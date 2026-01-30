Michael Jackson, abuzuri asupra copiilor și tentative de mușamalizare. Declarațiile fostului agent de PR

Un nou documentar difuzat de Channel 4 readuce în prim-plan procesul lui Michael Jackson din 2005 și mărturiile unor persoane care au făcut parte din anturajul artistului în perioada respectivă, potrivit The Telegraph.

Printre acestea se află Vincent Amen, fost consilier de relații publice al cântărețului, care susține că a ajuns să creadă că artistul a fost implicat în abuzuri asupra copiilor și că, timp de mai mulți ani, ar fi existat tentative de mușamalizare a acuzațiilor.

Amen este unul dintre contributorii seriei documentare „Michael Jackson: The Trial”, care analizează cele patru luni de proces desfășurate în 2005, când Jackson a fost judecat pentru multiple capete de acuzare, inclusiv molestare de minori și conspirație. Artistul a fost achitat de toate acuzațiile de către juriu.

În anul 2003, Vincent Amen, pe atunci în vârstă de 22 de ani, a intrat în echipa de comunicare a lui Michael Jackson, fiind implicat în gestionarea reacțiilor publice după difuzarea documentarului realizat de jurnalistul Martin Bashir.

Amen colabora îndeaproape cu Frank Cascio, un apropiat al cântărețului încă din copilăria acestuia.

Amen afirmă că, la acel moment, avea cunoștință de acuzațiile apărute în 1993, când familia unui minor, Jordan Chandler, a acceptat o înțelegere financiară fără ca Michael Jackson să își recunoască vinovăția.

Ulterior, în 2003, un alt minor, Gavin Arvizo, a formulat acuzații care au dus la procesul din 2005.

În documentar, Amen povestește că suspiciunile sale au devenit mai puternice după ce a descoperit o revistă naturistă care conținea anunțuri pentru materiale video cu minori nud, unele dintre acestea fiind marcate.

„Când am găsit acel material, mi-am dat seama că se întâmplă ceva. Unde este fum, este și foc”, afirmă el.

Potrivit lui Amen, Frank Cascio i-ar fi explicat că respectivele materiale ar fi fost vizionate împreună cu Michael Jackson, fapt care l-a determinat să se adreseze autorităților.

Deși a oferit o declarație video procurorilor, aceasta nu a fost folosită în cadrul procesului, iar Amen nu a fost chemat ca martor.

După difuzarea documentarului lui Bashir, familia Arvizo a fost mutată temporar la Miami, iar ulterior s-a discutat despre o posibilă deplasare în Brazilia.

Amen spune că a avut impresia că scopul era limitarea contactului familiei cu presa. „Asta am crezut atunci, deși nu s-a spus niciodată direct”, declară el.

Planurile de călătorie au fost anulate după ce mama lui Gavin Arvizo ar fi refuzat să mai participe. Câteva luni mai târziu, autoritățile din Santa Barbara au formulat oficial acuzațiile împotriva lui Michael Jackson.

Documentarul apare într-un context în care Frank Cascio și frații săi încearcă să facă publice acuzații de abuz sexual împotriva lui Michael Jackson, susținând că au fost victime ale unor fapte petrecute pe parcursul mai multor ani.

Avocații familiei Cascio afirmă că există mărturii sub jurământ care detaliază aceste acuzații.

Amen afirmă că documentarul „Leaving Neverland”, difuzat în 2019, a determinat mai multe persoane să vorbească public. „Când o victimă a abuzului sexual iese în față, și altele capătă curaj”, spune el.

În paralel, este în pregătire un film biografic intitulat „Michael”, produs cu implicarea administratorilor averii artistului și avându-l în rol principal pe Jaafar Jackson, nepotul cântărețului. Lansarea este programată pentru acest an.

Amen consideră că imaginea lui Michael Jackson continuă să fie promovată, în ciuda controverselor. „Se încearcă recrearea imaginii sale, dar va trebui să existe, la un moment dat, o confruntare cu adevărul”, afirmă el.