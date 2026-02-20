Mihai Fifor: Poate îi spune cineva domnului Miruță că MApN nu este tablă de șah

Mihai Fifor a reacționat, printr-o postare pe Facebook, la declarațiile privind includerea Ministerului Apărării Naționale în procesul de ajustări bugetare.

Fostul ministru al Apărării susține că MApN nu poate fi tratat ca o instituție obișnuită a administrației publice și avertizează că astfel de abordări pot avea implicații asupra securității naționale. El invocă angajamentele asumate de România în cadrul NATO și necesitatea consolidării capacității de apărare într-un context regional tensionat.

Mihai Fifor a criticat în termeni duri comparațiile și abordările contabile aplicate Ministerului Apărării, subliniind că instituția are un rol esențial în arhitectura de securitate a statului român.

Potrivit acestuia, afirmațiile privind economiile generate din relația salarii–pensii și ideea de a integra MApN în „caruselul ajustărilor bugetare” ignoră statutul strategic al instituției. Fifor insistă că Ministerul Apărării nu poate fi pus pe același plan cu alte structuri ale administrației publice.

În mesajul său, social-democratul a invocat angajamentele asumate de România în cadrul NATO, amintind că țara noastră a depășit pragul de 2% din PIB pentru apărare și s-a angajat la o creștere substanțială a efortului bugetar, în contextul noului climat de securitate regională.

El a subliniat că direcția de 5% din PIB pentru apărare nu reprezintă un artificiu contabil, ci o opțiune strategică legată de consolidarea capacității militare într-un mediu marcat de război la graniță și instabilitate.

Fifor susține că, în aceste condiții, există resurse suficiente pentru a asigura atât drepturile militarilor activi și ale rezerviștilor, cât și investițiile în înzestrare și modernizare. În opinia sa, fondurile suplimentare trebuie utilizate pentru întărirea capacității de apărare, nu pentru comprimarea drepturilor salariale sau pentru măsuri prezentate drept „solidaritate”.

Deputatul PSD avertizează că aducerea Armatei în dezbateri repetate despre tăieri și economii riscă să afecteze stabilitatea instituțională și moralul personalului.

„A aduce Armata României în jocul aberant de-a reforma bugetară, cu discuții interminabile despre tăieri, economii, salarii și pensii, nu este doar contraproductiv. Este periculos! Teribil de periculos!”

Fifor consideră că incertitudinea salarială și mesajele contradictorii pot transforma Armata într-o vulnerabilitate strategică, nu doar pentru România, ci și pentru flancul estic al NATO. În finalul postării, acesta le transmite un apel direct celor vizați: „Opriți-vă! Vă jucați cu siguranța României. Lăsați Armata României în afara experimentelor bugetare, a reformelor de conjunctură și a logicilor contabile de moment. Apărarea nu este un capitol de ajustat, ci o obligație strategică asumată.”

Totodată, Mihai Fifor a arătat că o eventuală direcție legitimă de reformă ar putea viza recalcularea pensiilor militare, acolo unde modificările legislative succesive au generat dezechilibre între generații, subliniind că o astfel de măsură ar însemna echitate și predictibilitate, nu austeritate mascată.