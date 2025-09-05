Sport Mike Tyson și Floyd Mayweather anunță cel mai important meci de box din istorie. Legendele urcă din nou în ring







Mike Tyson (59 de ani) și Floyd Mayweather (48 de ani) se vor înfrunta în ring. Doi dintre cei mai mari pugiliști din istorie au semnat o înțelegere pentru a boxa într-o confruntare care se anunță istorică, după cum notează tmz.com.

Conform sursei citate, meciul, care va fi organizat de CSI Sports/Fight Sports, este programat să se dispute în primăvara anului viitor. Data exactă și locul ales pentru a găzdui marele eveniment nu sunt încă cunoscute. Dar, cu toate acestea, Tyson a spus că este încântat să se lupte cu Floyd. Un boxer care nu a avut întotdeauna cea mai bună relație.

„Nimeni nu și-a imaginat că un asemenea meci ar putea să se dispute vreodată. Nici măcar eu. Dar, boxul a intrat într-o nouă eră, cea a imprevizibilității. Iar această luptă este una imprevizibilă”, a spus Mike Tyson.

„Încă nu îmi vine să cred că Floyd vrea să facă asta. Dar, se va întâmpla, pentru că a fost semnat contractul. Va fi dăunător pentru sănătatea lui”, a mai afirmat „Iron Mike”.

Lupta dintre cei doi titani ai boxului nu va conta pentru palmares și va fi una demonstrativă. Așa că palmaresul perfect al lui Floy Mayweather - 50 de partide și 50 de victorii - nu este pus sub amenințare.

„Fac treaba asta de peste 30 de ani. Nu există niciun pugilist care să-mi poată păta moștenirea. Mă cunoașteți și știți deja că, dacă fac ceva, este ceva grandios. Sunt cel mai bun boxer. Fanii vor avea exact ceea ce-și doresc”, a spus și Floyd.

Recent, el a fost numit de ESPN cel mai mare luptător din istorie. A luptat ultima dată la nivel profesionist în august 2017, atunci când l-a înfruntat pe Conor McGregor într-unul dintre cele mai urmărite meciuri din istorie. Mayweather a câștigat prin knockout tehnic