Michael Douglas a oferit detalii rare despre starea și viața lui Jack Nicholson, unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood, care apare tot mai rar în public. Douglas spune că prietenul său este bine, petrece mult timp acasă și se bucură de o viață liniștită, departe de industria filmului, potrivit PageSix.

Michael Douglas a vorbit despre Jack Nicholson în cadrul unui eveniment organizat în Swansea, Țara Galilor, unde și-a promovat volumul autobiografic „One Helluva Ride”. Actorul în vârstă de 82 de ani a fost întrebat despre relația sa cu Nicholson, ajuns la 89 de ani și retras de multă vreme din activitatea cinematografică.

Deși cei doi nu au jucat niciodată împreună, Michael Douglas a fost producătorul filmului „Zbor deasupra unui cuib de cuci” („One Flew Over the Cuckoo’s Nest”), din 1975, în care Nicholson a avut unul dintre cele mai cunoscute roluri ale carierei sale.

„Mi-ar fi plăcut să joc alături de Jack. Nu mai lucrează. Este bine. A dispărut. Știu asta”, a spus Michael Douglas, potrivit relatărilor presei britanice.

Actorul a adăugat că încă îl vede pe Nicholson și că acesta se află în apropierea locuinței sale, ducând o viață retrasă.

„Este bine. Este pe acolo, pe lângă casa lui, și se plimbă în papuci. Așa se întâmplă. Merită asta. Înțeleg. Este cu câțiva ani mai în vârstă decât mine, dar înțeleg”, a povestit Douglas.

Nicholson nu și-a anunțat oficial retragerea din actorie, însă nu a mai apărut într-un film din 2010, când a jucat în comedia „How Do You Know”. În ultimii ani, aparițiile sale publice au fost extrem de rare.

În aprilie, fiica sa, Lorraine Nicholson, a publicat pe Instagram o fotografie cu actorul, surprins alături de cântăreața Joni Mitchell, cu ocazia împlinirii vârstei de 89 de ani.

O altă apariție notabilă a avut loc în 2025, la aniversarea de 50 de ani a emisiunii „Saturday Night Live”. Nicholson a fost prezent în public alături de fiica sa și l-a introdus pe Adam Sandler, fostul său coleg din distribuția filmului „Anger Management”.

Înainte de acel moment, actorul fusese văzut în public în mai 2023, la un meci din finala Conferinței de Vest a NBA, dintre Los Angeles Lakers și Denver Nuggets. Nicholson a fost, timp de mulți ani, un obișnuit al meciurilor echipei Lakers.