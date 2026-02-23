Mihai Fifor: Fără măsurile de solidaritate propuse de PSD, bugetul nu trece

Deputatul PSD Mihai Fifor a avertizat, luni, că Parlamentul nu va adopta bugetul de stat pentru acest an dacă nu vor fi incluse măsurile de solidaritate propuse de social-democrați și a acuzat Guvernul că reformele aplicate au împins populația într-o situație socială critică. „Eu nu înţeleg ce nu este clar pentru Ilie Bolojan: fără măsurile de solidaritate propuse de Partidul Social Democrat, bugetul nu trece. Solidaritatea nu este un moft al PSD”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Deputatul PSD a susținut că solidaritatea socială nu reprezintă o opțiune politică, ci o necesitate pentru categoriile vulnerabile afectate de reformele economice recente.

„Eu nu înţeleg ce nu este clar pentru Ilie Bolojan: fără măsurile de solidaritate propuse de Partidul Social Democrat, bugetul nu trece. Solidaritatea nu este un moft al PSD. Este oxigen pentru zeci de mii de români care sunt cu apa la gură după luni întregi de 'reforme' aplicate cu barda, fără discernământ şi fără vreo finalitate, alta decât satisfacţia premierului”, a afirmat acesta.

Mihai Fifor a declarat că oamenii protestează pentru că presiunea acumulată a devenit insuportabilă. „Pentru că 'reforma, fără excepţii', amar numită de români a lui 'Ilie Sărăcie', s-a transformat într-o povară zilnică. Iar singurul care pare să nu priceapă acest lucru este Ilie Bolojan. Pentru că România lui este total diferită de România reală. România lui este cea a austerităţii oarbe, de dragul austerităţii”, a adăugat acesta.

Deputatul PSD a afirmat că situația economică a populației s-a înrăutățit, iar măsurile de reducere a cheltuielilor au provocat o nemulțumire generalizată.

„Politica tăierilor otova, cu barda, fără analiza necesară, a adus întreaga ţară într-o stare de nemulţumire generală. Se pot reduce costuri. Se pot reface echilibrele economice. Dar nu prin concedieri în lanţ şi tăieri brute de venituri. Nu prin aroganţă şi umilinţă. Nu prin sacrificarea păcii sociale. Economia nu este contabilitate. Este un organism viu, care are nevoie de stabilitate, încredere şi măsuri echilibrate. În cele şapte luni de când ţara a intrat în zodia Bolojan, aproape că nu există categorie socială care să nu fi fost afectată. Ţara merge rău. O spun toate sondajele. Şi se vede în buzunarele oamenilor şi în datele oficiale care confirmă recesiunea”, a mai afirmat acesta.

El a adăugat: „O problemă bugetară a fost transformată într-o criză economică şi socială. Iar când coeziunea socială începe să se fractureze, statul devine vulnerabil. Nemulţumirea generalizată nu întăreşte disciplina bugetară — o subminează. Lipsa de încredere în decidenţi slăbeşte instituţiile şi expune România la riscuri economice şi politice majore”.

Fifor a avertizat că tensiunile sociale acumulate pot degenera într-o criză majoră, cu efecte inclusiv asupra stabilității economice.

„Bugetul trebuie să includă măsurile de solidaritate propuse de PSD. Sprijinul pentru pensionarii cu venituri mici, protejarea persoanelor vulnerabile, eliminarea poverilor absurde precum CASS pentru mame şi veterani, menţinerea finanţării Educaţiei — toate acestea trebuie prevăzute explicit în construcţia bugetară. Fără solidaritate nu există stabilitate, iar fără stabilitate nu există reformă sustenabilă. Fără coeziune socială, statul devine vulnerabil. E greu de priceput, domnule Bolojan? E nevoie de o schiţă?”, a mai scris acesta.