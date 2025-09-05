Monden Filmul care a inspirat iubirile a zeci de generații renaște altfel. Distribuție de excepție







Primul trailer pentru filmul „La răscruce de vânturi” a stârnit un val de reacții aprinse, oferind publicului o versiune neașteptat de senzuală a celebrului roman clasic semnat de Emily Brontë.

Producția, regizată de Emerald Fennell și programată să ajungă în cinematografe pe 13 februarie 2026, promite să reinterpreteze povestea de dragoste dintre Catherine Earnshaw și Heathcliff într-o cheie contemporană și provocatoare.

Trailerul lansat recent arată o abordare radical diferită de cea tradițională. În locul unei adaptări sobru-victoriene, Fennell propune o estetică erotică și intens vizuală, amintind de stilul filmului său „Saltburn”, lansat în 2023.

Margot Robbie o interpretează pe Catherine Earnshaw, în timp ce Jacob Elordi intră în pielea lui Heathcliff, orfanul pasional și neliniștit.

Atmosfera trailerului este accentuată de imagini simbolice – prim-planuri senzuale cu aluat, gălbenușuri de ou și un pește filmat într-o manieră sugestivă – care se împletesc cu scene de pasiune intensă între cei doi protagoniști.

Secvența finală, cu Heathcliff întrebând-o pe Catherine dacă dorește să se oprească și cu răspunsul ei răsuflat, „No”, sugerează că filmul va depăși granițele unei simple povești de dragoste.

Publicul nu a rămas indiferent. Comentariile apărute pe platformele online după lansarea trailerului variază de la entuziasm până la dezaprobare.

Unii spectatori au numit filmul „50 de Umbre ale lui Gray: versiunea anilor 1800”, în timp ce alții l-au descris drept un „potențial masterpiece”. Există și voci care consideră că reinterpretarea este o „abominație” în raport cu sensibilitatea operei originale.

Alți utilizatori au remarcat apropierea stilistică de „Saltburn”, un film cunoscut pentru estetica sa vizuală și temele incomode. „Wow. Saltburn 2 arată grozav!”, a glumit un comentator, în timp ce altcineva a scris că „filmul va fi la fel de diviziv ca Saltburn, și tocmai asta îl face interesant”.

Un alt detaliu care a atras atenția fanilor este prezența coloanei sonore originale semnate de Charli XCX, artistă cu o bază uriașă de fani. Anunțul a stârnit entuziasm imediat, un utilizator comentând simplu: „Charli XCX pe soundtrack? SEATED.

Prin această abordare, „La răscruce de vânturi” își confirmă statutul de poveste atemporală, reinterpretată în moduri diverse de-a lungul ultimelor decenii.

Dacă în roman Catherine alege stabilitatea materială în detrimentul pasiunii pentru Heathcliff, Fennell pare să aducă în prim-plan nu doar drama emoțională, ci și sexualitatea reprimată a personajelor.

Implicațiile acestei versiuni merg dincolo de simpla adaptare literară. Ea ar putea redefini modul în care publicul modern percepe clasicii literaturii, atrăgând o nouă generație către povești vechi de secole.

Totodată, filmul riscă să genereze controverse similare cu cele provocate de „Saltburn”, în care estetica a fost aplaudată, dar mesajul a divizat criticii.

Programată chiar înainte de Ziua Îndrăgostiților, lansarea filmului devine un eveniment strategic: un mix între romantismul clasic și intensitatea erotică, menit să capteze atenția atât a fanilor Brontë, cât și a celor atrași de cinema-ul modern și provocator.