Mii de oameni în stradă, la Novi Sad. Studenții sârbi îl contestă pe Vucic

Mii de persoane s-au adunat sâmbătă, în orașul Novi Sad, din nordul Serbiei, la un nou protest organizat de studenți universitari, care au anunțat intrarea într-o nouă etapă a mișcării civice declanșate în urmă cu mai bine de un an, potrivit Associated Press.

Demonstrațiile sunt îndreptate împotriva președintelui Serbiei, Aleksandar Vucic, și au atras sprijin la nivel național.

Manifestația a avut loc în contextul în care protestele conduse de studenți au continuat să mobilizeze un număr semnificativ de participanți în mai multe orașe din Serbia, inclusiv în capitală, Belgrad.

Participanții la protestul din Novi Sad au scandat „hoții” și au acuzat autoritățile de corupție extinsă. Protestatarii au legat aceste acuzații de dezastrul produs în noiembrie 2024 la o gară din Novi Sad, unde 16 persoane și-au pierdut viața într-un accident feroviar.

Evenimentul este considerat de organizatori drept momentul care a declanșat mișcarea națională de protest.

Studenții au susținut că tragedia a evidențiat probleme structurale și lipsa de responsabilitate în instituțiile publice. În discursurile adresate mulțimii, reprezentanții mișcării au reiterat cererea pentru organizarea de alegeri anticipate, solicitare respinsă până în prezent de președintele Vucic.

Potrivit organizatorilor protestului, sute de persoane au fost reținute de autorități în ultimele luni sau au raportat pierderea locurilor de muncă și presiuni administrative, ca urmare a participării la manifestații sau a exprimării opoziției față de guvern.

Președintele Aleksandar Vucic a refuzat convocarea unor alegeri anticipate imediate, în ciuda cererilor formulate public de studenți. În acest context, liderii mișcării studențești au anunțat că vor prezenta un plan detaliat privind combaterea corupției și refacerea statului de drept.

„După protestele de anul trecut, vom propune acum un plan despre cum Serbia poate fi eliberată de corupție și cum poate fi restabilită domnia legii”, au transmis studenții mulțimii, potrivit relatărilor presei internaționale.

Printre primele măsuri anunțate de organizatori se numără interzicerea accesului în politică pentru oficialii considerați corupți și investigarea averilor acestora.

Protestul de sâmbătă a fost intitulat „Ce va însemna victoria”, iar studenții au precizat că luna trecută au strâns aproximativ 400.000 de semnături în sprijinul inițiativei lor electorale.

Următoarea manifestație este programată pentru data de 27 ianuarie, la Belgrad, au anunțat organizatorii.

Aleksandar Vucic se află la putere de peste un deceniu și a promis inițial integrarea Serbiei în Uniunea Europeană. În ultimii ani, el a consolidat relațiile cu Rusia și China. Autoritățile au respins acuzațiile formulate de protestatari, iar președintele a declarat că studenții ar acționa la ordine occidentale, afirmând că scopul acestora ar fi „distrugerea Serbiei”.

Mișcarea studențească beneficiază de sprijinul unor segmente largi ale populației, nemulțumite de scena politică actuală, potrivit relatărilor din mass-media.