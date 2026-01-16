International

Medalia Premiului Nobel pentru Pace, oferită simbolic președintelui SUA de Maria Corina Machado

Maria Corina Machado / sursa foto: captură video
Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, a anunțat că i-a oferit medalia Premiului Nobel pentru Pace președintelui Statelor Unite, Donald Trump, în timpul unei întâlniri private desfășurate joi la Casa Albă, potrivit BBC.

Evenimentul a avut loc pe fondul unor evoluții politice majore în Venezuela, la câteva săptămâni după ce forțele americane l-au reținut pe președintele venezuelean Nicolás Maduro la Caracas, într-un dosar de trafic de droguri.

Întâlnirea de la Casa Albă

Potrivit declarațiilor făcute după întrevedere, María Corina Machado a descris ziua ca fiind una semnificativă pentru cetățenii Venezuelei. Aceasta a fost prima întâlnire directă dintre Machado și Donald Trump.

Președintele american a reacționat ulterior printr-o postare pe rețelele de socializare, în care a calificat gestul drept „un act minunat de respect reciproc”.

Cu toate acestea, administrația Trump nu a oferit un sprijin oficial pentru Machado, în pofida faptului că mișcarea sa politică a revendicat victoria în alegerile din 2024, scrutin contestat pe plan internațional.

Casa Albă continuă să colaboreze cu Delcy Rodríguez, fost vicepreședinte al Venezuelei și actual șef interimar al statului.

Declarația dintre Maríei Corina Machado și Donald Trump

După părăsirea Casei Albe, Machado s-a adresat susținătorilor adunați în fața clădirii, afirmând în limba spaniolă, conform Associated Press: „Putem conta pe președintele Trump”.

Ulterior, aceasta le-a spus jurnaliștilor, în limba engleză: „I-am oferit președintelui Statelor Unite medalia Premiului Nobel pentru Pace”, descriind gestul drept „o recunoaștere a angajamentului său unic față de libertatea noastră”.

Machado a făcut și o referire istorică, amintind că marchizul de Lafayette i-a oferit lui Simón Bolívar o medalie cu chipul lui George Washington, ca simbol al fraternității dintre popoarele care au luptat pentru independență.

Reacția Comitetului Nobel

Comitetul Nobel a precizat anterior că Premiul Nobel pentru Pace nu poate fi transferat. Într-un comunicat oficial, instituția a subliniat:

„Odată ce un Premiu Nobel este anunțat, acesta nu poate fi revocat, împărțit sau transferat altor persoane”.

Președintele Americii Donald Trump

Sursă foto: X.com

Centrul Nobel pentru Pace a adăugat pe platforma X că medalia poate avea un alt proprietar, însă titlul de laureat rămâne neschimbat.

Context politic și diplomatic

În timpul vizitei sale la Washington, Machado a avut întâlniri și cu membri ai Congresului american. Declarațiile sale au fost adesea acoperite de scandările susținătorilor care fluturau steaguri venezuelene.

Casa Albă a transmis, prin purtătorul de cuvânt Karoline Leavitt, că lidera opoziției este „o voce remarcabilă și curajoasă pentru mulți venezueleni”.

Între timp, administrația Trump a inițiat modificări rapide în sectorul petrolier al Venezuelei, anterior supus sancțiunilor americane. Un oficial american a confirmat finalizarea primei vânzări de petrol venezuelean, evaluată la aproximativ 500 de milioane de dolari.

De asemenea, mai multe petroliere suspectate că transportau petrol sancționat au fost reținute de forțele americane.

În paralel, un emisar al guvernului venezuelean este așteptat la Washington pentru discuții privind reluarea activității ambasadei Venezuelei, potrivit relatărilor din presa americană.

