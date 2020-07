Răspunzând întrebărilor jurnalistului Dan Marinescu, generalul Predoiu a spus cum se împacă munca într-un serviciu de informații cu cea de politician, cum a interacționat cu politicienii de-a lungul carierei de șef al SIE și ce așteptări are astăzi de la zona politică.

„Depinde cum definim pasul spre politică. Dacă am fi într-un partid înscris și a fi activ în exprimarea de opinii înseamnă să fii în politică da am făcut pasul către politică, deocamdată mă rezum la atât.

Întrebarea dumneavoastră de ce am făcut pasul către politică unii ar spune că e grea, eu spun că e o întrebare ușoară dar răspunsul e foarte greu, este puternic personalizat că ține de trăirile, de sentimentele mele. Am în spate o carieră dedicată așa cum am spus semenilor mei. În asta am crezut și asta am încercat să fac, în ce măsură am reușit mă judecă beneficiarii activității mele.