Dana Budeanu, atac la Diana Buzoianu: Mincinoaso, ești o criminală
- Andreea Răzmeriță
- 4 decembrie 2025, 11:42
Dana Budeanu a criticat-o dur pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, pentru modul în care gestionează criza apei potabile din județele Prahova și Dâmbovița, într-o intervenție video la România TV. Budeanu a atras atenția asupra angajărilor și restructurărilor din companiile de stat, afirmând că acestea reflectă o gestionare ineficientă a problemelor publice.
Dana Budeanu despre Diana Buzoianu și criza apei potabile din Prahova
Dana Budeanu a afirmat că ministra Mediului, Diana Buzoianu, a fost informată încă din iulie despre necesitatea intervențiilor la barajele din județele Prahova și Dâmbovița, însă până în septembrie lucrările nu au fost realizate. Vedeta a precizat că măsurile concrete au întârziat, ceea ce a afectat gestionarea crizei apei potabile.
„Asta care nu e în stare de nimic de la Mediu, mai spală-te pe cap efectiv. Asta, în teniși cu ghiozdănelul în spate, a început să urle cum fac ei, urlă despre nimic, când țară cade și se prăbușește” a declarat Dana Budeanu
Budeanu a precizat că modul de comunicare publică a ministrului, inclusiv pe rețelele de socializare, nu a reflectat acțiuni efective pentru remedierea situației. Criticile s-au referit și la deciziile privind conducerea instituțiilor responsabile de gestionarea apei, considerate tardive în contextul ploilor care au crescut riscul unei crize mai ample.
Dana Budeanu critică gestionarea crizei apei potabile
Dana Budeanu a declarat că, în octombrie, deși au avut loc mai multe ședințe, nu s-au luat măsuri eficiente pentru rezolvarea problemelor la barajele din județele Prahova și Dâmbovița. Budeanu a explicat că situația a fost semnalată autorităților, însă lucrările au întârziat până în noiembrie.
Ea a precizat că pe fundul barajelor se aflau maluri care afectau conductele, iar aceste probleme au fost semnalate în comisii. Întârzierea intervențiilor a contribuit, potrivit declarațiilor sale, la agravarea situației în zonele afectate.
Diana Buzoianu, principala responsabilă pentru situația apei din Prahova
Dana Budeanu a afirmat că responsabilitatea pentru situația apei potabile din județele Prahova și Dâmbovița revine ministrului Mediului, Diana Buzoianu, ca persoană responsabilă pentru coordonarea intervențiilor la Apele Române. .
Vedeta TV a mai menționat că gestionarea instituției a fost sub responsabilitatea USR și că întârzierile în luarea deciziilor au contribuit la agravarea crizei. Alte formațiuni politice nu au fost implicate direct în această situație.
