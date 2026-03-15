Micii artişti moldoveni fac furori la „Românii au talent”: Voi ce mâncaţi?

Republica Moldova. Micii artişti din Republica Moldova continuă să facă senzaţie pe scena concursului „Românii au talent”. Un adolescent de 12 ani din Chişinău a ridicat în picioare sala şi juriul, uimind prin timbrul vocal şi maturitatea interpretării.

Adolescentul se numeşte Mark Chitoraga şi are o voce care ăl poate face invidios pe oricine care doreşte să înceapă o carieră muzicală.

Mark Chitoraga nu este singurul minor din Republica Moldova, care a cucerit publicul la „Românii au talent” şi alte show-ri de la Bucureşti. Iar unii din cei care s-au remarcat de-a lungul anilor pe scenele diferitor concursuri din România au reuşit să-şi facă o carieră reuşită, ajungând vedete.

Mark Chitoraga a încântat publicul şi juraţii chiar de la primele acorduri. „Doamne, ce copil talentat!”, a exclamat Andra. „Wow, ce bun e! Foarte bun”, s-a arătat surprins şi Smiley.

După ce l-au ascultat cu respiraţia întretaiată, membrii juriului l-au aplaudat pe Mark în picioare.

„Voi, copiii ăştia talentaţi, ce mâncaţi? Sunete divine, ce? Am avut senzaţia că am fost la un concert în SUA, la un mare cântăreţ american”, a declarat Carmen Tănase.

„Ne-ai ridicat pe toţi patru în picioare. Asta spune mai mult despre talentul tău, fără să apucăm să mai comentăm ceva. Ai un timbru superb, ne-ai doborât pe toţi, eşti foarte bun”, l-a apreciat şi Andi Moisescu.

„Când cânţi cu sufletul, se simte. Ce mă şochează, este maturitatea pe care o exprimi doar la 12 ani. Mă închin”, a comentat Andra.

Scena de la „Românii au talent” nu este prima scenă pe care a evoluat cu succes Mark Chitoraga. El a câştigat concurszri internaţionale, evoluând pe scenedin Dubai şi din Italia.

Talentul lui Mark a fost descoperit de tatăl său, om de afaceri din Chişinău, care, deşi nu o face profesionist, cântă. Tatăl şi fiul Chitoraga deseori cântă în duet în timp ce se deplasează cu maşina.

Observându-i talentul, părinţii l-au dus pe Mark să ia lecţii de canto încă de la vârsta de şase ani. Acum adolescentul visează să ajungă un artist care să umple stadioane. Pe lângă muzică, Mark mai are o vocaţie – tenisul, pe care îl practică de mai mulţi ani.

Fiind un copil foarte talentat, Mark Chitoraga a provocat invidia unor colegi, cpnfruntându-se cu bullyngul în şcoală. Dar muzica l-a ajutat să depăşească momentele dificile din copilărie.