Ministerul Culturii vrea să cumpere scrisorile dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle

Ministerul Culturii a anunțat joi, de Ziua Culturii Naționale, intenția de a achiziționa fondul de corespondență dintre Veronica Micle și Mihai Eminescu, un set de documente care cuprinde aproximativ 400 de pagini de manuscris.

Potrivit instituției, documentele sunt considerate de o valoare majoră pentru patrimoniul spiritual național, prin importanța lor literară, istorică și documentară.

Ministerul Culturii a precizat că, în baza mandatului primit, au fost deja parcurse mai multe etape procedurale. Printre acestea se numără analiza oportunității achiziției, solicitarea ofertei de preț de la proprietar, prin intermediul Casei de licitații Artmark, precum și numirea unei comisii de expertiză.

Comisia este formată din experți acreditați și are atribuții inclusiv în efectuarea de investigații fizico-chimice, în vederea stabilirii autenticității manuscriselor. Totodată, aceasta este împuternicită să stabilească un preț echitabil de achiziție a fondului de corespondență.

Echipa desemnată de Ministerul Culturii a început joi etapa de expertiză, prin analizarea unui prim lot format din cinci scrisori, puse la dispoziție de deținător.

Verificarea vizează autenticitatea documentelor, dar și trasabilitatea acestora, prin corelarea datelor istorice, a rezultatelor analizelor științifice și a informațiilor privind proveniența manuscriselor. Ministerul subliniază că confirmarea acestor elemente reprezintă o condiție fundamentală pentru realizarea achiziției.

În acest proces, Ministerul Culturii a anunțat că va colabora cu toate instituțiile competente, pentru a asigura o evaluare riguroasă a documentelor. Reprezentanții instituției precizează că obiectivul îmbogățirii și întregirii patrimoniului spiritual național poate fi atins doar în cazul în care fiecare document este autentic.

Tot joi, Ministerul Culturii a lansat apelul de proiecte „Brâncuși150”, dedicat marcării a 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuși. Apelul reprezintă un prim pas pentru susținerea proiectelor culturale care vor marca, pe parcursul anului 2026, această aniversare.

Pot fi depuse proiecte culturale în domenii precum fotografia, arta decorativă și sculptura, performance art, arta urbană și formele alternative de educație prin cultură. Un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

Bugetul total alocat acestei sesiuni de finanțare este de 500.000 de lei, iar suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect este de 50.000 de lei. Proiectele eligibile trebuie să se desfășoare în perioada 16 martie – 16 septembrie 2026.

Dosarele de finanțare se depun exclusiv online, prin platforma fonduri-cultura.ro, termenul-limită fiind 16 februarie 2026, ora 12:00. Evaluarea proiectelor, soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor se vor realiza conform calendarului publicat de Ministerul Culturii.

Anunțul complet, calendarul sesiunii și documentele aferente finanțării nerambursabile sunt disponibile pe site-ul Ministerului Culturii.