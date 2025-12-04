Mihai Fifor, atac la Diana Buzoianu: La fel de goală de orice sentiment de compasiune

Fostul ministru al Apărării și deputat PSD, Mihai Fifor, a criticat-o dur, într-o postare pe Facebook, pe ministra Mediului Diana Buzoianu, pentru lipsa de empatie față de oamenii afectați de criza apei din județele Prahova și Dâmbovița. Acesta a afirmat că ministra mediului este „ la fel de goală de orice sentiment de compasiune ca robinetele din Prahova și Dâmbovița”.

Mihai Fifor a criticat conducerea Ministerului Mediului pentru modul în care a gestionat criza apei din Prahova și Dâmbovița, unde peste 100.000 de persoane au fost afectate. El a afirmat că ministerul a „mimat preocuparea” și că responsabilitatea a fost transferată într-un „joc absurd” în care formalitățile administrative au prevalat asupra situației oamenilor.

”Nici un gând de a merge între ei, de a-i privi în ochi, de a le spune o vorbă bună, de a-și cere iertare pentru nenorocirea provocată. Zero. Rece. La fel de goală de orice sentiment de compasiune ca robinetele din Prahova și Dâmbovița.” a scris Fifor în postarea sa.

În postarea sa, Mihai Fifor a vorbit despre diferența între miniștrii care se implică direct în gestionarea crizelor și cei care se limitează la declarații și proceduri. Deputatul PSD a menționat activitatea miniștrilor PSD Bogdan Ivan și Alexandru Rogobete, lăudându-i pentru prezența în teren și felul în care au lucrat alături de oameni în situații critice.

Fifor a subliniat că miniștrii trebuie să fie „oameni înainte de orice” și a criticat lipsa acestei calități la conducerea USR. El a afirmat că cetățenii au nevoie de soluții concrete pentru criza din Prahova, cum ar fi accesul la apă, și nu de declarații reci sau lipsă de reacție în fața problemelor reale.

Mihai Fifor a subliniat că ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, s-a implicat direct în gestionarea situației din Prahova, mobilizând DSP-ul și intervenind pentru a preveni un posibil dezastru sanitar. Fifor a evidențiat că acțiunile ministrului au avut ca scop protejarea sănătății oamenilor.

Fifor l-a menționat și ministrul Energiei, apreciind că acesta a căutat soluții tehnice și rapide pentru menținerea energiei electrice în case, în contextul problemelor de la baraj și a ieșirii OMV din SEN.