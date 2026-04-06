Mihai Fifor, atac la adresa ministrul Apărării, Radu Miruță. Ce spune despre USR

Deputatul PSD Mihai Fifor a acuzat USR că practică un „model repetitiv de comportament politic bazat pe ipocrizie și scandaluri morale”. Într-o postare pe Facebook, Fifor a spus că mai mulți lideri USR ar fi fost implicați în controverse și probleme de integritate, printre care Dominic Fritz, Ionuț Moșteanu, Clotilde Armand, dar și foști miniștri ai Sănătății, Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă.

„Aceste cazuri ilustrează un tipar clar în interiorul USR: acuzații lansate împotriva adversarilor, urmate de propriile scandaluri și controverse”, a scris Fifor.

Cea mai dură parte a mesajului său se concentrează asupra ministrului Apărării și vicepremierului Radu Miruță. Deputatul PSD a spus că Miruță ar putea fi implicat într-o serie de situații care, dacă se confirmă, ar justifica fie demisia, fie demiterea sa.

Fifor a făcut referire la o anchetă jurnalistică difuzată la Antena 3 CNN, care ridică suspiciuni privind: declarații publice contradictorii, posibile incompatibilități, venituri nedeclarate, implicarea într-un dosar penal sensibil.

Potrivit social-democratului, aceste aspecte pun sub semnul întrebării credibilitatea unui ministru responsabil pentru una dintre cele mai importante instituții ale statului.

Fifor a mai spus că situația nu mai este doar o dispută politică, ci o chestiune de responsabilitate publică, dat fiind rolul strategic al Ministerului Apărării.

„În interiorul Armatei Române, onoarea nu este un slogan – este o condiție de bază. Cum poate cere un ministru al Apărării respectarea regulilor, când el însuși le ocolește? Cum poate cere loialitate și disciplină, când propriul său parcurs este marcat de ambiguități și neadevăruri? Cum poate reprezenta România în fața aliaților, când credibilitatea sa este pusă sub semnul întrebării? Aici nu mai este doar o problemă de imagine. Este o problemă de securitate instituțională”, a transmis Fifor.

Deputatul PSD consideră că, într-un „stat serios”, acuzațiile ar trebui clarificate rapid prin demisie sau demitere, dacă sunt confirmate. El a spus că liderii USR trebuie să își asume vina.

„În cazul lui Miruță, această ipocrizie nu mai este doar ridicolă. Este profund periculoasă. Întrebarea e: USR-iștilor… mai aveți? Sau acesta este, în realitate, standardul vostru moral și etic pentru conducerea României?”