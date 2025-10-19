Mihai Tatulici a explicat ce l-a deranjat cel mai tare la Călin Georgescu

Fiind invitat la podcastul lui Mihai Morar în urmă cu câteva luni, jurnalistul și scriitorul Mihai Tatulici a declarat că nu s-a temut să îi spună fostului candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, că nu și-a luat pastilele.

Întrebat de Mihai Morar, la podcastul Fain & Simplu, dacă i-a fost teamă să îi spună fostului candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, jurnalistul și scriitorul Mihai Tatulici, în vârstă de 77 de ani, a răspuns că nu.

Acesta a declarat că nu i-a fost teamă, deoarece a reacționat ”strict intuitiv”, după ce s-a întrebat mult timp cum va reacționa în fața ”lipsii de logică” sau a ”unei forme de nebunie” și a decis ca va acționa natural.

Acesta a declarat că, în calitate de filolog, nu poți să îi spui unei persoane că limba română a inventat limba latină. Jurnalistul a explicat că un om normal care candidează la alegrile prezidențiale nu poate susține asemenea argumente.

Acesta a explicat că un candidat la președinție ”care debitează este ca un drog”, iar cu puțin ”mesianism”, adăugat la un costum frumos și „șarmant”, poate da lovitura cu declarații precum cele făcute de Călin Georgescu.

Tatulici a explicat că există oameni care abia așteaptă să susțină o persoană ”care nu are nicio justificare”, deoarece trăim într-o lume în care ”acest amor pornit din rețelele de socializare” a devenit o ”boală” pentru oameni.

În urmă cu câteva luni, jurnalistul l-a invitat pe Georgescu la emisiunea sa, unde i-a acordat șansa de a-și explica viziuna sa politică. Mihai Tatulici i-a adresat observații critice, iar Georgescu a răspuns ferm, explicând modul în care își formează opiniile și abordarea sa față de acțiune și implicare socială.

Când Georgescu a declarat că deja ajunsese Președintele Românilor, Tatulici l-a întrerupt și i-a zis: „Am o problemă, nu v-ați luat medicamentele la timp, domnule Georgescu!”