Mark Ruffalo n-a câștigat nimic la Globurile de Aur, dar a spus despre Trump că e „cea mai rea ființă umană din lume”

Mark Ruffalo revine în prim-planul atenției internaționale odată cu nominalizarea sa la Globurile de Aur 2026, unde a concurat la categoria „Cel mai bun actor într-un serial de televiziune”. Actorul american a atras aprecierile criticilor prin interpretarea sa din serialul „Task”, dar și prin comentariile pe care le-a făcut la adresa președintelui Trump, informează thelondoneconomic.com.

Pe covorul roșu al celei de‑a 83‑a ediții a premiilor Globurile de Aur, actorul Mark Ruffalo a făcut declarații dure la adresa președintelui american Donald Trump, numindu‑l „cea mai rea ființă umană din lume”. Ruffalo a folosit momentul pentru a atrage atenția asupra unei cauze sociale, purtând o insignă inscripționată cu mesajele „BE GOOD” și „ICE OUT”, alături de alți artiști de renume.

Actorul a explicat în fața jurnaliștilor că simbolurile de pe insignă sunt dedicate memoriei lui Renee Nicole Good, o femeie împușcată mortal de un agent al biroului federal de imigrație (ICE) în Minneapolis săptămâna trecută. El a atacat administrația Trump și a criticat politica imigrației a guvernului, acuzând liderii de dezinformare și ignorarea dreptului internațional.

„Este pentru Renee Nicole Good, care a fost ucisă”, a spus Ruffalo, subliniind că nimic nu poate justifica, în opinia sa, ceea ce s‑a întâmplat și că astfel de acte trebuie aduse în atenția publicului.

În declarațiile sale, Ruffalo a acuzat conducerea de la Casa Albă că subminează dreptul internațional prin intervenții militare, inclusiv în Venezuela, și că promovează politici care răspândesc frică în rândul populației. El a afirmat că aceste acțiuni contravin valorilor fundamentale ale țării și a descris situația ca fiind imposibil de ignorat chiar dacă sunt la un eveniment festiv.

Mark Ruffalo, "This pin is for Renee Nicole Good who was murdered" "We have a vice president JD Vance lying about what's happening" "We have a war with Venezuela which we illegally invaded" "President Trump says international law doesn't matter to him" "He says only his own… pic.twitter.com/F9OZCATwA0 — Farrukh (@implausibleblog) January 12, 2026

La ceremonie, mai mulți artiști și celebrități, inclusiv Ariana Grande, Wanda Sykes și Jean Smart, au purtat insigne cu mesaje precum „Be Good” sau „Ice Out”, pentru a atrage atenția asupra problemelor legate de imigrație și justiție socială.

Actorul în vârstă de 58 de ani l-a criticat pe Trump spunând: „suntem în mijlocul unui război cu Venezuela, pe care am invadat-o ilegal”.

„Spune lumii că dreptul internațional nu contează pentru el. Singurul lucru care contează pentru el este propria moralitate”, a mai declarat actorul continuând: „Este cea mai rea ființă umană. Dacă ne bazăm pe moralitatea acestui tip, atunci suntem cu toții în mare bucluc”, a spus Ruffalo.

Mark Ruffalo a continuat pe același ton: „Oamenii din Statele Unite sunt terorizați și speriați astăzi. Știu că sunt unul dintre ei. Iubesc această țară. Și ceea ce văd întâmplându-se aici nu este America”.

La Globurile de Aur din 2026, actorul din „Zodiac” și „Poor Things” a fost nominalizat la categoria „Cel mai bun actor într-un serial de televiziune/dramă” pentru rolul său din thrillerul „Task”, difuzat de HBO Max.