat conform Codului de procedură fiscală.

Autoritățile precizează că Declarația Unică poate fi modificată ulterior prin depunerea unei declarații rectificative. Totuși, există limitări importante.

Formularul nu poate fi depus sau corectat după anularea rezervei verificării ulterioare, cu excepțiile prevăzute de art. 105 alin. (6) din Codul de procedură fiscală.

În situațiile în care declarația este depusă după această etapă, contribuabilul trebuie să bifeze temeiul legal corespunzător în formular.

De asemenea, în cazul unei declarații rectificative, trebuie selectată opțiunea specifică din document. Dacă rectificarea este realizată ca urmare a unei notificări de conformare, contribuabilul trebuie să bifeze căsuța „Declarație rectificativă ca urmare a unei notificări de conformare”.

Guvernul a introdus un stimulent pentru contribuabilii care își îndeplinesc obligațiile fiscale înainte de termen. Persoanele care depun Declarația Unică și plătesc sumele datorate până la 15 aprilie 2026 vor beneficia de o bonificație de 3% din impozitul pe venit.

Termenul general pentru depunere este 25 mai, însă reducerea se aplică celor care finalizează procedura mai devreme.

Măsura a fost adoptată în luna februarie și ar putea viza între 800.000 și un milion de contribuabili care obțin venituri din alte surse decât salariile.

Pentru a beneficia de această reducere, trebuie îndeplinite simultan mai multe condiții. Impozitul pe venit, contribuțiile sociale și contribuția la sănătate trebuie achitate integral până la 15 aprilie 2026. În același timp, declarația trebuie depusă până la aceeași dată.

Bonificația este calculată de contribuabil și evidențiată distinct în declarație, urmând să fie supusă verificării ulterioare de către autorități. Impozitul de plată se reduce cu valoarea acestei bonificații.

Autoritățile fiscale au precizat că și contribuabilii care au depus deja declarația fără a include bonificația pot beneficia de această facilitate.

Pentru acest lucru, este necesară depunerea unei declarații rectificative până la data de 15 aprilie 2026.

De asemenea, dacă plata impozitului a fost efectuată înainte de intrarea în vigoare a acestei măsuri sau ulterior, dar nu mai târziu de termenul limită, aceasta va fi luată în calcul pentru acordarea bonificației.