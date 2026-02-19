Ce se întâmplă cu pensiile și salariile militarilor. Precizări făcute de ministrul Apărării, după anunțul lui Ilie Bolojan

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a intervenit public cu un mesaj adresat militarilor, după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat intenția Guvernului de a crește vârsta de pensionare pentru angajații din apărare, ordine publică și siguranță națională. Oficialul din MApN a subliniat că nu sunt avute în vedere tăieri de pensii sau reduceri salariale pentru militari.

În contextul discuțiilor generate de decizia Curții Constituționale privind pensiile magistraților, ministrul Apărării a precizat că situația militarilor este diferită. Ministrul a arătat că eventualele ajustări vor viza modul de cheltuire a fondurilor din interiorul instituției, nu drepturile militarilor.

„Mă întreabă multă lume, dacă după decizia CCR de astăzi, se taie pensiile și la militari. Răspunsul este unul foarte scurt: NU! La militari nu se taie pensiile pentru că militarii nu sunt în situația în care tuturor li se reduce vârsta de pensionare cu 13 ani. Militarii nu sunt în situația cu zeci de mii de euro pe lună, militarii nu sunt în situația cu zeci de mii de euro pe lună, militarii nu sunt în situația în care au mii de dosare sau nu infractori cărora li s-au prescris pepepsele.

Pensia medie în Ministerul Apărării este de 5.008 lei și vârsta la care s-au pensionat oamenii anul trecut este cu 5 ani mai mare decât vârsta minimă la care ar fi avut dreptul să se pensioneze și nu au ales să se pensioneze.

Nu scad soldele, nu scad salariile, nu scad indemnizațiile, nu scade numărul de militari. Da, scad cheltuielile din interiorul Ministerului Apărării, care astăzi se duc nu în cel mai transparent mod posibil și nu prin cel mai ortodox mod în care sunt cheltuiți acești bani”, a declarat Radu Miruță.

Anterior, premierul Ilie Bolojan a afirmat că este necesară revizuirea sistemelor care permit pensionarea la 50-52 de ani, în special acolo unde pensia ajunge la nivelul ultimului salariu.

„Consider că pentru toate sistemele în care se permite pensionarea la o vârstă care înseamnă 50, 51, 52 de ani, atunci când un om este în deplinătatea facultăților fizice și intelectuale, acolo unde pensia este cât ultimul salariu, trebuie corectate lucrurile, nu doar din punct de vedere al inechităților care sunt evidente pentru toți cetățenii și care au generat o stare de nemulțumire justificată și o scădere a încrederii în statul român și în guvernări, ci și din punct de vedere al sustenabilității sistemului nostru de pensii și din punct de vedere al unei economii sănătoase”, a spus Ilie Bolojan la Digi 24.

Premierul a avertizat că, în lipsa unei creșteri a vârstei de pensionare, sistemul s-ar putea confrunta cu probleme de personal în anii următori, în contextul schimbării generațiilor.

„Ne propunem ca în luna martie, așa cum este prevăzut și în proiectul de ordonanță care este legat de reformă în administrație, să venim cu proiecte de legi care să pună în practică acest principiu care a fost stabilit astăzi de Curtea Constituțională”, a adăugat el.

Bolojan a indicat că măsurile ar putea viza „angajații care țin de Ministerul de Interne, zona de apărare, zona de ordine publică și siguranță națională”, subliniind însă necesitatea unor diferențieri între posturile cu solicitare fizică ridicată și cele de birou.

„Există în aceste zone situații în care solicitările fizice, efortul țin de niște condiții dificile de muncă, ne gândim la zone de parașutiști, de exemplu, sau de jandarmi care sunt în linia întâi (…) și există situații în care se poate lucra fără niciun fel de probleme până la 65 de ani în condițiile în care stai în pază, într-un post sau lucrezi într-o zonă de birouri”.

Premierul a reiterat că „Vârsta de pensionare de 48-52 de ani nu mai poate fi suportată. Pensia, cât ultimul salariu, nu mai poate fi suportată”, menționând totodată că va exista „o perioadă tranzitorie”, pentru a evita „șocuri în sistem”.