Actorul american Michael Douglas își dezvăluie unele dintre cele mai controversate experiențe personale și profesionale în volumul autobiografic One Helluva Ride, lansat pe 6 octombrie 2026, potrivit Fox News.

Cartea cuprinde mărturisiri despre relațiile sale cu actrițe celebre, consumul de droguri și alcool, conflictul cu tatăl său, Kirk Douglas, precum și lupta cu cancerul în stadiul IV.

În paginile volumului, actorul revine și asupra unor episoade tensionate din viața sa, inclusiv o confruntare cu Julia Roberts la o petrecere de după gala Globurilor de Aur și perioada dificilă în care fiul său, Cameron Douglas, s-a confruntat cu dependența de droguri și cu problemele judiciare.

Unele dintre relatări sunt prezentate exclusiv din perspectiva actorului, iar în cazul anumitor episoade există și versiuni diferite ale celor implicați.

Unul dintre episoadele neobișnuite relatate de Michael Douglas privește distribuirea actriței Debra Winger în filmul Romancing the Stone, producție lansată în 1984.

Potrivit actorului, el și echipa filmului au încercat să o convingă pe Winger să accepte rolul principal, însă actrița nu le-ar fi oferit un răspuns clar în timpul unei cine organizate pentru a discuta proiectul.

Douglas povestește că, după ce participanții au părăsit restaurantul, actrița l-ar fi mușcat puternic de braț. El susține că a rămas cu urmele dinților și că incidentul l-a determinat să renunțe la ideea de a o distribui.

Rolul lui Joan Wilder a fost interpretat în cele din urmă de Kathleen Turner, care a jucat alături de Michael Douglas și Danny DeVito. Filmul a devenit unul dintre titlurile cunoscute ale cinematografiei de aventură din anii 1980.

În autobiografie, Douglas descrie și o confruntare cu Julia Roberts, petrecută la o petrecere organizată după ceremonia Globurilor de Aur.

Actorul spune că se afla acolo împreună cu fiul său, Cameron, care avea aproximativ 13 ani. Potrivit relatării sale, Roberts ar fi avut un gest de apropiere față de adolescent, ținându-l în brațe și apropiindu-și fața de el.

Douglas recunoaște că băuse și că a reacționat agresiv verbal. În carte, el redă cuvintele dure pe care i le-ar fi adresat actriței, cerându-i să nu-l mai atingă pe fiul său.

Ulterior, actorul afirmă că și-a cerut scuze atât de la Julia Roberts, cât și de la partenerul acesteia de atunci, Kiefer Sutherland. El spune că i-a trimis actriței flori și că și-a recunoscut comportamentul nepotrivit.

Relatarea reprezintă versiunea lui Douglas asupra incidentului. În articolul publicat de Fox News, publicația precizează că a solicitat un punct de vedere reprezentanților actriței.

Michael Douglas vorbește deschis și despre relațiile extraconjugale din perioada în care era căsătorit cu Diandra Luker. În carte, actorul descrie o relație cu Lee Purcell, colega sa din filmul Adam at 6 A.M., realizat în 1970.

Purcell a contestat însă versiunea prezentată de actor. Într-o declarație pentru Fox News Digital, ea a spus că își amintește de o relație strict profesională în timpul filmărilor și că legătura personală la care face referire Douglas ar fi apărut mult mai târziu.

Actorul relatează și alte episoade din viața sa sentimentală, inclusiv o relație cu scenarista Diane Thomas, implicată în realizarea filmului Romancing the Stone. De asemenea, în autobiografie sunt abordate relațiile sale cu actrițele Kathleen Turner și Jeanne Tripplehorn.

Douglas descrie și momentul în care prima sa soție i-ar fi dat un ultimatum: să urmeze un program de reabilitare sau să divorțeze. Potrivit cărții, consumul de alcool și droguri, alături de infidelitate, contribuise la deteriorarea căsniciei.

În 1992, actorul a intrat într-o clinică de reabilitare din Arizona pentru a primi tratament pentru problemele legate de consumul de alcool și substanțe.

Un capitol important al volumului este dedicat copilăriei și relației dificile cu tatăl său, Kirk Douglas, unul dintre actorii emblematici ai Hollywoodului.

Michael Douglas îl descrie ca pe un om ambițios, cu un temperament dificil, ale cărui izbucniri îi provocau teamă lui și fratelui său, Joel.

Potrivit actorului, tatăl său justifica uneori comportamentul agresiv prin ideea că țipetele și reproșurile erau o expresie a grijii față de familie. Michael Douglas susține însă că asemenea experiențe au lăsat urme asupra relațiilor familiale.

Autobiografia urmărește astfel nu doar ascensiunea profesională a actorului, ci și felul în care relația cu tatăl său i-a influențat viața personală.

Michael Douglas relatează și experiența diagnosticului de cancer în stadiul IV, primit în 2010. Potrivit cărții, durerile persistente din zona gâtului au fost tratate inițial ca o infecție, iar diagnosticul corect a fost stabilit după mai multe luni.

O biopsie a identificat un carcinom cu celule scuamoase la nivelul limbii. Actorul spune că tumora avea dimensiunea unei nuci și că s-a temut că intervenția chirurgicală ar putea afecta o parte a limbii și a maxilarului, cu posibile consecințe asupra carierei sale.

Douglas a vorbit public despre boală și în anii care au urmat, descriind lupta cu cancerul drept o experiență care i-a schimbat prioritățile și perspectiva asupra familiei.

Un alt subiect dificil este povestea fiului său, Cameron Douglas, care s-a confruntat cu dependența de droguri și cu probleme penale.

Michael Douglas povestește că, într-o perioadă în care situația fiului său devenise extrem de gravă, s-a gândit să îl ducă împotriva voinței sale într-un centru de reabilitare. Actorul descrie inclusiv un plan în care ar fi implicat doi bărbați pentru a-l transporta forțat pe Cameron la tratament, plan abandonat după ce fiul său și-a dat seama ce urma să se întâmple.

Cameron a fost condamnat într-un dosar federal privind drogurile și a petrecut șapte ani în închisoare, potrivit relatării din autobiografie. Tatăl său vorbește despre dificultatea de a-și ajuta copilul și despre sentimentul că propriile greșeli și problemele familiei au contribuit la o perioadă dureroasă pentru amândoi.

One Helluva Ride, publicată de Grand Central Publishing, reunește experiențe din mai multe decenii de viață personală și profesională. Volumul abordează atât cariera actorului și relațiile sale cu nume importante din industria cinematografică, cât și problemele de sănătate, dependența și conflictele familiale.

Prin aceste mărturisiri, Michael Douglas oferă propria versiune asupra unor episoade care i-au marcat viața. Relatările sale trebuie citite în contextul unei autobiografii, în care amintirile și interpretările autorului nu reprezintă automat o confirmare independentă a tuturor detaliilor prezentate.