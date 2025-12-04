Politica

Mihai Fifor, atac la Diana Buzoianu: La fel de goală de orice sentiment de compasiune

Sursa foto: Facebook
Fostul ministru al Apărării și deputat PSD, Mihai Fifor, a criticat-o dur, într-o postare pe Facebook, pe ministra Mediului Diana Buzoianu, pentru lipsa de empatie față de oamenii afectați de criza apei din județele Prahova și Dâmbovița. Acesta a afirmat că ministra mediului  este „ la fel de goală de orice sentiment de compasiune ca robinetele din Prahova și Dâmbovița”.

Mihai Fifor critică reacția Ministerului Mediului în criza apei

Mihai Fifor a criticat conducerea Ministerului Mediului pentru modul în care a gestionat criza apei din Prahova și Dâmbovița, unde peste 100.000 de persoane au fost afectate. El a afirmat că ministerul a „mimat preocuparea” și că responsabilitatea a fost transferată într-un „joc absurd” în care formalitățile administrative au prevalat asupra situației oamenilor.

”Nici un gând de a merge între ei, de a-i privi în ochi, de a le spune o vorbă bună, de a-și cere iertare pentru nenorocirea provocată. Zero. Rece. La fel de goală de orice sentiment de compasiune ca robinetele din Prahova și Dâmbovița.” a scris Fifor în postarea sa.

Fifor a criticat-o pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, pentru că a făcut declarații „din birou”, fără să fi fost prezentă printre persoanele afectate de criza apei din cele două județe. Deputatul PSD a  afirmat că reacția ei a fost „rece” și că ar fi „la fel de goală de orice sentiment de compasiune ca robinetele din Prahova și Dâmbovița”.

Critici pentru cum USR gestionează criza apei

În postarea sa, Mihai Fifor a vorbit despre diferența între miniștrii care se implică direct în gestionarea crizelor și cei care se limitează la declarații și proceduri. Deputatul PSD a menționat activitatea miniștrilor PSD  Bogdan Ivan și  Alexandru Rogobete, lăudându-i pentru prezența în teren și felul în care au lucrat alături de oameni în situații critice.

Diana Buzoianu

Diana Buzoianu. Sursă foto: gov.ro

Fifor a subliniat că miniștrii trebuie să fie „oameni înainte de orice” și a criticat lipsa acestei calități la conducerea USR. El a afirmat că cetățenii au nevoie de soluții concrete pentru criza din Prahova, cum ar fi accesul la apă, și nu de declarații reci sau lipsă de reacție în fața problemelor reale.

Mihai Fifor a apreciat implicarea miniștrilor PSD în gestionarea crizei

Mihai Fifor a subliniat că ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, s-a implicat direct în gestionarea situației din Prahova, mobilizând DSP-ul și intervenind pentru a preveni un posibil dezastru sanitar. Fifor a evidențiat că acțiunile ministrului au avut ca scop protejarea sănătății oamenilor.

Fifor l-a menționat și ministrul Energiei, apreciind că acesta a căutat soluții tehnice și rapide pentru menținerea energiei electrice în case, în contextul problemelor de la baraj și a ieșirii OMV din SEN.

  1. Ion spune:
    4 decembrie 2025 la 14:37

    Fifor de fapt o plange pe parasuta PSD, Hunyade, care a fost data afara de ministra. O coafeza era sefa la apele Ph.
    E si nostalgic dupa vizitele de lucru in teritoriu. Mai tovarase, acum rezolvarile se fac din birou, nu ca la Ceausescu.

Proiecte speciale