Dana Budeanu, atac la Diana Buzoianu: Mincinoaso, ești o criminală

Dana Budeanu a criticat-o dur pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, pentru modul în care gestionează criza apei potabile din județele Prahova și Dâmbovița, într-o intervenție video la România TV. Budeanu a atras atenția asupra angajărilor și restructurărilor din companiile de stat, afirmând că acestea reflectă o gestionare ineficientă a problemelor publice.

Dana Budeanu a afirmat că ministra Mediului, Diana Buzoianu, a fost informată încă din iulie despre necesitatea intervențiilor la barajele din județele Prahova și Dâmbovița, însă până în septembrie lucrările nu au fost realizate. Vedeta a precizat că măsurile concrete au întârziat, ceea ce a afectat gestionarea crizei apei potabile.

„Asta care nu e în stare de nimic de la Mediu, mai spală-te pe cap efectiv. Asta, în teniși cu ghiozdănelul în spate, a început să urle cum fac ei, urlă despre nimic, când țară cade și se prăbușește” a declarat Dana Budeanu

Budeanu a precizat că modul de comunicare publică a ministrului, inclusiv pe rețelele de socializare, nu a reflectat acțiuni efective pentru remedierea situației. Criticile s-au referit și la deciziile privind conducerea instituțiilor responsabile de gestionarea apei, considerate tardive în contextul ploilor care au crescut riscul unei crize mai ample.

Dana Budeanu a declarat că, în octombrie, deși au avut loc mai multe ședințe, nu s-au luat măsuri eficiente pentru rezolvarea problemelor la barajele din județele Prahova și Dâmbovița. Budeanu a explicat că situația a fost semnalată autorităților, însă lucrările au întârziat până în noiembrie.

Ea a precizat că pe fundul barajelor se aflau maluri care afectau conductele, iar aceste probleme au fost semnalate în comisii. Întârzierea intervențiilor a contribuit, potrivit declarațiilor sale, la agravarea situației în zonele afectate.

Dana Budeanu a afirmat că responsabilitatea pentru situația apei potabile din județele Prahova și Dâmbovița revine ministrului Mediului, Diana Buzoianu, ca persoană responsabilă pentru coordonarea intervențiilor la Apele Române. .

Vedeta TV a mai menționat că gestionarea instituției a fost sub responsabilitatea USR și că întârzierile în luarea deciziilor au contribuit la agravarea crizei. Alte formațiuni politice nu au fost implicate direct în această situație.