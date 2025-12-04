Politica

Dana Budeanu, atac la Diana Buzoianu: Mincinoaso, ești o criminală

Comentează știrea
Dana Budeanu, atac la Diana Buzoianu: Mincinoaso, ești o criminalăDiana Buzoianu. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Dana Budeanu a criticat-o dur pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, pentru modul în care gestionează criza apei potabile din județele Prahova și Dâmbovița, într-o intervenție video la România TV. Budeanu a atras atenția asupra angajărilor și restructurărilor din companiile de stat, afirmând că acestea reflectă o gestionare ineficientă a problemelor publice.

Dana Budeanu despre Diana Buzoianu și criza apei potabile din Prahova

Dana Budeanu a afirmat că ministra Mediului, Diana Buzoianu, a fost informată încă din iulie despre necesitatea intervențiilor la barajele din județele Prahova și Dâmbovița, însă până în septembrie lucrările nu au fost realizate. Vedeta a precizat că măsurile concrete au întârziat, ceea ce a afectat gestionarea crizei apei potabile.

„Asta care nu e în stare de nimic de la Mediu, mai spală-te pe cap efectiv. Asta, în teniși cu ghiozdănelul în spate, a început să urle cum fac ei, urlă despre nimic, când țară cade și se prăbușește” a declarat Dana Budeanu

Budeanu a precizat că modul de comunicare publică a ministrului, inclusiv pe rețelele de socializare, nu a reflectat acțiuni efective pentru remedierea situației. Criticile s-au referit și la deciziile privind conducerea instituțiilor responsabile de gestionarea apei, considerate tardive în contextul ploilor care au crescut riscul unei crize mai ample.

Fake news despre monitorizarea totală a traficului, demontat de Ministerul de Interne
Fake news despre monitorizarea totală a traficului, demontat de Ministerul de Interne
Exclusiv. România pe marele ecran: filmul care stârnește emoții și controverse
Exclusiv. România pe marele ecran: filmul care stârnește emoții și controverse

Dana Budeanu critică gestionarea crizei apei potabile

Dana Budeanu a declarat că, în octombrie, deși au avut loc mai multe ședințe, nu s-au luat măsuri eficiente pentru rezolvarea problemelor la barajele din județele Prahova și Dâmbovița. Budeanu a explicat că situația a fost semnalată autorităților, însă lucrările au întârziat până în noiembrie.

Diana Buzoianu

Diana Buzoianu. Sursă foto: gov.ro

Ea a precizat că pe fundul barajelor se aflau maluri care afectau conductele, iar aceste probleme au fost semnalate în comisii. Întârzierea intervențiilor a contribuit, potrivit declarațiilor sale, la agravarea situației în zonele afectate.

Diana Buzoianu, principala responsabilă pentru situația apei din Prahova

Dana Budeanu a afirmat că responsabilitatea pentru situația apei potabile din județele Prahova și Dâmbovița revine ministrului Mediului, Diana Buzoianu, ca persoană responsabilă pentru coordonarea intervențiilor la Apele Române. .

Vedeta TV a mai menționat că gestionarea instituției a fost sub responsabilitatea USR și că întârzierile în luarea deciziilor au contribuit la agravarea crizei. Alte formațiuni politice nu au fost implicate direct în această situație.

9
3
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:28 - Mihai Fifor, atac la Diana Buzoianu: La fel de goală de orice sentiment de compasiune
14:22 - Ministrul Finanțelor, promisiuni pentru 2026: TVA rămâne neschimbat
14:13 - România pe harta globală a divertismentului. S-a lansat DraculaLand, o investiție privată de peste 1 miliard de euro
14:05 - Nicușor Dan, laude pentru Victor Rebengiuc: Ce remarc eu este onestitatea actorului
13:56 - Fake news despre monitorizarea totală a traficului, demontat de Ministerul de Interne
13:47 - Administrația Naţională Apele Române își asumă o parte din vina pentru criza apei potabile din Prahova

HAI România!

Pe Apa Sâmbetei. Hai LIVE cu Turcescu
Pe Apa Sâmbetei. Hai LIVE cu Turcescu
Ce vrea Băluță. Hai LIVE cu Turcescu
Ce vrea Băluță. Hai LIVE cu Turcescu
Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal
Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal

Proiecte speciale