Cazul băiatului de 13 ani care a comis crima din Cenei. Ministrul Justiției: Situația impune o analiză serioasă 

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat joi că, deşi la nivelul Uniunii Europene nu există o abordare unitară privind vârsta minimă a răspunderii penale, cazul copilului de 13 ani care a acţionat cu determinare şi premeditare, alături de alte infracţiuni grave comise de minori sub acest prag, impun o analiză serioasă.

Ministrul a declarat că există studii şi evaluări care arată că discernământul apare la o vârstă mai mică.

„Copiii au, iată, astăzi un acces la informaţie mult mai diversificat şi atunci este de discutat în ce măsură ar trebui coborâtă această vârstă sau menţinută o vârstă minimă, dar cu posibilitatea ca şi sub această vârstă minimă să existe răspundere penală, dacă o expertiză stabileşte existenţa discernematică. Sunt ipoteze de lucru, sunt pe masa grupului, vom vedea”, a explicat Marinescu, la un post TV.

Potrivit ministrului, la nivelul Uniunii Europene nu există o abordare unitară în ceea ce priveşte stabilirea vârstei minime a răspunderii penale. Fiecare stat membru are propriile reguli, iar pragurile diferă de la o ţară la alta.

„Avem în vedere să analizăm toate aceste orientări. Avem în vedere să invităm la discuţii, la dezbateri şi să luăm în considerare opiniile tuturor specialiştilor, pentru că, repet, nu este o chestiune deloc simplă. Pe de altă parte, faptul că s-a petrecut un astfel de eveniment cutremurător, faptul că un copil de 13 ani a putut acţiona cu atâta determinare, cu premeditare chiar, faptul că există şi alte situaţii în care s-au comis infracţiuni grave de către minori, aflaţi sub vârsta aceasta de răspundere penală, repet, reclamă cel puţin o dezbatere, cel puţin o analiză serioasă, pentru a vedea care sunt traiectoriile de urmat în legislaţia penală”, a mai explicat acesta.

Întrebat dacă minorul implicat poate părăsi ţara, ministrul a făcut trimitere la Legea nr. 272/2004 privind protecţia drepturilor copilului. Actul normativ „stabileşte anumite standarde pentru protecţia şi pentru monitorizarea copilului care a săvârşit fapte penale sau fapte penale chiar grave, dar care nu răspunde penal, ipoteza copilului de 13 ani”.

„Acolo sunt anumite măsuri care se pot dispune, inclusiv de instanţa de judecată, şi care pot să fie de plasament, de supraveghere specială pentru acest copil. Acum, eu nu cunosc, pentru că nu intră în domeniul nostru de activitate imediată. (..) Dacă nu s-a adoptat niciun fel de măsură, cum este evident că nu există răspundere penală pentru acest minor, cred că, da, poate părăsi cu familia ţara, în aceste condiţii”, a mai explicat acesta.