Mark Ruffalo n-a câștigat nimic la Globurile de Aur, dar a spus despre Trump că e „cea mai rea ființă umană din lume”

Mark Ruffalo n-a câștigat nimic la Globurile de Aur, dar a spus despre Trump că e „cea mai rea ființă umană din lume"
Mark Ruffalo revine în prim-planul atenției internaționale odată cu nominalizarea sa la Globurile de Aur 2026, unde a concurat la categoria „Cel mai bun actor într-un serial de televiziune”. Actorul american a atras aprecierile criticilor prin interpretarea sa din serialul „Task”, dar și prin comentariile pe care le-a făcut la adresa președintelui Trump, informează thelondoneconomic.com.

Mark Ruffalo l-a criticat în termeni foarte duri pe Donald Trump

Pe covorul roșu al celei de‑a 83‑a ediții a premiilor Globurile de Aur, actorul Mark Ruffalo a făcut declarații dure la adresa președintelui american Donald Trump, numindu‑l „cea mai rea ființă umană din lume”. Ruffalo a folosit momentul pentru a atrage atenția asupra unei cauze sociale, purtând o insignă inscripționată cu mesajele „BE GOOD” și „ICE OUT”, alături de alți artiști de renume.

Actorul a explicat în fața jurnaliștilor că simbolurile de pe insignă sunt dedicate memoriei lui Renee Nicole Good, o femeie împușcată mortal de un agent al biroului federal de imigrație (ICE) în Minneapolis săptămâna trecută. El a atacat administrația Trump și a criticat politica imigrației a guvernului, acuzând liderii de dezinformare și ignorarea dreptului internațional.

„Este pentru Renee Nicole Good, care a fost ucisă”, a spus Ruffalo, subliniind că nimic nu poate justifica, în opinia sa, ceea ce s‑a întâmplat și că astfel de acte trebuie aduse în atenția publicului.

Musk și Hegseth pun la cale un „Star Trek real”. Armata SUA, integrare rapidă a AI
Tradiții de Ajunul Sfântului Vasile pe stil vechi. Cum să-ți atragi norocul și prosperitatea
Ce spune despre operațiunea militară din Venezuela

În declarațiile sale, Ruffalo a acuzat conducerea de la Casa Albă că subminează dreptul internațional prin intervenții militare, inclusiv în Venezuela, și că promovează politici care răspândesc frică în rândul populației. El a afirmat că aceste acțiuni contravin valorilor fundamentale ale țării și a descris situația ca fiind imposibil de ignorat chiar dacă sunt la un eveniment festiv.

La ceremonie, mai mulți artiști și celebrități, inclusiv Ariana Grande, Wanda Sykes și Jean Smart, au purtat insigne cu mesaje precum „Be Good” sau „Ice Out”, pentru a atrage atenția asupra problemelor legate de imigrație și justiție socială.

Actorul în vârstă de 58 de ani l-a criticat pe Trump spunând: „suntem în mijlocul unui război cu Venezuela, pe care am invadat-o ilegal”.

„Spune lumii că dreptul internațional nu contează pentru el. Singurul lucru care contează pentru el este propria moralitate”, a mai declarat actorul continuând: „Este cea mai rea ființă umană. Dacă ne bazăm pe moralitatea acestui tip, atunci suntem cu toții în mare bucluc”, a spus Ruffalo.

Mark Ruffalo. Ceea ce văd întâmplându-se aici nu este America

Mark Ruffalo a continuat pe același ton: „Oamenii din Statele Unite sunt terorizați și speriați astăzi. Știu că sunt unul dintre ei. Iubesc această țară. Și ceea ce văd  întâmplându-se aici nu este America”.

La Globurile de Aur din 2026, actorul din „Zodiac” și „Poor Things” a fost nominalizat la categoria „Cel mai bun actor într-un serial de televiziune/dramă” pentru rolul său din thrillerul „Task”, difuzat de HBO Max.

1
1
Mercosur, încă o nenorocire pe capul fermierilor români
America își demolează propria ordine mondială? PactulTrump-Putin-Xi și disperarea după ieftin
Sezon nou Turcescu & Severin. Hai LIVE cu Turcescu
